 Юлия Скрипаль надеется вернуться в Россию | Новости из Германии о Европе | DW | 23.05.2018
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Европа

Юлия Скрипаль надеется вернуться в Россию

Об этом дочь бывшего двойного агента Сергея Скрипаля заявила агентству Reuters. При этом Юлия Скипаль сказала, что пока не желает обращаться за помощью к российскому посольству.

Юлия Скрипаль на встрече с журналистами Reuters в Лондоне

Юлия Скрипаль на встрече с журналистами Reuters в Лондоне

Юлия Скрипаль, которая вместе со своим отцом - бывшим двойным агентом Сергеем Скрипалем стала жертвой отравления в Великобритании, заявила, что в перспективе она надеется вернуться в Россию, но пока планирует остаться в Британии, чтобы заботиться об отце и дождаться его полного выздоровления. Об этом Юлия Скрипаль сказала в интервью Reuters, выдержки из которого агентство публикует в среду, 23 мая.

В сообщении Reurters отмечается, что Юлия сделала заявление в Лондоне, где именно - не уточняется. Она говорила по-русски и отказалась отвечать на вопросы. Юлия Скрипаль также передала Reuters свое письменное заявление, которое она сама перевела на английский язык. В заявлении Юлии, в частности, говорится, что она благодарна российскому посольству за предложенную помощь, но пока не намерена ею воспользоваться.

Ранее сообщалось, что Юлии Скрипаль и ее отцу было предложено переехать в США, чтобы избежать новых покушений. Великобритания и другие страны Запада обвиняют Россию в попытке убийства Скрипалей с помощью боевого отравляющего газа "Новичок". Москва категорически отвергает эти обвинения. Посольство России в Лондоне также обвинило Великобританию в фактическом похищении Скрипалей и в нарушении норм международного права путем отказа в доступе к российским консульским услугам.

Контекст

Британский эксперт по безопасности и разведке Энтони Глис рассказал DW о том, почему РФ не подключают к расследованию "дела Скрипаля", и о словах главы британского МИДа, вызвавших критику. (05.04.2018)

Пока власти Великобритании не предъявляют улики, свидетельствующие о причастности России к отравлению в Солсбери Сергея и Юлии Скрипалей, Москва усиливает свою активность в этом деле. (05.04.2018)

Мучительное выздоровление

Юлия Скрипаль в своем заявлении отмечает, что она была в шоке, когда, выйдя из комы, узнала, что ее и ее отца пытались убить отравляющим веществом. Она сказала, что очень счастлива, что им удалось выжить, однако отметила, что выздоровление было медленным и исключительно болезненным. "Я не хочу описывать детали, но лечение в клинике было инвазивным, болезненным и удручающим", - говорится в документе.

Юлия выразила благодарность медицинскому персоналу и всем тем, кто оказал помощь ей и отцу в день покушения в городе Солсбери. Одновременно Юлия Скрипаль вновь заявила, что никто не вправе делать заявлений от ее имени, а также от имени ее отца. Такие заявления можем делать только мы сами, подчеркнула она.

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    Взаимные высылки диломатов

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    Глава МИД Великобритании Борис Джонсон в интервью DW выразил уверенность в российском происхождения яда "Новичок", которым, как считают в Лондоне, отравили Скрипалей. Британские военные химики из лаборатории "Портон-Даун", идентифицировав "Новичок, не подтвердили его российское происхождение, т.к. это не было их задачей. Британский МИД, в отличие от Москвы, не нашел в этих заявлениях противоречий.

  • Юлия Скрипаль

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    Автор: Сергей Гуща, Владимир Дорохов


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Контекст

Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

В Солсбери 4 марта нашли без сознания экс-двойного агента Скрипаля и его дочь. Вину за их отравление Лондон возложил на Москву. Кремль отвергает все обвинения. О деле Скрипаля - в галерее DW. (15.03.2018)  

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