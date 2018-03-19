 Эрдоган сообщил об установлении контроля над Африном | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 18.03.2018
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Мир

Эрдоган сообщил об установлении контроля над Африном

Турецкая армия и отряды сирийской оппозиции заняли город Африн. Его взятие произошло в рамках операции "Оливковая ветвь", проводимой Турцией против курдских "Отрядов народной самообороны".

Турецкие военные вешают флаг Турции и Свободной сирийской армии на здании в центре Африна

Турецкие военные вешают флаги Турции и "Свободной сирийской армии" на здании в центре Африна

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в воскресенье, 18 марта, заявил о полном взятии под контроль сирийского города Африна. "Части Свободной сирийской армии (ССА), поддерживаемые вооруженными силами Турции, сегодня в 8.30 (совпадает с мск - Ред.) установили полный контроль над городом Африн", - цитирует высказывание турецкого лидера агентство AFP. Эрдоган добавил, что город "освобожден от террористов", и военные ведут работы по разминированию.

Контекст

После начала осады турецкие военные получили контроль над стратегически важными точками. Согласно данным Сирийского наблюдательного совета по правам человека, в городе остаются около 300 тысяч человек. (13.03.2018)

В Сирии вспыхивают новые очаги противостояния. Израиль и Иран обмениваются ударами, пока турецкая армия атакует курдов на севере, а Асад бомбит повстанцев под Дамаском. Какова позиция РФ? (22.02.2018)

Ранее в тот же день базирующийся в Великобритании Сирийский наблюдательный совет по правам человека (SOHR) сообщил, что турецкая армия взяла под контроль центр города. "Бои за город продолжаются", - отметил глава SOHR Рами Абдель Рахман. По данным совета, за время наступления турецкой армии на Африн город с преимущественно курдским населением покинули более 200 тысяч человек. Данные SOHR основываются на информации источников, живущих в Сирии,  и не имеют официального подтверждения, отмечает агентство AFP.

Взятие турецкой армией Африна произошло в рамках операции "Оливковая ветвь", начатой турецкими вооруженными силами 10 января. Операция направлена против курдских "Отрядов народной самообороны" (YPG), базирующихся на территории северной Сирии в районе Африна. Анкара считает YPG сирийским ответвлением Курдской рабочей партии, признанной в Турции террористической организацией.

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    Автор: Павел Лось


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