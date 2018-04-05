 10 знаменитых фильмов на библейскую тему | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 06.04.2018
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Культура и стиль жизни

10 знаменитых фильмов на библейскую тему

Кинематограф не мог обойти вниманием самую популярную книгу в мире. Моисей, Иисус и прочие ветхо- и новозаветные герои неоднократно привлекали к себе внимание режиссеров.

  • Десять заповедей (1956)

    Моисей, Иисус и прочие киногерои

    Эффектные истории из Голливуда

    В 1950-х Голливуд начал снимать по мотивам из Библии эпосы с известными актерами и толпами статистов. Классикой жанра считается фильм "Десять заповедей" (1956). Сесил Б. Демилль экранизировал ветхозаветную Книгу "Исход", повествующую о египетском рабстве еврее и избавлении их Моисеем. Пророка Моисея сыграл Чарлтон Хестон (фото). Фильм удостоился премии "Оскар" за визуальные эффекты.

  • Десять заповедей (1923)

    Моисей, Иисус и прочие киногерои

    На заре кинематографа

    Американский режиссер Сесил Б. Демилль был одним из пионеров жанра библейского кино. "Десять заповедей" в цвете и со звуком - это ремейк его же одноименного немого фильма 1923 года. Поначалу церковь скептически относилась к библейским фильмам. Позднее, однако, отчасти признала пользу от этого нового способа популяризации религиозных идей.

  • Царь царей (1961)

    Моисей, Иисус и прочие киногерои

    Христос покоряет киноэкран

    Успех ветхозаветных историй на киноэкране окрылил и режиссеров последующего десятилетия. Они взялись за Новый Завет и нашли нового героя - Иисуса из Назарета. Николас Рэй снял в 1961 году "Царя царей" - первый цветной и звуковой фильм, пересказывающий жизнеописание Иисуса от его рождения до распятия и воскрешения.

  • Евангелие от Матфея (1964)

    Моисей, Иисус и прочие киногерои

    Художественный авангард из Италии

    В Европе экранизациями Библии с наибольшим энтузиазмом занимались в Италии. Здесь проходили съемки многих голливудских постановок - часто в студиях Cinecittà на юге Рима, потому что там было дешевле, чем в США. Свою марксистско-католическую вариацию на тему жизни Иисуса снял Пьер Паоло Пазолини. В фильме "Евангелие от Матфея" (1964) задействованы, в основном, непрофессиональные актеры.

  • Величайшая из когда-либо рассказанных историй (1965)

    Моисей, Иисус и прочие киногерои

    Монументальные эффекты

    Голливуд, между тем, продолжал снимать эффектные монументальные фильмы на библейскую тему. Жизнь Иисуса экранизировал в 1965 году Джордж Стивенс в своей драме "Величайшая из когда-либо рассказанных историй". Фильм получил 5 номинаций на "Оскар". Христоса сыграл швед Макс фон Сюдов. Телли Савалас подстригся под "ноль" для роли Пилата и сохранил эту прическу на всю свою последующую киножизнь.

  • Иисус Христос - суперзвезда (1973)

    Моисей, Иисус и прочие киногерои

    Герой нового времени

    Новая эпоха, наступившая после потрясений революционного 1968 года и появления культуры хиппи, потребовала новой кинематографической интерпретации Библии. Фильмы стали более свободными и смелыми в своих трактовках евангельских историй. В 1973 году Норман Джуисон экранизировал мюзикл Ллойда Уэббера "Иисус Христос - суперзвезда". В кино рок-опера произвела не меньший фурор, чем на Бродвее.

  • Житие Брайана (1979)

    Моисей, Иисус и прочие киногерои

    Смеяться над Библией?

    Огромный успех имела и комедия 1979 года "Житие Брайана", поставленная и сыгранная участниками культовой британской комик-группы "Монти Пайтон". Католикам, протестантам и евреям, впрочем, было не смешно. Они обвинили создателей фильма в богохульстве, выступив единым фронтом против этой пародии на фанатизм в любых его проявлениях.

  • Царь Давид (1985)

    Моисей, Иисус и прочие киногерои

    С отрицательным резонансом

    Были и неудачные фильмы по библейскому сюжету. В 1985 году австралиец Брюс Бересфорд снял историческую драму "Царь Давид" с Ричардом Гиром в роли израильского царя. Критики назвали фильм "нехорошим", а Гир удостоился номинации на "Золотую малину" в категории "Худший актер".

  • Последнее искушение (1988)

    Моисей, Иисус и прочие киногерои

    Воскрешение жанра

    Потребовалось вмешательство такого мастера, как Мартин Скорсезе, чтобы реанимировать жанр библейского кино. В 1988 году на киноэкраны вышел импозантный эпос "Последнее искушение Христа" с Уиллемом Дефо в роли страждущего Спасителя. Фильм является экранизацией романа Никоса Казандзакиса "Последнее искушение", который в свою очередь основан на евангельских историях.

  • Страсти Христовы (2004)

    Моисей, Иисус и прочие киногерои

    Кровавый Иисус

    Скандальный фильм Мела Гибсона "Страсти Христовы" с его реалистичными сценами страданий и насилия спровоцировал в 2004 году очередную глобальную дискуссию о кино на библейскую тему. Фильм показывает последние 12 часов из жизни Иисуса.

