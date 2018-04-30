 200 человек задержаны во время массовых беспорядков в Париже | Новости из Германии о Европе | DW | 01.05.2018
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Европа

200 человек задержаны во время массовых беспорядков в Париже

Около 1200 экстремистов, членов так называемого "Черного блока", атаковали сотрудников полиции, а также громили магазины и рестораны на пути шествия французских профсоюзов.

Париж, 1 мая

Демонстрация французских профсоюзов против экономических реформ президента Эмманюэля Макрона, состоявшаяся в Париже во вторник, 1 мая, переросла в массовые беспорядки. Как сообщает агентство dpa, на маршруте шествия собрались около 1200 экстремистов,  скрывавших свои лица под масками. Из их рядов в сторону сотрудников полиции полетели камни и другие предметы.

По предварительным данным сотрудников правоохранительных органов, радикалы разгромили ресторан, магазин по продаже автомобилей и уничтожили несколько строительных машин. Кроме того, в ход пошли бутылки с зажигательной смесью. Журналисты французского телеканала BFM, ведущие прямой репортаж с места событий, показали горящие мусорные баки. Как сообщает агентство AFP, в ответ полиция применила против радикалов водометы и слезоточивый газ.

"Черный блок" известен беспорядками в Гамбурге

Около 200 вандалов удалось задержать. Все они - ультралевые экстремисты из так называемого "Черного блока", отметившегося массовыми беспорядками в Гамбурге во время проведения там  саммита G20.

Власти попросили участников профсоюзного шествия изменить маршрут движения. В то же время глава МВД Франции Жерар Колон резко осудил действия вандалов. "Все делается для того, чтобы остановить эти серьезные нарушения общественного порядка и задержать виновников этих возмутительных преступлений", - написал он в своем Twitter.

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Левоэкстремистский "Черный блок", или Кто устроил беспорядки в Гамбурге (07.07.2017)

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    Уже в пятницу вечером левые экстремисты из так называемого "Черного блока", одетые в черное и в масках, подожгли несколько сооруженных ими же баррикад. Позже они начали громить магазины и жечь стоящие на обочине автомобили.

  • Поиция применяет водометы

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    В ответ на агрессивные действия хулиганов полиции пришлось применить водометы.

  • Одетые в черное хулиганы из группировки Черный блок

    Что устроили в Гамбурге агрессивные экстремисты

    Полиция предполагает, что за акциями насилия стоят в первую очередь экстремисты из "Черного блока" - аморфной группировки, объединяющей различные анархистские и левацкие течения. Эти люди носят черное и скрывают лица под масками.

  • Хулиган в маске бросает в полицейских дымоую шашку

    Что устроили в Гамбурге агрессивные экстремисты

    Хулиганы в масках забрасывали полицейских бутылками, дымовыми шашками и другими предметами. По данным на утро субботы, в ходе беспорядков в Гамбурге 213 стражей правопорядка получили ранения различной тяжести. С начала протестов полиция задержала или арестовала свыше 200 человек.

  • Пожар возле супермаркета

    Что устроили в Гамбурге агрессивные экстремисты

    Хулиганствующие левые экстремисты из так называемого "Черного блока" устроили пожары в нескольких кварталах города. Горели машины, мусорные контейнеры, полки разгромленных супермаркетов.

  • Разгромленный магазин в Гамбурге после протестов

    Что устроили в Гамбурге агрессивные экстремисты

    Вечером и ночью после первого дня саммита G20 в Гамбурге несколько магазинов были полностью разорены.

  • Человек в маске держит плакат с надписью капитализм убивает на фоне горящей баррикады

    Что устроили в Гамбурге агрессивные экстремисты

    Очевидцы говорят, что многие из одетых в черное хулиганов в масках говорили на итальянском, французском, испанском и других языках. По данным полиции, готовые к насилию экстремисты, ненавидящие капитализм, специально съехались в Гамбург, чтобы устроить беспорядки во время саммита G20.

  • Разгромленная улица в Гамбурге

    Что устроили в Гамбурге агрессивные экстремисты

    Лишь к утру субботы полиции удалось окончательно рассеять группы агрессивных экстремистов и взять под контроль проблемные районы Гамбурга.

  • Гамбург, район Шанценфиртель после протестов

    Что устроили в Гамбурге агрессивные экстремисты

    Больше всего пострадал район Шанценфиртель, известный своей развитой контркультурой.

  • Полностью сожженная машина и рядом с ней маленькая девочка

    Что устроили в Гамбурге агрессивные экстремисты

    На утро после протестов несколько районов Гамбурга при свете дня выглядят так, словно в городе шла война.

    Автор: Юлия Сеткова


Контекст

Комментарий: Саммит "большой двадцатки" и насилие  

Полиция ФРГ проводит операцию против участников беспорядков на G20

Обыски проходят сразу в нескольких федеральных землях. Полиция изымает мобильные телефоны, компьютеры и другие накопители информации. Задержаний пока не было. (05.12.2017)  

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Акции протеста, приуроченные к саммиту стран G20, к ночи переросли в беспорядки, инициированные хулиганствующими левыми экстремистами из так называемого "Черного блока". DW следила за событиями (время мск). (07.07.2017)  

Что устроили в Гамбурге агрессивные экстремисты

Вечером и ночью после первого дня саммита G20 в Гамбурге экстремистски настроенные хулиганы в масках устроили погромы в нескольких районах города. Фоторепортаж DW. (07.07.2017)  

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