 Эстония и Швеция объявили о совместных военных учениях | Новости из Германии о Европе | DW | 20.05.2018
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Европа

Эстония и Швеция объявили о совместных военных учениях

Шведская эскадрилья прилетит в Эстонию для участия в первых совместных маневрах. В программе круглосуточные полеты и учебные воздушные бои.

Эстонский военный

Вооруженные силы Швеции в конце мая проведут ежегодные военные учения, в которых впервые будут принимать участие эстонские ВВС. Об этом в воскресенье, 20 мая, сообщила пресс-служба армии Эстонии.

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Главы МИД Эстонии, Латвии и Литвы встретились с американским госсекретарем Рексом Тиллерсоном в Вашингтоне. Они предупредили США о попытках Москвы подорвать основу их демократических институтов. (06.03.2018)

"После восстановления независимости это будут первые учения, проводимые совместно ВВС Эстонии и Швеции", - заявил исполняющий обязанности командующего ВВС Эстонии Рийво Валге. Учения он назвал "интересным вызовом" и "возможностью отработать сотрудничество в сфере обороны".

На авиабазу под Таллином должна прибыть шведская эскадрилья из 8 самолетов, на которой будут дислоцированы около ста шведских военнослужащих. Полеты будут осуществляться круглосуточно - как над территорией Швеции, так и над территорией Эстонии. Учебные воздушные бои пройдут только в воздушном пространстве Швеции.

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