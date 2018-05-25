Юный сурикат ищет ботинки

Немцы называют этих забавных зверьков, обитающих в Южной Африке, "земляными человечками" (Erdmännchen).
Этот крошка-сурикат появился на свет в Кельнском зоопарке несколько недель назад. И он уже явно ищет себе обувь на вырост.
Смотрите также:
Лучшие фотографии животных в Германии - 2017
ТОП-20 немецких зоопарков
Радостное событие произошло в начале апреля в немецком городе Дуйсбурге. Впервые за почти сорок лет здесь появился на свет вот такой маленький вомбат.
14-летний калимантанский орангутанг Дами осваивается на новом месте - в зоопарке Оснабрюка, куда он только что переехал из Венгрии.
Царь зверей, хорошо пообедав в зоопарке Штутгарта, зевая, готовится к послеобеденному сну. А может, он просто скучает? В зоопарке Wilhelma хотят разводить львов. Если получится, то "герою кадра" наверняка будет веселее.
Эта фотография была сделана в зоопарке Гельзенкирхена во время создания очередного шедевра в вольере здешних выдр. Кисти выдрам не нужны. Вместо них они используют свои лапы.
В ноябрьском меню для слонов в зоопарке города Оснабрюка в Нижней Саксонии появились такие сезонные деликатесы. Судя по этой фотографии, гигантские тыквы пришлись им по вкусу.
Эти капибары родились в Штральзундском зоопарке (Zoo Stralsund) в понедельник, 16 октября. Уже через несколько дней они провели свою первую фотосессию для прессы.