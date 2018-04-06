 Явлинский опроверг сообщения об отсутствии президентских амбиций | Новости из Германии о России | DW | 06.04.2018
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Россия

Явлинский опроверг сообщения об отсутствии президентских амбиций

Явлинский призвал "Яблоко" искать новые лица для президентских кампаний, объявив, что намерен помериться с ними силой. Он опроверг сообщения о том, что для него это были последние президентские выборы.

Григорий Явлинский

Григорий Явлинский опроверг сообщение об отсутствии у него президентских амбиций. Об этом он рассказал РБК в пятницу, 6 апреля. "Уважаемые РИА "Новости" передали мои слова, но я не договорил до конца - я говорил об исчерпанности моих возможностей по отращиванию бороды. В изменении своего имиджа я больше ничего нового сделать не могу. Я говорил о том, что нужны новые кандидаты в президенты. Я хотел бы помериться с ними силой", - заявил политик.

Контекст

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Ранее РИА "Новости" сообщили, что Явлинский на заседании бюро партии "Яблоко" объявил об отказе от дальнейшей борьбы за пост президента. "Все мои возможности исчерпаны", - процитировало политика агентство.

"Ищите новые лица, ищите новых кандидатов, готовьте их, делайте целый букет из них, пусть их будет пятеро, пусть они все время перед партиями и перед обществом выступают. Я готов вместе с ними ездить, представлять их", - заявил он.

При этом он уточнил, что не уверен в том, что в России состоятся следующие президентские выборы. "Но наша партия должна работать, исходя из того, что они будут", - подчеркнул он, заявив, что "нужно начинать готовить нового кандидата в президенты". "Ищите кандидата, чтобы потом не говорили: "одни и те же люди", - добавил он.

Три попытки

65-летний политик трижды участвовал в президентских выборах. В 1996 году он получил 7,35 процента голосов. В 2000 году - 5,8 процента, что позволило ему занять третье место. В 2018 году он получил только 1,05 процента голосов - пятое место.

 

 

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Контекст

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