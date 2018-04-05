10 знаменитых фильмов на библейскую тему

Кинематограф не мог обойти вниманием самую популярную книгу в мире. Моисей, Иисус и прочие ветхо- и новозаветные герои неоднократно привлекали к себе внимание режиссеров.
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