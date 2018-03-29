 Юлия Скрипаль начала самостоятельно принимать пищу | Новости из Германии о Европе | DW | 30.03.2018
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Европа

Юлия Скрипаль начала самостоятельно принимать пищу

Власти Британии надеются в ближайшее время опросить дочь экс-полковника ГРУ.

Юлия и Сергей Скрипали

Юлия и Сергей Скрипали

Появились новые подробности о самочувствии пришедшей в себя после отравления Юлии Скрипаль. Как сообщает в пятницу, 30 марта, телеканал Sky News, 33-дочь бывшего офицера ГРУ, "уже самостоятельно принимает пищу и пьет".

Тем не менее она будет и дальше находиться под постоянным присмотром врачей в медучреждении. В ближайшее время, по ожиданиям британских властей, дочь Сергея Скрипаля сможет рассказать о событиях, случившихся в день отравления.

Контекст

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Максимальная концентрация нервно-паралитического вещества обнаружена у входной двери дома Сергея Скрипаля. (28.03.2018)

По словам директора больницы в Солсбери Кристин Бланшард, отец Юлии "остается в критическом, но стабильном состоянии в отделении интенсивной терапии после контакта с нервно-паралитическим веществом".

Преступление и наказание

Бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания в Солсбери 4 марта. В 2006 году Скрипаль был осужден в России за шпионаж в пользу британской разведки, а в 2010 году получил убежище в Великобритании в рамках обмена шпионами между США и Россией.

Отравление экс-шпиона и его дочери вызвало серьезный кризис в отношениях между странами Запада и Россией. Великобритания возложила ответственность за преступление на Москву. Союзники Лондона по ЕС и НАТО поддержали эту позицию. Около трех десятков стран объявили о высылке российских дипломатов в знак солидарности с Британией, Россия ответила зеркальными мерами и начала высылать западных дипломатов.    

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    Автор: Сергей Гуща, Владимир Дорохов


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