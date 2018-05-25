 Юный сурикат ищет ботинки | Кадр дня | DW | 25.05.2018

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Кадр за кадром

Юный сурикат ищет ботинки

Немцы называют этих забавных зверьков, обитающих в Южной Африке, "земляными человечками" (Erdmännchen).

Кельнский зоопарк

Этот крошка-сурикат появился на свет в Кельнском зоопарке несколько недель назад. И он уже явно ищет себе обувь на вырост.

Смотрите также:
Лучшие фотографии животных в Германии - 2017

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    Эта фотография была сделана в феврале во время учений спасателей в Баварских Альпах. В них участвовали не только люди, но и собаки. Пес по кличке Лукас со своим заданием справился. Он успешно обнаружил участника учений, который сыграл роль пострадавшего во время схода лавины.

  • Мекленбург - Передняя Померания. Март 2017

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    Этот снимок был сделан недалеко от города Преров в национальном парке Переднепомеранские лагуны (Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft) на побережье Балтики. В 1990 году этому парку были переданы территории на полуостровах Дарс и Цингст, острове Хиддензе, небольшой участок побережья Рюгена, а также обширные мелководья, богатые флорой и фауной.

  • Залем. Март 2017

    В мире животных - 2017

    Не покладая клювов

    Середина марта в окрестностях баденского Залема. Вернувшиеся сюда по весне аисты готовят себе гнездо, работая до захода солнца.

  • Эссен. Март 2017

    В мире животных - 2017

    Весенняя любовь черных лебедей

    Пара черных лебедей в теплый мартовский день на озере Бальденайзе в Эссене - одном из городов Рурской области в немецкой земле Северный Рейн - Вестфалия.

  • Бавария. Апрель 2017

    В мире животных - 2017

    Настойчивая коза

    В солнечный день весной даже козам хочется утолить жажду прохладным баварским пивом. Эта фотография сделана в начале апреля в Баварии на воздушном курорте Зег в регионе Восточный Альгой.

  • Констанц. Апрель 2017

    В мире животных - 2017

    Биологическая сенсация

    Этих рыб обнаружили в Германии в труднодоступной карстовой пещере в районе Боденского озера, спуск в которую занимает более часа. Они принадлежат к семейству лососевых. Усатые гольцы, живущие в подземном водоеме, стали первыми пещерными рыбами, найденными в Европе, а также самыми северными в мире. Об этом своем открытии ученые из Констанца объявили в начале апреля.

  • Халле. Апрель 2017

    В мире животных - 2017

    Очень старый ленивец

    Двупалому ленивцу по кличке Шарлотта исполнилось уже 48 лет. Она живет в зоопарке Халле с 1971 года - рекорд по продолжительности жизни ленивцев в неволе.

  • Рюген. Июнь 2017

    В мире животных - 2017

    Орел на пиратском фестивале

    На острове Рюген летом состоялся очередной Штёртебекеровский фестиваль, посвященный истории пиратов на Балтике и Северном море. Он назван именем знаменитого пирата XIV века Клауса Штёртебекера - одного из предводителей Виталийских братьев, казненного в Гамбурге в 1401 году. На фотографии - исполнитель главной роли Бастиан Земм и орел по кличке Лоран, также участвовавший в представлениях.

  • Нижня Саксония. Июнь 2017

    В мире животных - 2017

    Дунины волчата

    В парке диких зверей Шварце Берге (Wildpark Schwarze Berge) в Нижней Саксонии - дико милое пополнение. В начале июня волчица Дуня родила здесь шестерых волчат. Парк был создан под Гамбургом в 1969 году. Сейчас здесь обитают животные ста разных видов - не только дикие, но и вполне домашние. Ежегодно парк посещает более 300 тысяч человек.

  • Гессен. Июнь 2017

    В мире животных - 2017

    Германию оккупируют нутрии

    Первые нутрии, обитавшие на свободе, были замечены в Германии в 1933 году. Сейчас они встречаются практически везде. В некоторых регионах размножаются такими темпами, что власти говорят о настоящем бедствии. Эксперты призывают срочно принять меры по сокращению популяции, поскольку нутрии вытесняют других животных, наносят вред дамбам, в которых устраивают норы, а также разрушают берега рек.

