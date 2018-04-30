200 человек задержаны во время массовых беспорядков в Париже

Демонстрация французских профсоюзов против экономических реформ президента Эмманюэля Макрона, состоявшаяся в Париже во вторник, 1 мая, переросла в массовые беспорядки. Как сообщает агентство dpa, на маршруте шествия собрались около 1200 экстремистов, скрывавших свои лица под масками. Из их рядов в сторону сотрудников полиции полетели камни и другие предметы.
По предварительным данным сотрудников правоохранительных органов, радикалы разгромили ресторан, магазин по продаже автомобилей и уничтожили несколько строительных машин. Кроме того, в ход пошли бутылки с зажигательной смесью. Журналисты французского телеканала BFM, ведущие прямой репортаж с места событий, показали горящие мусорные баки. Как сообщает агентство AFP, в ответ полиция применила против радикалов водометы и слезоточивый газ.
"Черный блок" известен беспорядками в Гамбурге
Около 200 вандалов удалось задержать. Все они - ультралевые экстремисты из так называемого "Черного блока", отметившегося массовыми беспорядками в Гамбурге во время проведения там саммита G20.
Власти попросили участников профсоюзного шествия изменить маршрут движения. В то же время глава МВД Франции Жерар Колон резко осудил действия вандалов. "Все делается для того, чтобы остановить эти серьезные нарушения общественного порядка и задержать виновников этих возмутительных преступлений", - написал он в своем Twitter.
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Уже в пятницу вечером левые экстремисты из так называемого "Черного блока", одетые в черное и в масках, подожгли несколько сооруженных ими же баррикад. Позже они начали громить магазины и жечь стоящие на обочине автомобили.
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Полиция предполагает, что за акциями насилия стоят в первую очередь экстремисты из "Черного блока" - аморфной группировки, объединяющей различные анархистские и левацкие течения. Эти люди носят черное и скрывают лица под масками.
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Автор: Юлия Сеткова