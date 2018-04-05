10 знаменитых фильмов на библейскую тему (фотогалерея)

Моисей, Иисус и прочие киногерои

Художественный авангард из Италии

В Европе экранизациями Библии с наибольшим энтузиазмом занимались в Италии. Здесь проходили съемки многих голливудских постановок - часто в студиях Cinecittà на юге Рима, потому что там было дешевле, чем в США. Свою марксистско-католическую вариацию на тему жизни Иисуса снял Пьер Паоло Пазолини. В фильме "Евангелие от Матфея" (1964) задействованы, в основном, непрофессиональные актеры.