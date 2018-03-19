Эрдоган сообщил об установлении контроля над Африном | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 18.03.2018

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в воскресенье, 18 марта, заявил о полном взятии под контроль сирийского города Африна. "Части Свободной сирийской армии (ССА), поддерживаемые вооруженными силами Турции, сегодня в 8.30 (совпадает с мск - Ред.) установили полный контроль над городом Африн", - цитирует высказывание турецкого лидера агентство AFP. Эрдоган добавил, что город "освобожден от террористов", и военные ведут работы по разминированию.
Ранее в тот же день базирующийся в Великобритании Сирийский наблюдательный совет по правам человека (SOHR) сообщил, что турецкая армия взяла под контроль центр города. "Бои за город продолжаются", - отметил глава SOHR Рами Абдель Рахман. По данным совета, за время наступления турецкой армии на Африн город с преимущественно курдским населением покинули более 200 тысяч человек. Данные SOHR основываются на информации источников, живущих в Сирии, и не имеют официального подтверждения, отмечает агентство AFP.
Взятие турецкой армией Африна произошло в рамках операции "Оливковая ветвь", начатой турецкими вооруженными силами 10 января. Операция направлена против курдских "Отрядов народной самообороны" (YPG), базирующихся на территории северной Сирии в районе Африна. Анкара считает YPG сирийским ответвлением Курдской рабочей партии, признанной в Турции террористической организацией.
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Автор: Павел Лось