    Автор: Йохен Кюртен, Элла Володина


  • Десять заповедей (1956)

    Моисей, Иисус и прочие киногерои

    Эффектные истории из Голливуда

    В 1950-х Голливуд начал снимать по мотивам из Библии эпосы с известными актерами и толпами статистов. Классикой жанра считается фильм "Десять заповедей" (1956). Сесил Б. Демилль экранизировал ветхозаветную Книгу "Исход", повествующую о египетском рабстве еврее и избавлении их Моисеем. Пророка Моисея сыграл Чарлтон Хестон (фото). Фильм удостоился премии "Оскар" за визуальные эффекты.

  • Десять заповедей (1923)

    Моисей, Иисус и прочие киногерои

    На заре кинематографа

    Американский режиссер Сесил Б. Демилль был одним из пионеров жанра библейского кино. "Десять заповедей" в цвете и со звуком - это ремейк его же одноименного немого фильма 1923 года. Поначалу церковь скептически относилась к библейским фильмам. Позднее, однако, отчасти признала пользу от этого нового способа популяризации религиозных идей.

  • Царь царей (1961)

    Моисей, Иисус и прочие киногерои

    Христос покоряет киноэкран

    Успех ветхозаветных историй на киноэкране окрылил и режиссеров последующего десятилетия. Они взялись за Новый Завет и нашли нового героя - Иисуса из Назарета. Николас Рэй снял в 1961 году "Царя царей" - первый цветной и звуковой фильм, пересказывающий жизнеописание Иисуса от его рождения до распятия и воскрешения.

  • Евангелие от Матфея (1964)

    Моисей, Иисус и прочие киногерои

    Художественный авангард из Италии

    В Европе экранизациями Библии с наибольшим энтузиазмом занимались в Италии. Здесь проходили съемки многих голливудских постановок - часто в студиях Cinecittà на юге Рима, потому что там было дешевле, чем в США. Свою марксистско-католическую вариацию на тему жизни Иисуса снял Пьер Паоло Пазолини. В фильме "Евангелие от Матфея" (1964) задействованы, в основном, непрофессиональные актеры.

  • Величайшая из когда-либо рассказанных историй (1965)

    Моисей, Иисус и прочие киногерои

    Монументальные эффекты

    Голливуд, между тем, продолжал снимать эффектные монументальные фильмы на библейскую тему. Жизнь Иисуса экранизировал в 1965 году Джордж Стивенс в своей драме "Величайшая из когда-либо рассказанных историй". Фильм получил 5 номинаций на "Оскар". Христоса сыграл швед Макс фон Сюдов. Телли Савалас подстригся под "ноль" для роли Пилата и сохранил эту прическу на всю свою последующую киножизнь.

  • Иисус Христос - суперзвезда (1973)

    Моисей, Иисус и прочие киногерои

    Герой нового времени

    Новая эпоха, наступившая после потрясений революционного 1968 года и появления культуры хиппи, потребовала новой кинематографической интерпретации Библии. Фильмы стали более свободными и смелыми в своих трактовках евангельских историй. В 1973 году Норман Джуисон экранизировал мюзикл Ллойда Уэббера "Иисус Христос - суперзвезда". В кино рок-опера произвела не меньший фурор, чем на Бродвее.

  • Житие Брайана (1979)

    Моисей, Иисус и прочие киногерои

    Смеяться над Библией?

    Огромный успех имела и комедия 1979 года "Житие Брайана", поставленная и сыгранная участниками культовой британской комик-группы "Монти Пайтон". Католикам, протестантам и евреям, впрочем, было не смешно. Они обвинили создателей фильма в богохульстве, выступив единым фронтом против этой пародии на фанатизм в любых его проявлениях.

  • Царь Давид (1985)

    Моисей, Иисус и прочие киногерои

    С отрицательным резонансом

    Были и неудачные фильмы по библейскому сюжету. В 1985 году австралиец Брюс Бересфорд снял историческую драму "Царь Давид" с Ричардом Гиром в роли израильского царя. Критики назвали фильм "нехорошим", а Гир удостоился номинации на "Золотую малину" в категории "Худший актер".

  • Последнее искушение (1988)

    Моисей, Иисус и прочие киногерои

    Воскрешение жанра

    Потребовалось вмешательство такого мастера, как Мартин Скорсезе, чтобы реанимировать жанр библейского кино. В 1988 году на киноэкраны вышел импозантный эпос "Последнее искушение Христа" с Уиллемом Дефо в роли страждущего Спасителя. Фильм является экранизацией романа Никоса Казандзакиса "Последнее искушение", который в свою очередь основан на евангельских историях.

  • Страсти Христовы (2004)

    Моисей, Иисус и прочие киногерои

    Кровавый Иисус

    Скандальный фильм Мела Гибсона "Страсти Христовы" с его реалистичными сценами страданий и насилия спровоцировал в 2004 году очередную глобальную дискуссию о кино на библейскую тему. Фильм показывает последние 12 часов из жизни Иисуса.

    Автор: Йохен Кюртен, Элла Володина


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