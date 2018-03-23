 Эрдоган сообщил о наступлении Турции на северо-западе Ирака | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 26.03.2018
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Мир

Эрдоган сообщил о наступлении Турции на северо-западе Ирака

Президент Турции утверждает, что в районе Синджара стартовала наземная операция Анкары против курдов. По версии сил безопасности Ирака, на его территории нет воинских формирований третьих стран.

Курдские военизированные формирования пешмерга с флагом Иракского Курдистана в Синджаре

Курдские военизированные формирования пешмерга с флагом Иракского Курдистана в Синджаре

Турция начала наземное наступление в районе города Синджар на северо-западе Ирака. С таким утверждением в воскресенье, 25 марта, выступил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

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"Мы сообщали, что движемся в направлении Синджара. Сейчас операция там стартовала", - указал он, не приводя подробностей.

В свою очередь, силы безопасности Ирака подчеркивают, что на его территории нет воинских формирований третьих стран.

Курды заверили, что покидают Синджар

В пятницу, 23 марта, национально-политическая организация Союз общин Курдистана сообщила, что Рабочая партия Курдистана (РПК) покидает Синджар, где обосновалась в 2014 году в ходе борьбы с "Исламским государством".

Боевые действия турецкой армии против РПК продолжаются с момента срыва перемирия летом 2015 года. Воздушные удары по курдским силам наносятся преимущественно на юго-востоке Турции и на севере Ирака.

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    Автор: Илья Коваль


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