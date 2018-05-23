400 лет спустя: уроки Тридцатилетней войны

Тридцатилетняя война остается в западной истории одним из самых тяжелых европейских конфликтов до мировых войн XX века. Военный конфликт в Священной Римской империи германской нации продолжался с 1618-го по 1648 год и затронул в той или иной степени практически все европейские страны. Больше всех пострадали регионы на территории современной Германии, где в основном происходили боевые действия и где от войны, голода и эпидемий погибло до двух третей населения. Конфликт начался как религиозное столкновение между протестантами и католиками Германской империи, но по ходу своего развития религиозное противостояние переросло в борьбу за политическую гегемонию в Европе. Тридцатилетняя война породила Вестфальскую систему международных отношений, некоторые принципы которой действуют и поныне. Началась же Тридцатилетняя война с восстания чешских сословий, направленного против попыток рекатолизации со стороны чешского короля, принадлежавшего к католической династии Габсбургов.

Пражская дефенестрация

В Праге 23 мая 1618 года протестантские дворяне во главе с графом Турном выбросили двух имперских наместников и их секретаря из высокого крепостного окна в ров в пражском Граде. Несмотря на то, что все трое остались живы, нападение на представителей императора расценили как символическое нападение на самого императора и как фактическое объявление войны. Император Священной Римской империи и король Чехии Матвей решил подавить протестантское восстание в зародыше. Так началась Тридцатилетняя война, ввергнувшая в погибельную пропасть почти всю Центральную Европу. "Эта война, несомненно, оставила на Германии гораздо более глубокие шрамы, чем все последующие войны за исключением, возможно, двух мировых в XX веке", - говорит политолог Херфрид Мюнклер (Herfried Münkler) из Берлинского университета имени Гумбольдта в интервью радиостанции Deutschlandfunk.

Злоупотребление религией

Горючая смесь из различных причин локального конфликта в Богемии превратила его в неуправляемый глобальный пожар. В ту пору как раз следовали один за другим неурожайные годы в связи с длительным похолоданием в Европе, что способствовало распространению в народе апокалиптических страхов и суеверий. В христианской религии было между тем далеко до единства: расколовшаяся сто лет до того в результате Реформации на два лагеря церковь переживала фазу ожесточенной конкуренции между протестантами и католиками. И эта конкуренция не ограничивалась исключительно теологическими диспутами, но имела прямое влияние на политический расклад сил.

"Ландшафт времен Тридцатилетней войны". Карл Фридрих Лессинг. 1854 г.

"Религия была важным инструментом политики", - говорит политолог Элизабет фон Хаммерштайн (Elisabeth von Hammerstein) из гамбургского Фонда имени Кёрбера (Körber Stiftung) в интервью DW. Тридцатилетняя война началась с конфликта на религиозной почве, который, однако, с самого начала был проявлением борьбы за власть в Священной Римской империи германской нации между императором и его отдельными честолюбивыми вассалами. Кроме того, в конфликте участвовали и внешние силы. "Франция, Габсбурги, шведы, а также англичане и даже османы считали регион очень важным для своей собственной безопасности и боролись за господство в нем или хотя бы старались предотвратить рост влияния на него других держав, - поясняет политолог из Гамбурга. - Религия стала маслом, подлитым в огонь этой борьбы".

Новое измерение ужаса

Историки и политологи усматривают параллели с нынешними конфликтами, например, в Сирии. Первоначально конфликт в Сирии был противостоянием суннитов против правящего режима Башара Асада из лагеря алавитов и шиитов. "Конфликт быстро стал опосредованной войной", - говорит фон Хаммерштайн. С помощью военных действий на территории Сирии своих собственных целей под прикрытием разрешения внутреннего конфликта пытаются достичь такие страны, как Иран, Саудовская Аравия, Турция, Россия, США.

Когда к конфликту подключились иностранные державы, Тридцатилетняя война приобрела масштабы невиданного до тех пор ужаса, прежде всего, для населения регионов, ставших театрами военных действий. Наемные армии под знаменами протестантов и католиков маршировали в промежутках между битвами по всей центральной Европе, мародерствуя, грабя и убивая всех подряд, независимо от вероисповедования и возраста. Одновременно людей косили голод и эпидемии, в частности, свирепствовала чума.

Массовое захоронение времен Тридцатилетней войны

Общие потери Тридцатилетней войны варьируются, по оценкам историков, от 3 до 9 миллионов человек. При общей численности населения от 15 до 20 миллионов человек число жертв этой войны даже выше, чем Второй мировой. Лишь немногие регионы современной Германии избежали опустошения, особенно сильно пострадали регионы, где проходили или останавливались армии. Страх, нищета и ненависть сформировали поколение, которое знало только жизнь в состоянии войны. Обезлюдевшая и разрушенная Германия переживала эпоху упадка и депрессии.

"В социальной и экономической сферах война отбросила Германию на несколько десятилетий назад", - говорит политолог Херфрид Мюнклер. И стала поворотным моментом в сознании людей, считает он. Память о том, что они оказались многострадальной игрушкой в руках наемных армий и иностранных держав, которые разыгрывали свои военные конфликты на немецких землях, сохранили и последующие поколения. Херфрид Мюнклер и многие эксперты помимо него убеждены, что эта травма помогла Германской империи и нацистской диктатуре оправдать свои агрессивные войны во время Первой и Второй мировых войн.

Мирное решение после пяти лет переговоров

С середины третьего десятилетия бойни воюющие стороны либо окончательно истощили свои силы, либо решили довольствоваться достигнутыми сферами влияния. Поиски мирного решения начались в католическом Мюнстере и в протестантском Оснабрюке и продолжались около пяти лет. Впервые правители Европы оказались за столом переговоров, на повестке дня которых стояла судьба всего континента. Речь шла о коллективной ответственности за всю Европу.

Вестфальский мир

24 октября 1648 года все воюющие фракции подписали в Мюнстере долгожданные мирные договоры: Вестфальский мир. В историографии он считается дипломатическим шедевром, потому что содержит компромиссы, предусматривающие, например, свободу вероисповедания. Протестанты и католики соглашаются с тем, что "религиозные разногласия не поддаются устранению путем теологических споров, что конфликты следует разрешать прагматически, не пытаясь доказывать собственную правоту", - говорит в интервью DW Элизабет фон Хаммерштайн. Вестфальский мир установил равенство христианских конфессий. "Таким образом была создана основа для мирного сосуществования вероисповеданий, которое после десятилетий насилия представлялось невозможным", - отмечает политолог. Вестфальский договор выработал систему гарантий сохранения мира. Например, если одна из сторон его нарушает, другие подписавшие имеют право вмешаться, чтобы восстановить статус-кво.

Тридцатилетняя война также привела к ограничению суверенитета императора и расширению власти курфюрстов. Таким образом, империя превратилась в конфедерацию. В то время как во Франции, например, произошло укрепление центральной власти, в Германии развитие пошло в сторону ее ослабления. И по сей день одним из краеугольных камней государственного устройства Германии является суверенитет региональной власти, при которой правительства отдельных федеральных земель решают вопросы регионального уровня.

Пример для поиска мира

Вестфальский мирный договор часто упоминается, в том числе и политиками, в качестве примера для разрешения других конфликтов. В качестве плана для прекращения войны на Ближнем Востоке, например. Политолог Элизабет фон Хаммерштайн из гамбургского фонда Körber Stiftung также считает, что Вестфальский мирный договор можно и нужно брать за основу. "Он содержит множество идей и новаторских решений для установления мира", - подчеркнула она. В любом случае, Вестфальский мир доказал, что даже такой апофеоз ужаса, как Тридцатилетняя война, в которой столкнулись религиозные, политические и личные интересы, может быть закончен мирным путем.

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