 Южная Корея остановила радиопропаганду на границе с КНДР | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 23.04.2018
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Мир

Южная Корея остановила радиопропаганду на границе с КНДР

Решение отключить громкоговорители принято для создания необходимой атмосферы в преддверии мирных переговоров руководителей двух Корей, заявил Сеул.

Громкоговорители на границе с КНДР

Громкоговорители на границе с КНДР

За несколько дней до встречи руководителей двух корейских государств правительство Южной Кореи заявило об остановке пропагандистского радиовещания из громкоговорителей на границе с КНДР. Решение принято с целью "снижения военной напряженности между Югом и Севером", а также создания подходящей "атмосферы для мирных переговоров", говорится в распространенном в понедельник, 23 апреля, заявлении министерства обороны в Сеуле.

Контекст

Сеул отключает громкоговорители впервые за последние более чем два года. Пропагандистское радиовещание со стороны Южной Кореи, слышное на расстоянии более 20 километров от военно-демаркационной линии, было возобновлено в начале января 2016 года после того, как Пхеньян провел испытания водородной бомбы.

Третья встреча на высшем уровне с 1953 года

Переговоры президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына, которые должны состояться 27 апреля в разделенной между двумя странами деревне Пханмунджом, будут третьей встречей глав двух корейских государств после окончания Корейской войны в 1953 году. Ожидается, что стороны обсудят соглашение о перемирии, которое фактически действует со времен окончания военного конфликта, но должно быть заменено новым механизмом.

В ночь на 20 апреля КНДР неожиданно выразила готовность отказаться от ядерного оружия. Как сообщил президент Южной Кореи, в обмен на денуклиаризацию Пхеньян требует "прекращения враждебной политики в отношении КНДР, а также гарантии безопасности".

Отношения двух странв минувшие месяцы значительно улучшились. Поводом для этого стали Олимпийские игры в южнокорейском Пхёнчхане, которые были использованы Северной Кореей для изменения репутации страны в лучшую сторону. На открытие Игр лидер КНДР направил свою сестру Ким Ё Чжон, которая передала президенту Южной Кореи приглашение посетить Пхеньян для встречи в верхах.

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    Ким Чен Ир, сын Ким Ир Сена, возглавивший страну в июле 1994 года, также не остался в стороне. За 17 лет его правления были проведены 16 ракетных испытаний, хотя почти все они пришлись на два года - 2006-й (7 пусков) и 2009-й (8). Это меньше, чем за первые 8 месяцев 2017 года. Однако именно на правление Ким Чен Ира пришлись два первых испытания Пхеньяном ядерного оружия - в 2006 и 2009 годах.

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    При сыне и внуке прежних правителей активность КНДР в ракетной сфере достигла небывалого уровня. За 6 лет Пхеньян осуществил уже 84 запуска баллистических ракет. Не все из них были удачными, в ряде случаев ракеты взрывались на старте или в полете.

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    В начале августа 2017 года появились сообщения, что армия Северной Кореи разрабатывает план запуска четырех баллистических ракет средней дальности в направлении военной базы США на острове Гуам в Тихом океане. Реакция президента США Дональда Трампа была предсказуемо жесткой и угрожающей.

  • Ракетный запуск КНДР, фото рапространено 30 августа 2017 года

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    Над территорией Японии

    29 августа 2017 года КНДР произвела очередные испытания, причем на этот раз ракета пролетела над территорией Японии - островом Хоккайдо. Ким Чен Ын заявил, что запуск ракеты в сторону Японии является подготовкой к войне в Тихом океане.

  • Лидер КНДР Ким Чем Ын (второй справа) осматривает теромоядерную боеголовку, сентябрь 2017 года

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    Шестой ядерный

    Через несколько дней после запуска ракеты над Японией КНДР объявила, что успешно провела испытание ядерного оружия, уточнив, что речь идет о водородной бомбе. Этот был уже шестой подземный ядерный взрыв, проведенный Пхеньяном. Эксперты оценили мощность бомбы примерно в 100 килотонн.

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    Ракетные и ядерные испытания КНДР: проект трех поколений Кимов

    Заседания и осуждающие заявления

    Почти после каждого северокорейского испытания ракетного или ядерного оружия на экстренные заседания собираются советы безопасности разных стран и Совбез ООН. Но эффекта они, как и осуждающие заявления мировых лидеров, пока не приносят.

    Автор: Григорий Аросев


Смотреть видео 02:38

Cекрет Ким Чен Ына

Контекст

Ракетные и ядерные испытания КНДР: проект трех поколений Кимов

Северная Корея все чаще запускает баллистические ракеты. О том, к чему приведет открытая ракетно-ядерная конфронтация Пхеньяна и остального мира, - фотогалерея DW. (07.09.2017)  

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