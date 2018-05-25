 Юнкер заявил о поддержке ЕС территориальной целостности Грузии | Новости из Германии о Европе | DW | 26.05.2018

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Европа

Юнкер заявил о поддержке ЕС территориальной целостности Грузии

Евросоюз поддерживает суверенитет Грузии, заявил Жан-Клод Юнкер на праздновании Дня независимости страны. Глава Еврокомиссии надеется на новую главу в отношениях с Тбилиси.

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер (фото из архива)

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер (фото из архива)

Евросоюз поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии. Об этом глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил в субботу, 26 мая, в Тбилиси в ходе празднования Дня независимости страны.

Контекст

Несмотря на сообщения об использовании безвизового режима представителями организованной преступности Грузии в ЕС, ни Брюссель, ни Берлин не спешат принимать жесткие меры и пока сотрудничают с Тбилиси. (21.05.2018)

Массовая акция протеста началась в Тбилиси в связи с прошедшим накануне антинаркотическим рейдом в двух ночных клубах. Посетили клубов заявили, что полиция применяла к ним силу. (12.05.2018)

По словам главы Еврокомиссии, Грузия и ЕС "связаны историей и географией". Юнкер выразил надежду, что столетие независимости станет "следующей главой" в отношениях Грузии и Евросоюза. Он также отметил "бесценную роль" Грузии в миротворческих миссиях ЕС.

26 мая Грузия отмечает сто лет со дня объявления независимости. В торжествах принимают участие президенты Армении, Литвы, Латвии, Польши, Словакии и Финляндии, а также главы делегаций 19 государств мира.

В Евросоюз - без виз

В марте 2017 года ЕС ввел для граждан Грузии безвизовый режим. Согласно новым правилам, граждане Грузии до 90 дней в течение периода в 180 дней могут находиться без виз в странах шенгенской зоны. Безвизовый режим не распространяется на Великобританию и Ирландию, а также касается не входящих в Евросоюз Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии. За первый год нововведением воспользовались более 170 тысяч человек.

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    Автор: Екатерина Крыжановская


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