  • Гамбург. Июль 2017

    В мире животных - 2017

    "Кошачий храм"

    В июле в Гамбурге появился "Кошачий храм" (Cafe Katzentempel) - первое в этом городе кафе, в котором посетители могут пообщаться с кошками. Все животные взяты из приютов. "Кошачьи храмы" в Германии уже работают в Нюрнберге и Мюнхене. Такие кафе есть и в других немецких городах. В Кельне, например, можно посетить кафе "Мурлыка" ("Schnurrke").

  • Дуйсбург. Июль 2017

    В мире животных - 2017

    Немецкие коалы

    30 июля в мире отмечается День защиты коал - Save-the-Koala-Day. В Германии больше всего коал сейчас живет в Дуйсбургском зоопарке: восемь взрослых и два малыша. Содержание коал в неволе за пределами Австралии осложняется из-за потребности в листьях и ветках эвкалипта, которыми они питаются. На фотографии - детеныш, родившийся в Дуйсбурге в этом году, а также один из его игрушечных друзей.

  • Йюст. Август 2017

    В мире животных - 2017

    Маленьким тюленям - большое плавание

    Леа, Фите и Штёртебекер. Этих трех детенышей тюленей выкормили на одной из немецких станций для осиротевших или потерявшихся бельков. Подросших и окрепших, в августе их выпустили на свободу, доставив на остров Йюст. Одна из двух таких немецких станций на Северном море находится около курорта Норддайх в Нижней Саксонии, вторая - в земле Шлезвиг-Гольштейн около Фридрихскога.

  • Дармштадт

    В мире животных - 2017

    По Германии - на верблюдах

    Эти одногорбые верблюды пасутся на сочных зеленых лугах в Гессене. В будущем их хотят использовать для верховых экскурсий. Фотография была сделана в июле около гессенского города Дармштадта, где они проходят подготовку. Через год-полтора, если планы осуществятся, на этих кораблях пустыни начнут катать туристов по Германии, предлагая верховые туры, например, из Оденвальда во Франкфурт-на-Майне.

  • Оберрид. Октябрь 2017

    В мире животных - 2017

    Шварцвальдские коровы

    Все лето эти коровы провели на горных пастбищах в немецком Шварцвальде. В начале октября их отогнали назад в долину около баден-вюртембергского Оберрида. Отгон коров на пастбища весной и возвращение осенью - особые праздничные дни в крестьянском календаре и хороший повод для туристов приехать сюда, чтобы посмотреть, как это происходит.

  • Штральзунд. Октябрь 2017

    В мире животных - 2017

    Первая фотосессия

    Эти капибары родились в Штральзундском зоопарке (Zoo Stralsund) 16 октября. Уже через несколько дней они провели свою первую фотосессию для прессы.

  • Кауфбойрен. Ноябрь 2017

    В мире животных - 2017

    Кто яблоко в день съедает...

    Эта фотография была сделана в начале ноября около баварского города Кауфбойрен. Вряд ли этот немецкий черный дрозд знает английскую поговорку "Кто яблоко в день съедает, у того доктор не бывает" ("An apple a day keeps the doctor away"), но это не мешает ему вести здоровый образ жизни на свежем осеннем воздухе.

  • Оснабрюк. Ноябрь 2017

    В мире животных - 2017

    Большому слону - большую тыкву!

    В ноябрьском меню для слонов в зоопарке города Оснабрюка в Нижней Саксонии присутствовали такие сезонные деликатесы. Судя по этой фотографии, гигантские тыквы пришлись им по вкусу.

  • Тюбинген. Ноябрь 2017

    В мире животных - 2017

    Белеет лебедь одинокий

    Туманное озеро ранним ноябрьским утром. Эта фотография была сделана в городе Тюбингене в немецкой федеральной земле Баден-Вюртемберг.

