 Эмманюэль Макрон прибыл в США с государственным визитом | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 24.04.2018
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Мир

Эмманюэль Макрон прибыл в США с государственным визитом

Президент Франции намерен обсудить со своим американским коллегой международную безопасность, торговлю и двусторонние отношения. Макрон стал первым гостем Трампа, посетившим США с государственным визитом.

Дональд Трамп и Эмманюэль Макрон с женами

Дональд Трамп и Эмманюэль Макрон с женами

Президент Франции Эмманюэль Макрон в понедельник, 23 апреля, прибыл с государственным визитом в США. Макрон стал первым гостем Трампа, посетившим США с государственным визитом.

Контекст

В ходе встреч в Вашингтоне президент Франции и канцлер ФРГ попытаются убедить Дональда Трампа не разрывать соглашение с Ираном по ядерной программе. Удастся ли им это? (24.04.2018)

Президент Франции призвал избегать дальнейшей напряженности в ситуации с Северной Кореей. В ответ американский лидер вновь заявил о готовности применить военные методы решения конфликта. (12.08.2017)

Евросоюз потребовал "скорейших консультаций" и "безусловного" освобождения от пошлин США на сталь и алюминий. Ранее с жалобой на решение Трампа обратился в ВТО Китай. (17.04.2018)

Президент США и его французский коллега намерены обсудить международную безопасность, мировую торговлю и двусторонние отношения. В переговорах также примут участие советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон и ряд министров.

В частности, стороны обсудят решение американского президента ввести 25-процентные пошлины на сталь и 10-процентные на алюминий. Ранее Евросоюз, для которого сделано временное исключение, обратился с жалобой в ВТО. ЕС хочет выступать партнером США в борьбе с несправедливой практикой торговли со стороны Китая, подчеркивает французская сторона.

Еще одной темой для переговоров в ходе встречи двух президентов с участием канцлера ФРГ Ангелы Меркель (Angela Merkel) станет соглашение с Ираном по ядерной программе. Представители Евросоюза озабочены возможным срывом соглашения об ограничении иранской атомной программы. Ранее Трамп пригрозил выйти из соглашения с Ираном в том случае, если к 12 мая этот документ не будет ужесточен.

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    Автор: Ирина Филатова


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