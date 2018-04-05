 Юлия Скрипаль попросила уважать ее право на частную жизнь | Новости из Германии о Европе | DW | 05.04.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Европа

Юлия Скрипаль попросила уважать ее право на частную жизнь

Вышедшая из комы дочь бывшего двойного агента Сергея Скрипаля впервые сделала заявление для прессы - она поблагодарила сотрудников больницы и попросила уважать ее право на частную жизнь.

Сергей Скрипаль с дочерью

Дочь бывшего двойного агента Сергея Скрипаля Юлия, отравленная вместе с отцом в Великобритании, в четверг, 5 апреля, сделала первое заявление для прессы после того, как она вышла из комы. "Я пришла в себя больше недели назад и рада сообщить, что силы возвращаются ко мне с каждым днем", - приводятся ее слова в сообщении лондонской полиции.

Контекст

Следствие допускает, что ядом была обработана ручка входной двери в доме экс-агента. Подобная процедура требует специализированных знаний, считают эксперты. (02.04.2018)

По мнению британских спецслужб, вещество "Новичок" испытывалось в секретной российской лаборатории для возможных убийств. Они, однако, не гарантируют правильность своих выводов на сто процентов, сообщает The Times. (05.04.2018)

"Я уверена, вы понимаете, что весь этот эпизод несколько дезориентирует, и я надеюсь, что вы будете уважать мое право и право моей семьи на частную жизнь в период моего выздоровления", - отметила она, поблагодарив персонал больницы и всех направивших ей добрые пожелания.

Посол счастлив

Посол России в Великобритании Александр Яковенко заявил, что счастлив услышать о выздоровлении Юлии Скрипаль и надеется, что ее отец также пойдет на поправку. Кроме того, он заявил, что Россия готова признать результаты анализа яда, проведенного международными экспертами Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) – но только в том случае, если этот процесс будет прозрачным.

Между тем британские спецслужбы полагают, что им удалось установить местонахождение секретной лаборатории, в которой было произведено отравляющее вещество "Новичок".  Как пишет газета The Times со ссылкой на источники в структурах, занимающихся обеспечением безопасности, эта лаборатория, скорее всего, находится в России.

Смотрите также: 

  • Британская полиция в Солсбери

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Место происшествия

    В британском городке Солсбери неподалеку от Лондона 4 марта были обнаружены без сознания пожилой мужчина и женщина с признаками сильного отравления.

  • Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Бывший двойной агент и его дочь

    Как выяснилось, жертвами отравления стали бывший двойной агент, экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, живущий в Великобритании, и его дочь Юлия.

  • Больница в городе Солсбери

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Юлия Скрипаль вышла из комы

    Сразу после того, как 4 марта Сергей и Юлия Скрипаль были обнаружены в бессознательном состоянии, их доставили в больницу города Солсбери. Там они до сих пор и находятся. Юлия, по сообщениям СМИ, пришла в себя и начала говорить и самостоятельно принимать пищу. По словам директора больницы, отец Юлии "остается в критическом, но стабильном состоянии после контакта с нервно-паралитическим веществом".

  • Сергей Скрипаль в зале суда

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Обмен и британское гражданство

    В 2006 году отставной сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль был осужден в России за шпионаж в пользу британской разведки и приговорен к 13 годам лишения свободы. В июле 2010 году в рамках крупномасштабного обмена шпионами между США и Россией Скрипаль был помилован президентом России, перебрался в Лондон и получил британское гражданство и пенсию.

  • Скамейка, на которой обнаружили Скрипаля и его дочь

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Здесь нашли жертв отравления

    Лавка, на которой обнаружили Скрипаля и его дочь в бессознательном состоянии, накрыта палаткой. Сержанта криминальной полиции Ника Бейли, первым оказавшегося рядом с жертвами, после интенсивной терапии выписали из больницы 22 марта.

  • Полиция в защитных костюмах и противогазах изучает место обнаружения Сергея Скрипаля и его дочери

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Полицейские в защитных костюмах

    Поскольку поначалу не было известно, чем именно отравились Сергей Скрипаль и его дочь, полиция изучала место их обнаружения в защитных костюмах и противогазах.