    Автор: Максим Нелюбин


ТОП-20 немецких зоопарков 

  • Фламинго в Берлинском зоопарке

    Самые посещаемые зоопарки Германии

    Берлин

    Зоологический сад Берлина (Zoologischer Garten) в столичном районе Тиргартен - старейший зоопарк Германии. Был открыт в 1844 году. Является одним из самых больших немецких зоопарков и занимает первое место в мире по количеству представленных видов животных. Число посетителей - около трех миллионов ежегодно.

  • Пополнение у ленивцев в Штутгартском зоопарке

    Самые посещаемые зоопарки Германии

    Штутгарт

    Зоологическо-ботанический сад "Вильгельма" (Wilhelma Zoologisch-Botanischer Garten) находится в штутгартском районе Бад-Канштатт. 2,4 миллиона посетителей в год. Расположен на территории бывшего дворцово-паркового комплекса, главное здание которого было завершено в 1846 году к свадьбе кронпринца Вюртембергского Карла и дочери российского царя Ольги Николаевны.

  • Тапиры в тропическом павильоне Лейпцигского зоопарка

    Самые посещаемые зоопарки Германии

    Лейпциг

    Лейпцигский зоопарк (Zoologischer Garten Leipzig) ежегодно посещает около 1,75 миллиона человек. Был основан в 1878 году владельцем одного из городских ресторанов как частный зверинец. Сейчас в Лейпциге реализуется двадцатилетний проект "Зоопарк будущего", предусматривающий создание здесь новых тематических ландшафтов. Этот тропический павильон "Гондвана" (Gondwanaland) открыли в 2011 году.

  • Парк слонов в Кельнском зоопарке

    Самые посещаемые зоопарки Германии

    Кельн

    Кельнский зоопарк (Kölner Zoo) работает не только днем, но иногда открывает свои двери ночью, предоставляя гостям уникальную возможность увидеть зверей в темное время суток. В 2010 году этот зоопарк отметил свой 150-летний юбилей. Предмет особой гордости - просторный "Парк для слонов" (Elefantenpark) площадью в два гектара. Около 1,7 миллиона посетителей ежегодно.

  • Альпака с потомством в Гамбургском зоопарке

    Самые посещаемые зоопарки Германии

    Гамбург

    Гамбургский зоопарк (Tierpark Hagenbeck) носит имя его основателя - ученого, владельца цирка и дрессировщика Карла Хагенбека. Был открыт в 1907 году и стал первым в мире зоопарком, в котором предприняли попытку содержать животных не в клетках, а максимально воссоздать для них природные условия обитания. Около 1,65 миллиона посетителей ежегодно.

  • Русалка-дрессировщица в павильоне для морских котиков

    Самые посещаемые зоопарки Германии

    Ганновер

    Такую фотосессию устроили летом 2014 года в Ганноверском зоопарке (Erlebnis-Zoo Hannover). Основанный в 1865 году, он входит в число старейших в Германии. После реализации новой концепции ZOO 2000 стоимостью почти в 55 миллионов евро число его посетителей утроилось до 1,6 миллиона в год, хотя билет для взрослых здесь - самый дорогой в Германии (25 евро).

  • Слоненок в мюнхенском зоопарке Хеллабрунн

    Самые посещаемые зоопарки Германии

    Мюнхен

    "Хеллабрунн" в Мюнхене (Tierpark Hellabrunn) - самый большой по площади зоопарк Европы. Находится в южной части баварской столицы на берегу реки Изар. Стал первым в мире зоопарком, организованным по географическому принципу (Geozoo) - пять континентов и полярные регионы, а также тематические разделы, среди которых - грот летучих мышей и обезьянник. Около 1,5 миллиона посетителей ежегодно.

  • В дельфинарии Нюрнбергского зоопарка

    Самые посещаемые зоопарки Германии

    Нюрнберг

    Зоологический сад Нюрнберга (Tiergarten Nürnberg) - большой ландшафтный зоопарк, расположенный на окраине города в бывшем имперском лесу Святого Лаврентия (Lorenzer Reichswald). В этом месте зоопарк находится с 1939 года. Его перевели сюда с территории, которая потребовалась НСДАП для проведения в Нюрнберге своих партийных съездов. Ежегодное число посетителей - немногим более миллиона человек.

  • Дворец Фридрихсфельде на территории зоопарка

    Самые посещаемые зоопарки Германии

    Берлин

    В первую десятку по количеству посетителей попал еще один зоопарк немецкой столицы - в районе Фридрихсфельд (Tierpark Berlin). В нем ежегодно бывает около миллиона человек. Был основан по решению властей ГДР в 1955 году в Восточном Берлине, так как старый зоопарк оказался в западной части города. Известен своей программой по разведению африканских слонов. Был награжден орденом Карла Маркса.

  • Волки в Дуйсбургском зоопарке

    Самые посещаемые зоопарки Германии

    Дуйсбург

    Ежегодное число посетителей этого и следующих четырех зоопарков также составляет около миллиона человек. Зоопарк Дуйсбурга (Zoo Duisburg) является самым популярным в одном из самых густонаселенных регионов Германии - Рурской области. Был создан в 1934 году. Особо известен его дельфинарий, однако дельфинов мы сегодня уже видели, поэтому Дуйсбург в нашей подборке будут представлять полярные волки.

  • Жираф во Франкфуртском зоопарке

    Самые посещаемые зоопарки Германии

    Франкфурт-на-Майне

    Франкфуртский зоопарк (Zoo Frankfurt) был создан в середине позапрошлого века на пожертвования горожан. После берлинского Зоологического сада - старейший в Германии. Традиционно играет важную роль в международных проектах по сохранению исчезающих видов животных. Особых успехов здесь добились в рамках программы размножения в неволе человекообразных обезьян - горилл, орангутангов, шимпанзе и бонобо.

  • Стеклянный туннель в аквариуме Гельзенкирхенского зоопарка.

    Самые посещаемые зоопарки Германии

    Гельзенкирхен

    Еще один популярный зоопарк Рурской области находится в Гельзенкирхене - ZOOM Erlebniswelt Gelsenkirchen. В прошлом десятилетии он был подвергнут поэтапной реконструкции, после чего получил это новое название. Концепция зоопарка дает возможность увидеть зверей как можно ближе и получить максимум впечатлений. Инвестиции себя оправдывают. Количество посетителей выросло более чем в три раза.

  • Фенеки - миниатюрные лисицы в зоопарке Карлсруэ

    Самые посещаемые зоопарки Германии

    Карлсруэ

    Зоологический городской парк в Карлсруэ (Zoologischer Stadtgarten Karlsruhe), созданный в 1865 году, принадлежит к числу старейших и самых крупных в Германии. В 2015 году он отмечает свое 150-летие. Зоопарк является частью находящегося под охраной государства городского парка, в котором также можно посетить большой розарий и японский сад, заложенный в 1918 году.

  • Малайский медведь в Мюнстерском зоопарке

    Самые посещаемые зоопарки Германии

    Мюнстер

    Всепогодный зоопарк в Мюнстере (Allwetterzoo Münster) был открыт в 1974 году. Он продолжает традиции зоопарка, основанного в городе во второй половине XIX века, территория которого была отдана под застройку. Взамен новый зоопарк получил более обширный участок. Архитекторы разработали концепцию, позволяющую посетителям передвигаться между вольерами и павильонами по крытым переходам и дорожкам.

  • Африканские бородавочники в Оснабрюкском зоопарке

    Самые посещаемые зоопарки Германии

    Оснабрюк

    Зоопарк в Оснабрюке (Zoo Osnabrück) основали в 1936 году. Первоначально здесь можно было увидеть только животных, встречавшихся в дикой природе Германии. Первыми были барсук, лиса и медведь. Животные других стран и континентов появились после войны. Число посетителей - около 850 тысяч человек, хотя несколько лет назад он один раз уже побил миллионный рубеж.

  • Львята в Дрезденском зоопарке

    Самые посещаемые зоопарки Германии

    Дрезден

    Дрезденский зоопарк (Zoo Dresden) - входит в пятерку самых старых в Германии. Расположен на территории парка, заложенного еще в барочную эпоху. Почти все звери погибли во время бомбардировок 1945 года, однако в уже мае следующего года зоопарк вновь принял первых посетителей. Сейчас в нем ежегодно бывает около 740 тысяч человек.

