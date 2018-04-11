 30 миллионов евро на барокко | Советы туристам в Германии | DW | 12.04.2018
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Туристу на заметку

30 миллионов евро на барокко

В Баварии завершена реставрация Маркграфского оперного театра в Байройте, построенного в эпоху барокко и включенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Маркграфский оперный театр

Первый спектакль после завершения реставрации Маркграфского оперного театра (Markgräfliches Opernhaus) состоится в Байройте в четверг, 12 апреля. Премьерная публика увидит оперу Иоганна Адольфа Хассе "Артаксеркс", показом которой он был открыт в 1748 году.

Накануне премьеры в театр пригласили фотографов. Сначала посмотрим, на что были потрачены 30 миллионов евро из баварской государственной казны, а затем познакомимся с историей этого уникального места, а также с советами и рекомендациями одного из оперных певцов, выступавших на его сцене.

Отметим также, что большинству любителей классической музыки и знатоков Германии Байройт известен, в первую очередь, как место проведения Фестиваля музыки Рихарда Вагнера. Он проходит здесь - с некоторыми перерывами с 1876 года и постоянно с 1951 года - в специально построенном для этой цели при участии самого композитора театре - Фестивальном доме (Festspielhaus). Байройтский оперный театр появился в этом городе намного раньше.

Фотогалерея: Маркграфский оперный театр

  • Маркграфский оперный театр

    Маркграфский оперный театр

    Маркграфский оперный театр в Байройте, Бавария

  • Маркграфский оперный театр

    Маркграфский оперный театр

    Маркграфский оперный театр в Байройте, Бавария

  • Маркграфский оперный театр

    Маркграфский оперный театр

    Маркграфский оперный театр в Байройте, Бавария

  • Маркграфский оперный театр

    Маркграфский оперный театр

    Маркграфский оперный театр в Байройте, Бавария

  • Маркграфский оперный театр

    Маркграфский оперный театр

    Маркграфский оперный театр в Байройте, Бавария

  • Маркграфский оперный театр

    Маркграфский оперный театр

    Маркграфский оперный театр в Байройте, Бавария

  • Маркграфский оперный театр в Байройте

    Маркграфский оперный театр

    Маркграфский оперный театр в Байройте, Бавария

  • Маркграфский оперный театр в Байройте

    Маркграфский оперный театр

    Маркграфский оперный театр в Байройте, Бавария

  • Маркграфский оперный театр

    Маркграфский оперный театр

    Маркграфский оперный театр в Байройте, Бавария

  • Маркграфский оперный театр

    Маркграфский оперный театр

    Маркграфский оперный театр в Байройте, Бавария

    Автор: Максим Нелюбин


В Европе осталось немного прекрасно сохранившихся оперных театров XVIII века, Маркграфский оперный театр (Markgräfliche Opernhaus) в баварском городе Байройт (Bayreuth) - один из них. В середине 2012 года он был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Уникальный памятник европейского барокко

Торжественное открытие театра состоялось в 1748 году. Его возвели всего за четыре года по заказу маркграфини Вильгельмины Прусской (Wilhelmine von Preußen) - любимой сестры Фридриха Великого (Friedrich der Große) и супруги маркграфа Фридриха Бранденбург-Байрейтского (Friedrich III. von Brandenburg-Bayreuth).

Считается, что этот храм оперного искусства предвосхитил появление театров для широкой публики в XIX веке. Его зал рассчитан на пятьсот зрителей. В нем до сих пор сохранились оригинальная отделка и интерьеры барочной эпохи. Уникальными считаются лепнина, великолепные занавесы из расписной ткани и ложи с резьбой по дереву.

Памятник маркграфине Вилгельмине

Памятник маркграфине Вилгельмине перед театром

Восемь вопросов

Оперный певец Ральф Лукас (Ralf Lukas) родился в Байройте. Бас-баритон, изучал оперное искусство в Берлине. До 2002 года входил в труппу столичной Немецкой оперы. Часто выступал за границей: во Франции, Италии, Австрии, Испании, Бразилии и других странах. С 2006 года регулярно участвует в проходящем в Байройте Вагнеровском фестивале.

DW: Что нельзя пропустить при первом знакомстве с Всемирным наследием в Байройте?

Ральф Лукас: Здесь обязательно надо попасть на один из концертов или спектаклей, проходящих в Маркграфском оперном театре с его 270-летней историей.

- Что вам нравится здесь больше всего?

- Невероятно богато украшенный и полностью декорированный резьбой по дереву зрительный зал с ложами - памятник эпохи барокко. Меня до сих пор поражает, что такое роскошный театр мог быть построен в таком небольшом городе.

- Что можете особенно порекомендовать?

- Некоторые интересные с исторической точки зрения постановки в репертуаре театра. Например, посмотреть оперу о древнегреческом мифологическом царе Агеноре, написанную маркграфиней Вильгельминой Прусской. Ведь этот оперный театр в Байройте был построен в XVIII веке по случаю свадьбы ее дочери с герцогом Вюртембергским. Премьера исторической оперы, вновь поставленной в 2010 году, сопровождалась большим торжественным ужином с пятью сменами блюд, что стало уникальным событием.

- Что вам больше всего запомнилось во время первого посещения этого театра?

- То, что сделав всего лишь несколько шагов, ты неожиданно попадаешь в совсем другое время.

- Как лучше всего знакомиться с этим местом?

- Без спешки… Просто сесть в одно из кресел и путешествовать взглядом по зрительному залу - внимательно все рассмотреть, почувствовать, ощутить атмосферу.

- Что еще стоит посмотреть в Байройте?

- Другие проекты Вильгельмины Прусской, например, разбитый около города в XVIII веке парк "Эрмитаж" (Eremitage) с его павильонами и фонтанами, считающийся наряду с Маркграфским оперным театром выдающимся произведением эпохи барокко.

- Знакомство с Всемирным наследием стимулирует аппетит. Какие особенные блюда региональной кухни вы можете рекомендовать?

- Свиную лопатку по-франконски (Schäufele) - жаркое с кислой капустой и клецками.

- Какой из памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО вы бы сами хотели посетить?

- Великую китайскую стену.

ВИДЕО: Маркграфский оперный театр за 60 секунд

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    Автор: Керстин Шмидт, Максим Нелюбин


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Базилика Бирнау - жемчужина барокко (видео)

Этот паломнический храм расположен в Баден-Вюртемберге на берегу Боденского озера. Полетаем над ним на нашем дроне - #DailyDrone.  

Маркграфский оперный театр  

Достопримечательности Баварии  

Ссылки в интернете

www.bayreuth.de

Парк "Эрмитаж". Информация на официальном сайте Байройта

www.bayreuth.de

Информация о театре на официальном сайте Байройта

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