 Юлия Скрипаль дала первое интервью после выписки из больницы | Новости из Германии о Европе | DW | 23.05.2018
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Европа

Юлия Скрипаль дала первое интервью после выписки из больницы

Юлия Скрипаль сказала, что пока не желает обращаться за помощью к российскому посольству.

Юлия Скрипаль на встрече с журналистами Reuters в Лондоне

Юлия Скрипаль на встрече с журналистами Reuters в Лондоне

Юлия Скрипаль, которая вместе со своим отцом - бывшим двойным агентом Сергеем Скрипалем стала жертвой отравления в Великобритании, заявила, что в перспективе она надеется вернуться в Россию, но пока планирует остаться в Британии, чтобы заботиться об отце и дождаться его полного выздоровления. Об этом Юлия Скрипаль сказала в интервью Reuters, выдержки из которого агентство публикует в среду, 23 мая. Это ее первое интервью СМИ после выписки из больницы.

В сообщении Reurters отмечается, что Юлия сделала заявление в Лондоне, где именно - не уточняется. Она говорила по-русски и отказалась отвечать на вопросы. Юлия Скрипаль также передала Reuters свое письменное заявление, которое она сама перевела на английский язык. В заявлении Юлии, в частности, говорится, что она благодарна российскому посольству за предложенную помощь, но пока не намерена ею воспользоваться.

Ранее сообщалось, что Юлии Скрипаль и ее отцу было предложено переехать в США, чтобы избежать новых покушений. Великобритания и другие страны Запада обвиняют Россию в попытке убийства Скрипалей с помощью боевого отравляющего газа "Новичок". Москва категорически отвергает эти обвинения. Посольство России в Лондоне также обвинило Великобританию в фактическом похищении Скрипалей и в нарушении норм международного права путем отказа в доступе к российским консульским услугам.

В среду, после публикации заявления Юлии Скрипаль, посольство России в Лондоне вновь потребовало встречи с ней. Дипломаты объясняют это необходимостью удостовериться, что ее "не удерживают против своей воли" и что "она не делает заявления под давлением".

Контекст

Британский эксперт по безопасности и разведке Энтони Глис рассказал DW о том, почему РФ не подключают к расследованию "дела Скрипаля", и о словах главы британского МИДа, вызвавших критику. (05.04.2018)

Пока власти Великобритании не предъявляют улики, свидетельствующие о причастности России к отравлению в Солсбери Сергея и Юлии Скрипалей, Москва усиливает свою активность в этом деле. (05.04.2018)

Мучительное выздоровление

Юлия Скрипаль в своем заявлении отмечает, что она была в шоке, когда, выйдя из комы, узнала, что ее и ее отца пытались убить отравляющим веществом. Она сказала, что очень счастлива, что им удалось выжить, однако отметила, что выздоровление было медленным и исключительно болезненным. "Я не хочу описывать детали, но лечение в клинике было инвазивным, болезненным и удручающим", - говорится в документе.

Юлия выразила благодарность медицинскому персоналу и всем тем, кто оказал помощь ей и отцу в день покушения в городе Солсбери. Одновременно Юлия Скрипаль вновь заявила, что никто не вправе делать заявлений от ее имени, а также от имени ее отца. Такие заявления можем делать только мы сами, подчеркнула она.

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  • Заседание Совета Безопасности ООН

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    По требованию Лондона 14 марта отравление бывшего двойного агента обсудил Совет Безопасности ООН. Великобритания и США обвинили Россию в атаке на двух человек с использованием нервно-паралитического вещества и в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия. Москва все обвинения решительно отвергла.

  • Здание МИД России

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    Взаимные высылки диломатов

    26 марта администрация президента США Трампа объявила о решении выслать из страны в связи с делом Скрипаля 60 российских дипломатов. О высылке дипломатов из РФ заявили также еще 27 стран. 29 марта министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил о принятии зеркальных мер в отношении стран, выславших российских дипломатов.

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    Глава МИД Великобритании Борис Джонсон в интервью DW выразил уверенность в российском происхождения яда "Новичок", которым, как считают в Лондоне, отравили Скрипалей. Британские военные химики из лаборатории "Портон-Даун", идентифицировав "Новичок, не подтвердили его российское происхождение, т.к. это не было их задачей. Британский МИД, в отличие от Москвы, не нашел в этих заявлениях противоречий.

  • Юлия Скрипаль

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    Между тем Юлия Скрипаль 9 апреля покинула клинику в Солсбери. Об этом сообщила Кристин Бланшар, замглавы клиники. По ее словам, Юлия "исключительно хорошо" отреагировала на лечение, но оно еще не завершено. Через 2 дня Скрипаль отказалась от поддержки посольства РФ в Великобритании. "Сейчас я не хочу прибегать к их услугам", - сказано в заявлении, опубликованном Скотленд-Ярдом от ее имени.

    Автор: Сергей Гуща, Владимир Дорохов


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Отравление Скрипалей: в МИД РФ подозревают Лондон в синтезации "Новичка" - DW Новости (20.04.2018)

 

Контекст

Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

В Солсбери 4 марта нашли без сознания экс-двойного агента Скрипаля и его дочь. Вину за их отравление Лондон возложил на Москву. Кремль отвергает все обвинения. О деле Скрипаля - в галерее DW. (15.03.2018)  

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Комментарий пресс-атташе Посольства в связи с видеообращением Ю.С.Скрипаль

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