  • Два маленьких муфлона в зоопарке Кронберга

    Самые посещаемые зоопарки Германии

    Кронберг

    Этот зоопарк находится в предгорьях Таунуса в небольшом городе Кронберг - примерно в 20 километрах от Франкфурта-на-Майне. Он был основан в 1956 году по инициативе представителя известной немецкой предпринимательской династии Георга фон Опеля и носит его имя - Opel-Zoo. Финансируется исключительно на средства от продажи билетов и пожертвования. Ежегодно его посещает около 650 тысяч человек.

  • Карликовые шимпанзе (бонобо) в Вуппертальском зоопарке

    Самые посещаемые зоопарки Германии

    Вупперталь

    Зоопарк в Вуппертале (Zoo Wuppertal) - третий после Дуйсбурга и Гельзенкирхена зоопарк Рурской области из двадцатки самых посещаемых в Германии. Около 630 тысяч детей и взрослых ежегодно. Был открыт в 1881 году на средства специально созданного акционерного общества. В 2008 году вошел в число лучших больших зоопарков страны по рейтингу журнала Stern, заняв третье место после зоопарков Берлина.

  • Павлин и страус в Аугсбургском зоопарке

    Самые посещаемые зоопарки Германии

    Аугсбург

    Замыкают двадцатку два зоопарка, ежегодное число посетителей которых составляет около 600 тысяч человек. Зоопарк Аугсбурга (Zoo Augsburg) принял первых посетителей в 1937 году. Сначала здесь планировали содержать только животных, типичных для природы Германии. Экзотические виды появились после войны. Участвует почти в двадцати европейских программах по сохранению редких животных.

  • Мадагаскарская фосса в Гейдельбергском зоопарке

    Самые посещаемые зоопарки Германии

    Гейдельберг

    Зоопарк Гейдельберга (Zoo Heidelberg) входит в число зоопарков, созданных в тридцатых годах прошлого века на общественных началах и за счет пожертвований. Был почти полностью разрушен во время Второй мировой войны. Обновление зоопарка началось в 1970-х годах. В Гейдельберге сейчас содержится много редких животных, например, фоссы - самые крупные хищные млекопитающие острова Мадагаскар.

    Автор: Максим Нелюбин


ПО ГЕРМАНИИ • КАДР ЗА КАДРОМ • ФОТОРЕПОРТАЖИ

Контекст

В немецком зоопарке родился вомбат

Радостное событие произошло в начале апреля в немецком городе Дуйсбурге. Впервые за почти сорок лет здесь появился на свет вот такой маленький вомбат.  

Новоселье для орангутанга

14-летний калимантанский орангутанг Дами осваивается на новом месте - в зоопарке Оснабрюка, куда он только что переехал из Венгрии.  

Лев скучает

Царь зверей, хорошо пообедав в зоопарке Штутгарта, зевая, готовится к послеобеденному сну. А может, он просто скучает? В зоопарке Wilhelma хотят разводить львов. Если получится, то "герою кадра" наверняка будет веселее.  

Абстрактная живопись от немецких выдр

Эта фотография была сделана в зоопарке Гельзенкирхена во время создания очередного шедевра в вольере здешних выдр. Кисти выдрам не нужны. Вместо них они используют свои лапы.  

Большому слону - большую тыкву!

В ноябрьском меню для слонов в зоопарке города Оснабрюка в Нижней Саксонии появились такие сезонные деликатесы. Судя по этой фотографии, гигантские тыквы пришлись им по вкусу.  

Первая фотосессия детенышей капибар

Эти капибары родились в Штральзундском зоопарке (Zoo Stralsund) в понедельник, 16 октября. Уже через несколько дней они провели свою первую фотосессию для прессы.  

Орел устроил побег из зоопарка

Белоголовый орлан по кличке Малыш во время птичьего шоу улетел из зоопарка Забабург в Касселе. Несколько лет назад его брат Джокер совершил такой же побег, успел добраться до другого города, но был пойман.  

В мире животных - 2017  

Самые посещаемые зоопарки Германии  

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В зоопарке Магдебурга родились белые львята  