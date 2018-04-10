 Юлию Скрипаль выписали из больницы | Новости из Германии о Европе | DW | 10.04.2018
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Европа

Юлию Скрипаль выписали из больницы

По данным клиники в Солсбери, дочь бывшего двойного агента Сергея Скрипаля покинула медучреждение еще накануне. СМИ сообщают, что она доставлена в безопасное место.

Юлия Скрипаль

Юлия Скрипаль

Дочь бывшего двойного агента Сергея Скрипаля Юлию выписали из больницы. Об этом во вторник, 10 апреля, сообщила на пресс-конференции Кристин Бланшар, заместитель руководителя клиники в Солсбери, в которой 33-летняя женщина находилась на лечении после нападения с применением отравляющего вещества.

Скрипаль "исключительно хорошо" отреагировала на лечение и была выписана еще накануне, сообщила далее Бланшар. При этом, по ее словам, лечение Скрипаль еще не завершено.

Замглавы больницы также указала, что Сергей Скрипаль выздоравливает несколько медленнее, и выразила надежду, что и он позже также может быть выписан. Ранее медиакорпорация BBC сообщила, что Юлия Скрипаль после выписки из больницы была доставлена в безопасное место.

Отравление в Солсбери

Бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания в Солсбери 4 марта. По данным Лондона, они были отравлены высокотоксичным веществом "Новичок", разработанным в СССР. Британские спецслужбы с высокой долей уверенности полагают, что яд был произведен в России.

Отравление экс-шпиона и его дочери вызвало серьезный кризис в отношениях между странами Запада и Россией. Великобритания возложила ответственность за преступление на Москву. Союзники Лондона по ЕС и НАТО поддержали эту позицию. Около трех десятков стран объявили о высылке российских дипломатов в знак солидарности с Британией, Россия ответила зеркальными мерами и начала высылать западных дипломатов.   

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    Как выяснилось, жертвами отравления стали бывший двойной агент, экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, живущий в Великобритании, и его дочь Юлия.

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    Сразу после того, как 4 марта Сергей и Юлия Скрипаль были обнаружены в бессознательном состоянии, их доставили в больницу города Солсбери. Там они до сих пор и находятся. Юлия, по сообщениям СМИ, пришла в себя и начала говорить и самостоятельно принимать пищу. По словам директора больницы, отец Юлии "остается в критическом, но стабильном состоянии после контакта с нервно-паралитическим веществом".

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    В 2006 году отставной сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль был осужден в России за шпионаж в пользу британской разведки и приговорен к 13 годам лишения свободы. В июле 2010 году в рамках крупномасштабного обмена шпионами между США и Россией Скрипаль был помилован президентом России, перебрался в Лондон и получил британское гражданство и пенсию.

  • Скамейка, на которой обнаружили Скрипаля и его дочь

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    Здесь нашли жертв отравления

    Лавка, на которой обнаружили Скрипаля и его дочь в бессознательном состоянии, накрыта палаткой. Сержанта криминальной полиции Ника Бейли, первым оказавшегося рядом с жертвами, после интенсивной терапии выписали из больницы 22 марта.

  • Полиция в защитных костюмах и противогазах изучает место обнаружения Сергея Скрипаля и его дочери

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    Полицейские в защитных костюмах

    Поскольку поначалу не было известно, чем именно отравились Сергей Скрипаль и его дочь, полиция изучала место их обнаружения в защитных костюмах и противогазах.

  • Полицейский на мотоцикле и военный грузовик

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    После того, как пострадавших доставили в клинику, власти вызвали военных, которые эвакуировали несколько автомобилей из-за опасений, что на них попало ядовитое вещество.

  • Пиццерия Zizzi, в которой обедал Сергей Скрипаль и его дочь Юлия

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    Отец и дочь обедали в пиццерии Zizzi

    В центре инцидента невольно оказались два заведения - пиццерия Zizzi, в которой отец и дочь обедали перед тем, как были найдены в парке, и расположенный неподалеку на берегу реки паб The Mill. Оба заведения закрыты. В них полиция проводит следственные мероприятия.

  • Тереза Мэй выступает в парламенте Великобритании

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Тереза Мэй обвинила Россию

    Британские власти утверждают, что Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом. По словам премьер-министра Терезы Мэй, Россия ответственна за это. 14 марта в парламенте она объявила о высылке из страны 23 российских дипломатов. 17 марта МИД РФ заявил об ответных мерах - высылке 23 дипломатов из посольства Великобритании в Москве и закрытии Британского совета в России.

  • Заседание Совета Безопасности ООН

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Совет Безопасности ООН обсудил отравление Скрипаля

    По требованию Лондона 14 марта отравление бывшего двойного агента обсудил Совет Безопасности ООН. Великобритания и США обвинили Россию в атаке на двух человек с использованием нервно-паралитического вещества и в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия. Москва все обвинения решительно отвергла.

  • Здание МИД России

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Взаимные высылки диломатов

    26 марта администрация президента США Трампа объявила о решении выслать из страны в связи с делом Скрипаля 60 российских дипломатов. О высылке дипломатов из РФ заявили также еще 27 стран. 29 марта министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил о принятии зеркальных мер в отношении стран, выславших российских дипломатов.

  • Борис Джонсон дает интервью Жанне Немцовой

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Споры о стране происхождения яда

    Глава МИД Великобритании Борис Джонсон в интервью DW выразил уверенность в российском происхождения яда "Новичок", которым, как считают в Лондоне, отравили Скрипалей. Британские военные химики из лаборатории "Портон-Даун", идентифицировав "Новичок, не подтвердили его российское происхождение, т.к. это не было их задачей. Британский МИД, в отличие от Москвы, не нашел в этих заявлениях противоречий.

    Автор: Сергей Гуща, Владимир Дорохов


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Дело Скрипаля: Лондон раскрыл тайну производства яда "Новичок"? – DW Новости

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Немецкий эксперт: Скрипаль отравлен ядом из гослаборатории  

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Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

В Солсбери 4 марта нашли без сознания экс-двойного агента Скрипаля и его дочь. Вину за их отравление Лондон возложил на Москву. Кремль отвергает все обвинения. О деле Скрипаля - в галерее DW. (15.03.2018)  

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