 Экс-президент Бразилии Лула да Силва сел в тюрьму | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 08.04.2018
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Мир

Экс-президент Бразилии Лула да Силва сел в тюрьму

Толпа сторонников бывшего президента Бразилии не давала ему уехать из здания профсоюза, где он укрывался. Тем не менее осужденный на 12 лет Лула да Силва сдался властям.

Луис Инасиу Лула да Силва

Луис Инасиу Лула да Силва

Осужденный по обвинению в коррупции бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва начал отбывать назначенный ему 12-летний срок наказания. В субботу, 7 апреля, он сдался полиции и улетел в город Куритиба на юге страны. Там сотрудники правоохранительных органов доставили его в местную штаб-квартиру федеральной полиции, где уже была подготовлена камера. По данным СМИ, в ней имеются кровать, стол, стулья и ванная.

Контекст

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Накануне, 6 апреля, 72-летний политик уклонился от добровольной явки в полицию, как это было предписано решением судьи, выписавшим ордер на его арест. Однако он не предпринял попытки побега, а укрылся в здании профсоюза работников металлургической промышленности в пригороде Сан-Паулу, который когда-то возглавлял. Позднее Лула да Силва принял решение сдаться властям. Удалось это не сразу, потому что сотни сторонников экс-главы государства, до сих пор пользующегося популярностью в Бразилии, блокировали здание профсоюза, не давая его автомобилю отъехать.

Луис Инасиу Лула да Силва занимал пост президента Бразилии с 2003 по 2010 годы. Он намеревался выдвинуть свою кандидатуру на новых выборах в октябре 2018 года, на которых мог бы стать фаворитом с рейтингом около 36 процентов. Левоцентристская Партия трудящихся, основанная Лулой да Силва, по-прежнему поддерживает его кандидатуру.

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    Взлет и падение Лулы да Силвы

    Лидер забастовочного движения

    В 1975 году Луис Инасиу Лула да Силва возглавил профсоюз работников металлургии федерального округа Сан-Паулу. К концу 70-х годов да Силва, организовавший к тому времени множество забастовок, получил широкую известность по всей стране и в глазах военных, удерживавших власть в Бразилии, был угрозой общественному порядку. В 1980 году, после очередной забастовки, он провел за решеткой 31 сутки.

  • Лула да Силва с соратниками

    Взлет и падение Лулы да Силвы

    Основатель партии

    Незадолго до своего ареста да Силва вместе с группой ученых и интеллектуалов создал новое политическое объединение - Партию трудящихся. После освобождения он полностью посвятил себя политике. В 1982 году претендовал на место мэра Сан-Паулу, но проиграл выборы. А в 1986 году получил место в бразильском конгрессе.

  • Лула да Силва на предвыборном митинге

    Взлет и падение Лулы да Силвы

    Кандидат в президенты

    В 1989 году в Бразилии состоялись первые свободные выборы главы государства после 21 года военной диктатуры (1964-1985 годы). Левацкая риторика да Силвы отпугнула от его кандидатуры консервативные круги бразильского общества. Тем не менее да Силва вышел во второй тур голосования, где проиграл Фернанду Колору ди Меллу.

  • Лула да Силва со сторонниками

    Взлет и падение Лулы да Силвы

    Снова кандидат в президенты

    В 1994 года да Силва вновь выставляет свою кандидатуру на выборах. И снова проигрывает - на этот раз ученому Фернанду Энрики Кардозу. Тот же исход - и у избирательной кампании 1998 года, где Кардозу снова побеждает благодаря своим успехам в борьбе с инфляцией в стране.

  • Лула да Силва на церемонии инаугурации

    Взлет и падение Лулы да Силвы

    Президент

    В 2003 году, с четвертой попытки, да Силве удается наконец победить. Впервые в истории Бразилии высший государственный пост в стране занимает бывший рабочий и профсоюзный деятель. Впрочем, ради победы да Силва заключает альянс с частью бразильской элиты и назначает представителя бизнеса на пост вице-президента. Левое крыло в Партии трудящихся оказывается все в большей изоляции.

  • Лула да Силва с нефтяниками

    Взлет и падение Лулы да Силвы

    Продавец сырья

    В годы правления да Силвы, токаря по образованию, потерявшего палец во время работы на автомобильном заводе, экономика Бразилия переживала бум. На мировом рынке сырья спросом пользовались бразильские соя, говядина и нефть. В то же время повышение оплаты труда и инвестиции в инфраструктуру способствовали росту внутреннего потребления в стране.

  • Женщина держит в руках карточку Bolsa Familia

    Взлет и падение Лулы да Силвы

    Герой бедных

    Став президентом, да Силва первым в истории страны развернул масштабную кампанию по борьбе с нищетой и голодом. Был разработан целый ряд социальных программ, главной из которых стала Bolsa Familia ("Семейный пакет"). Нуждающимся помогали в оплате жилья, среднего и высшего образования. Благодаря социальным программам да Силвы около 30 млн бразильцев смогли выбраться из нищеты.

  • Лула да Силва и Дилма Руссефф

    Взлет и падение Лулы да Силвы

    Операция "преемник"

    Благодаря своей популярности в широких слоях населения да Силва легко выиграл и президентские выборы 2006 года. В конце второго президентского срока его поддерживали 87% жителей страны. Своей преемницей да Силва назвал главу президентской администрации Дилму Руссефф. В 2011 года она стала первой женщиной-президентом Бразилии, но в 2014 года лишилась этого поста в результате импичмента.

  • Лула да Силва с соратниками празднует успех на выборах

    Взлет и падение Лулы да Силвы

    Борьба с раком

    В октябре 2011 года у да Силвы был обнаружен рак гортани. Харизматичный политик впервые появился на публике без своего фирменного знака - бороды. Спустя 5 месяцев он объявил о победе над болезнью и о возвращении в политику. В 2012 году его ждал новый успех: Партия трудящихся победила на местных выборах в Сан-Паулу.

  • Лула да Силва и судья, рассматривавший его дело

    Взлет и падение Лулы да Силвы

    Подсудимый

    В ходе расследования о коррупции в высших эшелонах власти Бразилии были арестованы несколько членов Партии трудящихся. Попал в поле зрения правоохранителей и экс-президент. Его обвинили в получении незаконной материальной выгоды от сделок с одной из строительных фирм. В июле 2017 года да Силву приговорили к 9,5 годам тюремного заключения. Суд второй инстанции увеличил срок до 12 лет.

    Автор: Жан-Филип Штрук, Алекс Шослер


Смотреть видео 03:03

Президенту Бразилии объявлен импичмент

Контекст

Взлет и падение Лулы да Силвы

12 лет тюрьмы вместо участия в предстоящих президентских выборах. Судьба экс-президента Бразилии Лулы да Силвы показывает, что даже успешным государственным деятелям можно в стране не все. (05.04.2018)  

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72-летний политик должен в 24-часовой срок явиться в полицию. Его признали виновным в коррупции. Да Силва заявляет, что процесс был призван помешать ему выдвинуть кандидатуру на новых выборах.

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