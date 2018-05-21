10 популярных маршрутов для пеших походов по Германии

Есть такое немецкое слово wandern, означающее любимое занятие многих жителей Германии - ходить в походы или совершать длительные прогулки на природе.
Смотрите также:
От альпийских пейзажей - до тенистых аллей на острове Рюген
Германский винный путь в Пфальце - популярный маршрут, проложенный по одному из важнейших и старейших винодельческих регионов Германии.
По этой федеральной земле проложен туристический маршрут Дорога классиков. Он проходит через Айзенах, Готу, Эрфурт, Веймар, Йену и другие старые тюрингские города.
Этот туристический маршрут начинается на родине братьев Гримм в Ханау, проходит мимо замка Спящей красавицы, по местам славы Бременских музыкантов и других сказочных героев.
Один из замков на этом туристическом маршруте послужил прототипом для замка Святого Грааля в опере "Парсифаль", в другом работал автор "Щелкунчика" и "Крошки Цахеса".
Этот 400-километровый маршрут начинается в Вюрцбурге и заканчивается в Фюссене около замка Нойшванштайн. Он проходит по Баварии и Баден-Вюртембергу.
Каждый третий взрослый житель Германии ходит в походы, хотя и необязательно в дальние. С 1883 года в стране даже отмечается День турпохода. Какие маршруты наиболее популярны?
Представляем самые популярные велосипедные маршруты в Германии. Рейтинг составлен на основе опроса, проведенного немецким клубом ADFC.
Ар - левый приток Рейна, впадающий в него между Кобленцем и Бонном. Вдоль этой живописной реки от истока к устью проходит популярный велосипедный маршрут.