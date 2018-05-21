10 популярных маршрутов для пеших походов по Германии

Туристические маршруты по Германии

По Германии - на автомобиле

Вдоль и поперек по территории Германии проложено более полутора сотен разных туристических и тематических маршрутов, по которым можно путешествовать на автомобиле. Некоторым из них мы уже посвятили отдельные фотогалереи, а сейчас продолжим знакомство, представив сразу целый десяток. Посмотрите и напишите, о каком из них вы хотели бы узнать на нашем сайте более подробно?