  • Полицейский на мотоцикле и военный грузовик

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Британские военные в Солсбери

    После того, как пострадавших доставили в клинику, власти вызвали военных, которые эвакуировали несколько автомобилей из-за опасений, что на них попало ядовитое вещество.

  • Пиццерия Zizzi, в которой обедал Сергей Скрипаль и его дочь Юлия

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Отец и дочь обедали в пиццерии Zizzi

    В центре инцидента невольно оказались два заведения - пиццерия Zizzi, в которой отец и дочь обедали перед тем, как были найдены в парке, и расположенный неподалеку на берегу реки паб The Mill. Оба заведения закрыты. В них полиция проводит следственные мероприятия.

  • Тереза Мэй выступает в парламенте Великобритании

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Тереза Мэй обвинила Россию

    Британские власти утверждают, что Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом. По словам премьер-министра Терезы Мэй, Россия ответственна за это. 14 марта в парламенте она объявила о высылке из страны 23 российских дипломатов. 17 марта МИД РФ заявил об ответных мерах - высылке 23 дипломатов из посольства Великобритании в Москве и закрытии Британского совета в России.

  • Заседание Совета Безопасности ООН

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Совет Безопасности ООН обсудил отравление Скрипаля

    По требованию Лондона 14 марта отравление бывшего двойного агента обсудил Совет Безопасности ООН. Великобритания и США обвинили Россию в атаке на двух человек с использованием нервно-паралитического вещества и в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия. Москва все обвинения решительно отвергла.

  • Здание МИД России

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Взаимные высылки диломатов

    26 марта администрация президента США Трампа объявила о решении выслать из страны в связи с делом Скрипаля 60 российских дипломатов. О высылке дипломатов из РФ заявили также еще 27 стран. 29 марта министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил о принятии зеркальных мер в отношении стран, выславших российских дипломатов.

  • Борис Джонсон дает интервью Жанне Немцовой

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Споры о стране происхождения яда

    Глава МИД Великобритании Борис Джонсон в интервью DW выразил уверенность в российском происхождения яда "Новичок", которым, как считают в Лондоне, отравили Скрипалей. Британские военные химики из лаборатории "Портон-Даун", идентифицировав "Новичок, не подтвердили его российское происхождение, т.к. это не было их задачей. Британский МИД, в отличие от Москвы, не нашел в этих заявлениях противоречий.

    Автор: Сергей Гуща, Владимир Дорохов


Смотреть видео 13:36

Британские химики и Джонсон: кто что на самом деле сказал о "Новичке" и РФ

Контекст

Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

В Солсбери 4 марта нашли без сознания экс-двойного агента Скрипаля и его дочь. Вину за их отравление Лондон возложил на Москву. Кремль отвергает все обвинения. О деле Скрипаля - в галерее DW. (15.03.2018)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Британские химики и Джонсон: кто что на самом деле сказал о "Новичке" и РФ  

Дело Скрипаля: новые данные Скотланд-Ярда и дипломатический бойкот Запада  

Дело Скрипаля: как определить происхождение "Новичка"?  

Также по теме

Giftanschlag auf Sergej Skripal in Salisbury

Скотленд-Ярд назвал вероятное место отравления Скрипалей 28.03.2018

Максимальная концентрация нервно-паралитического вещества обнаружена у входной двери дома Сергея Скрипаля.

Karikatur | Vergiftung des Doppelagents Skripal

Покушение на Скрипаля: яд "Новичок" неустановленного происхождения 04.04.2018

Взгляд карикатуриста Сергея Елкина на заявление специалистов британской лаборатории "Портон-Даун" о том, что в их задачи не входило определять страну происхождения яда "Новичок".

UK Salisbury Untersuchung Nervengasanschlag Skripal -PK Russischer Botschafter Alexander Vladimirovich Yakovenko

Дело Скрипалей: Москва пытается перейти в контрнаступление 05.04.2018

Пока власти Великобритании не предъявляют улики, свидетельствующие о причастности России к отравлению в Солсбери Сергея и Юлии Скрипалей, Москва усиливает свою активность в этом деле.

Самые читаемые

Немецкий эксперт: Скрипаль отравлен ядом из гослаборатории  

Британские спецслужбы нашли источник "Новичка"  

США готовы ввести санкции против приближенных Путина  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно