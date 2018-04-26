300-летние фарфоровые вазы реставрируют в Дрездене

Эти вазы были изготовлены в Арите, крупном керамическом центре Японии, а теперь входят в коллекцию Государственных художественных собраний Дрездена.
Реставратор Магдалена Козар (Magdalena Kozar) работает над сложным проектом. Ей предстоит реставрировать японские вазы, которым больше 300 лет. Арита - поселок в Японии, который стал известен благодаря особому способу изготовления фарфора. Девять ваз находятся в распоряжении Государственных художественных собраний Дрездена (Staatliche Kunstsammlungen Dresden). Самая сложная часть работы - восстановление покрытия из золотого лака уруси.
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