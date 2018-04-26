Явление Кима южнокорейскому народу

Итальянский фотограф Лука Фаччо в своем фотоальбоме "Common Ground" (общий язык, взаимопонимание), вышедшем после его выставки в Вене, показывает моменты из жизни жителей Северной и Южной Корей, не критикуя и не комментируя их. В своих работах он пытается найти то, что связывает корейцев, разделенных на две страны.
Портреты северных и южных корейцев
Молодежь
Два подростка, оба сфотографированы в 2013 году, один в Пхеньяне, другой в Сеуле. Непосредственность одного из них, который не стесняется курить при фотографе, а также подключенный к интернету ноутбук на заднем плане указывают на то, что он живет в южной части Корейского полуострова.
Портреты северных и южных корейцев
Непринужденность
Молодые люди отдыхают - пусть даже без пива и в униформе, как эти девушки в Северной Корее. Фотографии Фаччо показывают людей с непринужденными лицами, без масок, которые они приучены "надевать" в официальной обстановке, говорится в аннотации к венской выставке фотографа.
Портреты северных и южных корейцев
Хорошее настроение
И во время танцев проявляются различия. Хотя и вечеринки на юге Корейского полуострова (фото справа), похоже, подчиняются определенным ритуалам.
Портреты северных и южных корейцев
Первоклашки
В одиночку или группой - главное, жизнь доставляет радость. Лука Фаччо был шесть раз в Северной Корее с 2005 по 2013 год. Его цель - изобразить человека как субъект, в отличие от государственной идеологии, которая рассматривает его как объект. Все фотографии он делал не скрытой камерой, а открыто, получив согласие тех, кто изображен на снимках.
Портреты северных и южных корейцев
Памятники
Две монументальных скульптуры: слева - основателя КНДР Ким Ир Сена в Пхеньяне и справа - в Сеуле короля Седжона, правившего в Корее в первой половине XV века.
Портреты северных и южных корейцев
Звуки большого города
А слушает ли кто? Уличные музыканты выглядят потерянными на фоне большого города - как в Пхеньяне, так и в Сеуле.
Портреты северных и южных корейцев
Почитание традиций
Фотограф рассказывает: "Мой северокорейский гид согласился с половиной моих предложений, за это я сделал половину снимков по его указанию". Один из них - фото женщины (справа) в здании парламента КНДР. Но и здесь в выражении ее лица есть что-то особенное.
Портреты северных и южных корейцев
Важный день
Два снимка с изображением важного момента в жизни двух человек. Невеста на свадьбе в Северной Корее носит более традиционный наряд, чем южно-корейская девушка.
Портреты северных и южных корейцев
Жизнь военных в непривычном ракурсе
Обычно на фото с военными мотивами из Кореи изображены вооруженные до зубов солдаты во время маневров или скучающие пограничники на посту. Эти военные показаны в неслужебной обстановке.
Автор: Фабиан Кретчмер, Сергей Гуща
Трамп и Ким - угроза миру и праздник для карикатуристов
Чья кнопка больше
"Ядерная кнопка всегда находится на моем рабочем столе", - заявил во время своего новогоднего обращения глава КНДР Ким Чен Ын. В ответ президент США Дональд Трамп в своем любимом микроблоге в Тwitter написал: "Пусть кто-нибудь из обнищавшего и изголодавшегося режима проинформирует его, что у меня тоже есть ядерная кнопка, но она намного больше и намного мощнее, чем его, и моя кнопка работает".
Трамп и Ким - угроза миру и праздник для карикатуристов
Борьба причесок
Достаточно нарисовать лишь две ракеты, одну украсить блондинистым, зачесанным вперед чубом, вторую - торчащим вверх черным ежиком с подбритыми височками, и всем тут же становится ясно, о ком идет речь.
Трамп и Ким - угроза миру и праздник для карикатуристов
Атомная казуистика
Прически Дональда Трампа и Ким Чен Ына - источник вдохновения для карикатуристов. Лидеры США и Северной Кореи пытаются выяснить, чей начес круче. "Моя прическа - огонь!", - уверяет Трамп. "Зато моя - настоящая бомба", - не уступает Ким.
Трамп и Ким - угроза миру и праздник для карикатуристов
Когда встречаются два безумца...
"Ты что, совсем с ума сошел", - спрашивают друг друга Дональд Трамп и Ким Чен Ын.
Трамп и Ким - угроза миру и праздник для карикатуристов
"Просто кто-то слишком много наговорил"
Лидер КНДР готов подождать с пуском баллистической ракеты в сторону острова Гуам, где расположена американская авиабаза. Накал страстей вокруг ракетно-ядерной программы Северной Кореи снизился?
Трамп и Ким - угроза миру и праздник для карикатуристов
Прыжки "бомбочкой"
Интересно, когда они заметят, что в бассейне нет воды?
Трамп и Ким - угроза миру и праздник для карикатуристов
Ничего, кроме пустого звука
Своими пустыми взаимными угрозами о применении ядерного оружия Дональд Трамп и Ким Чен Ын только портят воздух и превращают пространство вокруг себя в пустынный лунный ландшафт.
Трамп и Ким - угроза миру и праздник для карикатуристов
Президент-граната
"Этот президент - как граната: полностью заряжен и снят с предохранителя. У вас осталось несколько секунд, чтобы добежать до укрытия".
Трамп и Ким - угроза миру и праздник для карикатуристов
Выход найден!
Жаль, что Земле так быстро не избавиться от этого ядерно-риторического мусора. Подпись к карикатуре: "Это был единственный выход".