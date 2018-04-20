10 любопытных фактов о немецком пиве (фотогалерея)

23 апреля отмечается День немецкого пива. В этот день около 500 лет назад был принят баварский закон о чистоте пива, который действует в Германии до сих пор. Но, разумеется, не только поэтому славится немецкое пиво.
Самый большой пивной сад - Biergarten - Мюнхена может вместить разом 8000 посетителей. Такие сады - традиция баварская. Но как ей было положено начало? (10.06.2015)
О своем праве называться самым старым постоялым двором Германии заявляют сразу три заведения, в которых уже много сотен лет заботятся о благе путников. (27.03.2015)
Небольшому магазину в Кельне под названием "Музей пива" исполнилось сорок лет. Сегодня в нем продается около 1000 сортов пива. Традицию продолжает украинка из Риги. (24.03.2015)