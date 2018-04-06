Явлинский больше не будет выдвигаться в президенты

"Все мои возможности исчерпаны", - заявил политик Григорий Явлинский в пятницу, 6 апреля, на заседании бюро партии "Яблоко". Он объявил о том, что больше выдвигаться в президенты не будет.

"Ищите новые лица, ищите новых кандидатов, готовьте их, делайте целый букет из них, пусть их будет пятеро, пусть они все время перед партиями и перед обществом выступают. Я готов вместе с ними ездить, представлять их", - заявил он.

При этом он уточнил, что не уверен в том, что в России состоятся следующие президентские выборы. "Но наша партия должна работать, исходя из того, что они будут", - подчеркнул он, заявив, что "нужно начинать готовить нового кандидата в президенты". "Ищите кандидата, чтобы потом не говорили: "одни и те же люди", - добавил он.

Три попытки

65-летний политик трижды участвовал в президентских выборах. В 1996 году он получил 7,35 процента голосов. В 2000 году - 5,8 процента, что позволило ему занять третье место. В 2018 году он получил только 1,05 процента голосов - пятое место.

По мнению оппозиционера Алексея Навального, партия Явлинского "Яблоко" сыграла неоднозначную роль на президентских выборах 2018 года. В частности, "Яблоко" решило отозвать своих наблюдателей из Чечни.

"Печально, что партия, называющая себя демократической, решила прямо помочь фальсификаторам. Однако мы были готовы к этому - в последние пару дней "ЯБЛОКО" похожими действиями пытается сорвать наблюдение в регионах, известными своими фальсификациями: Кемеровской, Самарской и Тюменской областях", - заявил глава штаба наблюдателей при Фонде борьбы с коррупцией Иван Жданов.

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