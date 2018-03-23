 Эрдоган назвал новую цель военной операции в Сирии | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 25.03.2018
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Мир

Эрдоган назвал новую цель военной операции в Сирии

Президент Турции заявил, что Анкара завершит военную операцию на севере Сирии после взятия города Талль-Рыфат. Ранее Эрдоган сообщил об установлении контроля над сирийским Африном.

Реджеп-Тайип Эрдоган в Трабзоне, 25 марта 2018 года

Реджеп-Тайип Эрдоган в Трабзоне, 25 марта 2018 года

Анкара планирует в скором времени завершить военную операцию на севере Сирии. "Мы приложим все усилия к тому, чтобы эта операция достигла своей цели после того, как в скором времени будет взят под контроль Талль-Рыфат", - заявил турецкий президент Реджеп-Тайип Эрдоган, выступая перед своими сторонниками в городе Трабзон в воскресенье, 25 марта.

Контекст

20 марта 2016 года вступило в силу соглашение, согласно которому Турция должна была закрыть беженцам путь в ЕС. Однако сделка так и не достигла своей цели, считает Даниэль Хайнрих. (17.03.2018)

Чего добивается Турция, введя в Сирию войска? Почему Россия и Запад сдержанно реагируют на действия Анкары? Стратегию сторон конфликта DW объяснил немецкий эксперт Кристиан Бракель. (31.01.2018)

Талль-Рыфат, контролируемый курдскими "Отрядами народной самообороны" (YPG),  расположен к югу от Африна. 

Эрдоган также призвал США содействовать освобождению города Мембидж на севере Сирии из-под контроля YPG и Рабочей партии Курдистана (РПК) и обещал, что Турция "рука об руку с сирийскими братьями в короткие сроки восстановит инфраструктуру Мембиджа и обеспечит возвращение беженцев в родные дома", передает информагентство Anadolu.

Турецкие вооруженные силы начали операцию на севере Сирии "Оливковая ветвь" в январе. Анкара считает YPG сирийским ответвлением РПК, признанной в Турции террористической организацией. 18 марта Эрдоган заявил о полном взятии под контроль сирийского города Африн.

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    Возможно, за попыткой военного переворота стоял он - проповедник Фетхуллах Гюлен. Турецкое руководство возложило вину именно на него. Гюлен отверг обвинения в свой адрес. Уже многие годы он проживает в США, американские власти отказали Анкаре в экстрадиции проповедника.

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    Ночь неудавшегося путча в Турции и ее последствия

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    Спустя сутки после начала мятежа картина резко поменялась: тысячи людей праздновали победу над путчистами на мосту через Босфор. Позднее он был переименован в мост "Мучеников 15 июля".

  • Эрдоган объявляет чрезвычайное положение

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    Чрезвычайное положение

    Через пять дней после попытки мятежа президент Эрдоган объявил в стране чрезвычайное положение, на следующие сутки оно вступило в силу. После этого у президента появились значительно более широкие полномочия. Кроме того, начались дискуссии о возобновлении применения смертной казни в стране. Спустя год после введения чрезвычайного положения в Турции оно все еще действует.

  • Сбежавших в Грецию турецких солдат доставляют в греческий суд

    Ночь неудавшегося путча в Турции и ее последствия

    Масштабные чистки

    После провала путча Эрдоган заговорил о "божьем благословении". Цель его - "очистить вооруженные силы, которые должны быть абсолютно безупречными". Между тем чистки затронули не только сторонников Гюлена в армии. В поле зрения попали противники Эрдогана из числа журналистов, ученых и других профессиональных групп. Всего были уволены более 100 000 госслужащих, свыше 50 000 человек взяты под арест.

  • Эрдоган с микрофоном в руках

    Ночь неудавшегося путча в Турции и ее последствия

    Эрдоган расширяет свою власть

    До путча Эрдогану не удалось ввести в Турции предпочитаемую им президентскую форму правления. Провалившийся мятеж он использовал как повод для выстраивания властной системы с одним человеком во главе. В середине апреля 2017 года цель была достигнута. С небольшим перевесом турки одобрили на референдуме соответствующие изменения конституции.

  • Акция протеста оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП)

    Ночь неудавшегося путча в Турции и ее последствия

    Ослабленная оппозиция

    Турецкая оппозиция после неудавшегося путча оказалась ослаблена - прежде всего, прокурдская Партия демократии народов (ПДН). Оба ее председателя, а также 9 других депутатов парламента были арестованы в ноябре 2016 года. Крупнейшая оппозиционная Народно-республиканская партия (НРП) долгое время хранит молчание. Нынешним летом она опять-таки воздержалась от проведения массовых демонстраций.

    Автор: Кристиан Вольф


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Ночь неудавшегося путча в Турции и ее последствия

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