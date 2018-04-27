 Юнкер заявил о необходимости восстановления контактов с РФ | Новости из Германии о Европе | DW | 29.04.2018
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Европа

Юнкер заявил о необходимости восстановления контактов с РФ

Глава Еврокомиссии заявил о необходимости возобновления диалога с РФ. По мнению Юнкера, "повестка безопасности" для Европы невозможна без РФ.

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер

Европе и России следует "восстановить контакт" и оставить в прошлом "риторику холодной войны". Такое мнение в субботу, 29 апреля, высказал председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в интервью изданию Politico. По мнению Юнкера, без России, которая является "крупным игроком", невозможно обсуждение "повести безопасности" для Европы. "Мы должны учиться разговаривать с российской стороной на равных основаниях", - заметил политик.

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"Мы, европейцы, иногда думаем, что мы - боссы всего мира. Мы забываем, что мы - небольшая часть вселенной. Мы теряем экономическую силу. Есть и демографические потери. Мы на самом деле должны прислушиваться к остальной части земли", - добавил Юнкер.

Мнение Юнкера последовало на фоне очередного обострения отношений между Брюсселем и Москвой, связанное в том числе с военным присутствием РФ в Сирии, предполагаемым участием российской стороны в отравлении Сергея Скрипаля в Великобритании, а также обвинения в адрес России во вмешательстве в национальные выборы в ряде стран.

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    Автор: Елена Барышева


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