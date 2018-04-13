 100 тысяч долларов за старую дверь с помойки | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 13.04.2018
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Культура и стиль жизни

100 тысяч долларов за старую дверь с помойки

За 10 тысяч, 50 тысяч и даже 100 тысяч долларов ушли выставленные на аукцион в Нью-Йорке старые двери, выброшенные на помойку несколько лет назад. Но двери непростые.

Так выглядел в прошлом номер люкс в отеле Челси

Так выглядел до начала реконструкции номер "люкс" в отеле "Челси"

Обшарпанные двери с облупившейся краской, царапинами, допотопными замками и жестяными номерками наверху вполне заслужили, чтобы их выбросили на помойку. Шесть лет назад так и сделали. К счастью их подобрал и сохранил человек, знавший, кто жил в гостиничных номерах, в которые вели эти двери.

Аукцион, который прошел сейчас в Нью-Йорке, привлек очень большое внимание, хотя никаких миллионных продаж на нем не ожидалось. Сенсацией стал тот факт, что на аукцион были выставлены артефакты из отеля "Челси".

Отель Челси

В свое время номера в этом отеле на 23-й улице Нью-Йорка стоили относительно недорого. Зато он пользовался на протяжении десятилетий большой популярностью у людей искусства: художников, писателей, музыкантов, режиссеров... В "Челси" жили (именно жили, нередко месяцами и даже годами) Марк Твен и О. Генри, Эдит Пиаф и Сальвадор Дали, Хамфри Богарт и Милош Форман, Боб Дилан и Дженис Джоплин, Боб Марли и  Мадонна, битники и рок-радикалы...

Артур Кларк написал здесь "Космическую одиссею", Люк Бессон снимал отдельные сцены своего легендарного триллера "Леон", Энди Уорхол прославил отель в экспериментальном фильме "Девушки из "Челси"... Здесь впервые смешали ставший популярным коктейль "Челси" из джина, апельсинового ликера и лимонного сока… Название отеля постоянно мелькало в публикациях бульварной прессы: здесь "отрывалась" богема, скандалили звезды, здесь пили, курили травку и кололись, и даже произошло одно убийство.

С помойки на аукцион

В общем, понятно, почему о нью-йоркском аукционе "предметов из отеля "Челси" сообщили все крупные информационные агентства мира. Сообщили еще и потому, что лоты, выставленные аукционным домом Guernsey's на торги, были столь необычны. Это старые двери номеров отеля, которые в 2012 году, когда началась его реконструкция, выбросили на помойку.

За этой дверью жил в свое время Энди Уорхол

За этой дверью жил в свое время Энди Уорхол

Так выглядела до реконструкции лестничная клетка отеля

Так выглядела до реконструкции лестничная клетка отеля

12-этажное здание "Челси" было построено в 1884 году. Поначалу это был доходный дом для обеспеченных нью-йоркцев, позже - отель. После Второй мировой войны "Челси" приобрели три эмигранта из Венгрии. Их семьи владели отелем до 2011 года, а потом продали одной из крупных сетей гостиниц. Та решила модернизировать отель, оставив фактически только старый фасад, и закрыла его.

Джим Джорджиу жил в отеле с 2002 по 2011 годы. Он-то и увидел, как выбрасывают старые деревянные двери. Полсотни из них Джиму удалось спасти. Все эти годы они лежали в старом гараже. 22 двери Джим Джорджиу точно идентифицировал - то есть сумел определить, к какому именно номеру "Челси", в котором жили те или иные знаменитости, эти двери относились. И хотя внешне в них ничего особенного нет, сам этот факт делает их интересными для частных коллекционеров и музеев.

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Начальная цена "индентифицированных" дверей колебалась от двух до двадцати тысяч долларов - в зависимости от того, кто за ними жил. Все прочие можно было приобрести даже за тысячу. Рекорд поставила дверь, которая вела в номер американского певца и с недавнего времени лауреата Нобелевской премии по литературе Боба Дилана: за нее заплатили 100 тысяч долларов. Немного уступила им дверь в гостиничный номер, который стал "героем" баллады Леонарда Коэна о том, как он занимался в этом номере любовью с Дженис Джоплин. Дверь в номер Энди Уорхола, за которой снимались "Девушки из "Челси", ушла с молотка за 52 тысячи. Двери Мадонны и Изабеллы Росселлини были проданы "всего" за 13 тысяч долларов.

Большая часть денег, вырученных от продажи дверей "Челси", пойдет на благотворительные нужды - в первую очередь, организациям, которые помогают бездомным. Дело в том, что Джим Джорджиу, после того, как его выселили из "Челси", сам на какое-то время оказался без крыши над головой.

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