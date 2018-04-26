 Юнкер: Греция вскоре станет ″нормальной страной″ еврозоны | Новости из Германии о Европе | DW | 26.04.2018
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Европа

Юнкер: Греция вскоре станет "нормальной страной" еврозоны

Председатель Еврокомиссии на встрече с греческим премьером Ципрасом призвал Афины как можно скорее провести намеченные реформы. Выплаты по третьему пакету финансовой помощи завершатся в августе.

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер на встрече с премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом 26 апреля 2018 года

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер на встрече с премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом 26 апреля 2018 года

Уже в августе текущего года, по завершении выплат в рамках третьего пакета финансовой помощи, Греция станет "нормальной страной" еврозоны. Об этом заявил в Афинах в четверг, 26 апреля, председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер по окончании встречи с греческим премьер-министром Алексисом Ципрасом.

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Одновременно Юнкер потребовал от властей Греции как можно скорее провести намеченные ими реформы. В свою очередь остальные государства зоны евро должны выполнять обещания и принять меры для снижения задолженности Греции, считает глава Еврокомиссии.

Ципрас заявил, что он рассчитывает на возвращение доверия финансовых рынков. По его мнению, достижению этой цели способствуют запланированные реформы и пакет мер экономии.

С 2010 года Греция получает финансовую помощь от структур Евросоюза и Международного валютного фонда (МВФ). Третий пакет финансовой помощи в размере 86 млрд евро был согласован в 2015 году. Около 3,3 млрд евро будут потрачены Афинами на обслуживание кредитов. Часть остальных средств пойдет на создание резервного запаса для периода после окончания выплат по третьему пакету в августе 2018 года.

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    Автор: Кейт Мюзер, Инга Ваннер


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