300-летние фарфоровые вазы реставрируют в Дрездене

Сакура в цвету: японская вишня в немецком Бонне

Три десятка лет цветочного волшебства

"Мило мне дерев цветенье..." - начало весны во все времена вдохновляло поэтов и писателей, в том числе - Иоганна Вольфганга фон Гете. Это не только "мило", но и полезно! Для очищения воздуха. Отчасти поэтому городские власти Бонна 30 лет назад решили посадить в центре японские вишневые деревья. И для здровья полезно, и глазу приятно.