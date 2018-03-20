6 проблем, способных осложнить отношения Москвы и Минска после выборов | Беларусь и белорусы: новости и аналитика | DW | 20.03.2018

За последний год российско-белорусские отношения заметно охладели. Причиной конфликтов чаще всего становились попытки Минска выйти из-под влияния Москвы. Что изменится после переизбрания Путина?
Несмотря на то, что Беларусь считается ближайшим союзником России, в отношениях между соседними странами не все гладко. Есть ряд проблем, которые вызывают недовольство как белорусского руководства, так и российского. В то же время, по мнению белорусских экспертов, Москва во время четвертого президентского срока Владимира Путина будет постепенно терять интерес к Минску. Какие проблемы в отношениях двух стран останутся актуальными в ходе очередной каденции нового-старого российского лидера, выясняла DW.
Доступ белорусских товаров на российский рынок
Вероятно, основной проблемой в отношения РФ и РБ, по мнению директора по исследованиям минского Либерального клуба Евгения Прейгермана, останется доступ на рынок России белорусских производителей. Здесь, по его оценке, имеют место конкуренция и лоббирование российскими предпринимателями их интересов, апелляция к своим властям с целью защиты местного рынка от белорусов.
По выражению минского политолога-международника Андрея Федорова, одним из самых болезненных вопросов для Минска, судя по всему, останутся поставки его молочной продукции в Россию. Недавно имели место попытки Россельхознадзора вообще запретить экспорт белорусской "молочки" в РФ, сейчас стороны вроде бы договорились, но это ни о чем не говорит, предупреждает Федоров. По его мнению, новый конфликта в этой сфере вполне возможен.
В этой связи Евгений Прейгерман ссылается на слова российского премьера Дмитрия Медведева, который заявил, что "если нужно, мы будем защищать свой рынок". В данном случае, обращает внимание эксперт, Россия действует вопреки нормам Евразийского экономического союза (ЕАЭС), предусматривающим свободную торговлю, перемещение товаров и так далее.
В свою очередь кандидат политических наук, доцент МГИМО Кирилл Коктыш указывает на то, что этот вопрос носит больше экономический, чем политический характер. По его данным, есть российская компания, ассоциированная с одним из членов правительства, которая желала бы по заниженным ценам заполучить предприятия белорусской молочной промышленности. Потому и предпринимаются попытки дискредитировать белорусскую "молочку", чтобы сбить цену покупки активов. "Но правительство в России сменится, и, очевидно, что атака на молочную промышленность Беларуси сойдет на нет", - прогнозирует собеседник.
Беларусь в конфликте России и Запада
Второй существенной проблемой, продолжает Евгений Прейгерман, является противостояние между Россией и Западом, НАТО, что сказывается и на Беларуси, для которой по мере нарастания такого противостояния все сложнее оставаться в стороне. На первых этапах российско-украинского конфликта Минску удалось стать переговорной площадкой, но сейчас, когда отношения между Западом и Москвой накаляются, Беларуси все сложнее сохранять статус такой миротворческой площадки. "Если ситуация не изменится, это также может отрицательно сказаться на отношениях между Беларусью и Россией", - полагает Прейгерман.
С ним солидарен и Андрей Федоров. По его словам, если отношения между Россией и Западом продолжат ухудшаться, то "Москва будет пытаться консолидировать своих немногочисленных союзников, среди которых не последнее место занимает наша несчастная страна. А белорусскому руководству это не очень нравится, и оно будет сопротивляться". В этом случае, отмечает Федоров, РФ будет выбирать средства, каким образом заставить официальный Минск вести себя подобающим образом.
Поэтому политолог уверен, что еще одним сложным моментом в отношениях между двумя странами может стать попытка принуждения Москвой Минска следовать в ее внешнеполитическом фарватере со всеми вытекающими для Беларуси последствиями: разрыв отношений с Западом, размещение российских войск на белорусской территории, дополнительных баз и т.п. "Это может повлечь за собой разногласия, но у Беларуси, к сожалению, не видно аргументов и возможностей, чтобы сопротивляться этому", - посетовал Федоров.
Цены на газ, взаимное признание виз и "Беларуськалий"
По оценке экспертов, в отношениях между странами останется еще несколько потенциально конфликтных вопросов. До сих пор не достигнуто соглашение о взаимном признании виз. Договоренности о ценах на российский газ действуют только до конца 2019 года, а что будет потом, совершенно непонятно. Вице-премьер правительства России Аркадий Дворкович уже заявил, что Москва пока не видит смысла вести переговоры с белорусскими коллегами по этому поводу в текущем году.
Нельзя сбрасывать со счетов и желание России приобрести немногие привлекательные для нее белорусские активы. К таковым наблюдатели относят, например, Минский завод колесных тягачей, продукция которого широко используется в военной сфере, а также "Беларуськалий". При этом белорусская сторона пока явно не спешит расставаться с прибыльными предприятиями.
Потеря интереса Москвы к Минску
Между тем Кирилл Коктыш обращает внимание на тот факт, что во время президентских выборов в России ни евразийская, ни белорусская тема особо не звучали. По его мнению, это минус для Беларуси. С тем, что Россия и ее руководство теряет интерес к Минску, соглашается и руководитель аналитического центра "Стратегия" Леонид Заико.
"Для Путина Беларусь сейчас - микроскопическое явление. Кремль и так не особо обращал внимание на нее, россиянам белорусы тоже изрядно поднадоели. Кроме того, Беларуси надо понять, что мы - лишь одна четырнадцатая часть России, поэтому и интерес к стране соответствующий", - поясняет Заико. В целом же эксперты считают, что в ближайшее время серьезных конфликтов между двумя странами не будет и характер отношений существенных изменений не претерпит. Хотя все может измениться в любой момент.
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