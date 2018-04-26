"Яндекс" требует объяснений после временной блокировки ряда IP-адресов

"Яндекс" потребовал разъяснений от Роскомнадзора после временной блокировки ряда IP-адресов компании, говорится в заявлении, опубликованном в пятницу, 27 апреля. В ночь на пятницу ведомство внесло в реестр запрещенных сайтов пять IP-адресов "Яндекса", а также ряд адресов "В контакте", Twitter, Facebook и "Одноклассников". Спустя 2 часа адреса были убраны из реестра, поскольку оказались в нем из-за технологических особенностей работы системы, сообщили в Роскомнадзоре.

Попытки ведомства заблокировать Telegram на территории России нанесли ущерб другим интернет-сервисам и их пользователям, отметил директор "Яндекса" по связям с общественностью Очир Манджиков. По его мнению, действия Роскомнадзора являются "ударом по всему рунету". Российский рынок способен развиваться "только в условиях открытой конкуренции", заявил Манджиков. Сложившаяся ситуация представляет угрозу для возможности технологической конкуренции России на мировых рынках в будущем, отмечают в "Яндексе".

Решение о блокировке

Таганский районный суд города Москвы 13 апреля принял решение о блокировке мессенджера на территории РФ за отказ Telegram предоставить Федеральной службе безопасности (ФСБ) ключи для дешифровки переписок пользователей. Роскомнадзор 16 апреля приступил к блокировке. В Кремле выразили надежду, что руководство Telegram выполнит условия суда. Telegram подал апелляцию на решение о блокировке в Московский городской суд 25 апреля.

Действия Роскомнадзора

В борьбе против Telegram Роскомнадзор уже ограничил доступ к 18 миллионам сторонних сайтов (IP-адресов). В числе заблокированных оказались сервисы таких крупных международных компаний как Google, Amazon, Microsoft, мессенджер Viber и многие другие, всего - около двадцати.

Ранее создатель мессенджера Павел Дуров заявил, что мессенджер будет "использовать встроенные методы обхода блокировок, которые не требуют действий пользователей". Основатель Telegram сообщил также о намерении предоставить биткоин-гранты администраторам Proxy и VPN, которые помогают обходить блокировку мессенджера.

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