Экс-президент Бразилии Лула да Силва сел в тюрьму

Осужденный по обвинению в коррупции бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва начал отбывать назначенный ему 12-летний срок наказания. В субботу, 7 апреля, он сдался полиции и улетел в город Куритиба на юге страны. Там сотрудники правоохранительных органов доставили его в местную штаб-квартиру федеральной полиции, где уже была подготовлена камера. По данным СМИ, в ней имеются кровать, стол, стулья и ванная.
Накануне, 6 апреля, 72-летний политик уклонился от добровольной явки в полицию, как это было предписано решением судьи, выписавшим ордер на его арест. Однако он не предпринял попытки побега, а укрылся в здании профсоюза работников металлургической промышленности в пригороде Сан-Паулу, который когда-то возглавлял. Позднее Лула да Силва принял решение сдаться властям. Удалось это не сразу, потому что сотни сторонников экс-главы государства, до сих пор пользующегося популярностью в Бразилии, блокировали здание профсоюза, не давая его автомобилю отъехать.
Луис Инасиу Лула да Силва занимал пост президента Бразилии с 2003 по 2010 годы. Он намеревался выдвинуть свою кандидатуру на новых выборах в октябре 2018 года, на которых мог бы стать фаворитом с рейтингом около 36 процентов. Левоцентристская Партия трудящихся, основанная Лулой да Силва, по-прежнему поддерживает его кандидатуру.
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Взлет и падение Лулы да Силвы
Лидер забастовочного движения
В 1975 году Луис Инасиу Лула да Силва возглавил профсоюз работников металлургии федерального округа Сан-Паулу. К концу 70-х годов да Силва, организовавший к тому времени множество забастовок, получил широкую известность по всей стране и в глазах военных, удерживавших власть в Бразилии, был угрозой общественному порядку. В 1980 году, после очередной забастовки, он провел за решеткой 31 сутки.
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Взлет и падение Лулы да Силвы
Основатель партии
Незадолго до своего ареста да Силва вместе с группой ученых и интеллектуалов создал новое политическое объединение - Партию трудящихся. После освобождения он полностью посвятил себя политике. В 1982 году претендовал на место мэра Сан-Паулу, но проиграл выборы. А в 1986 году получил место в бразильском конгрессе.
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Взлет и падение Лулы да Силвы
Кандидат в президенты
В 1989 году в Бразилии состоялись первые свободные выборы главы государства после 21 года военной диктатуры (1964-1985 годы). Левацкая риторика да Силвы отпугнула от его кандидатуры консервативные круги бразильского общества. Тем не менее да Силва вышел во второй тур голосования, где проиграл Фернанду Колору ди Меллу.
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Взлет и падение Лулы да Силвы
Снова кандидат в президенты
В 1994 года да Силва вновь выставляет свою кандидатуру на выборах. И снова проигрывает - на этот раз ученому Фернанду Энрики Кардозу. Тот же исход - и у избирательной кампании 1998 года, где Кардозу снова побеждает благодаря своим успехам в борьбе с инфляцией в стране.
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Взлет и падение Лулы да Силвы
Президент
В 2003 году, с четвертой попытки, да Силве удается наконец победить. Впервые в истории Бразилии высший государственный пост в стране занимает бывший рабочий и профсоюзный деятель. Впрочем, ради победы да Силва заключает альянс с частью бразильской элиты и назначает представителя бизнеса на пост вице-президента. Левое крыло в Партии трудящихся оказывается все в большей изоляции.
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Взлет и падение Лулы да Силвы
Продавец сырья
В годы правления да Силвы, токаря по образованию, потерявшего палец во время работы на автомобильном заводе, экономика Бразилия переживала бум. На мировом рынке сырья спросом пользовались бразильские соя, говядина и нефть. В то же время повышение оплаты труда и инвестиции в инфраструктуру способствовали росту внутреннего потребления в стране.
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Взлет и падение Лулы да Силвы
Герой бедных
Став президентом, да Силва первым в истории страны развернул масштабную кампанию по борьбе с нищетой и голодом. Был разработан целый ряд социальных программ, главной из которых стала Bolsa Familia ("Семейный пакет"). Нуждающимся помогали в оплате жилья, среднего и высшего образования. Благодаря социальным программам да Силвы около 30 млн бразильцев смогли выбраться из нищеты.
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Взлет и падение Лулы да Силвы
Операция "преемник"
Благодаря своей популярности в широких слоях населения да Силва легко выиграл и президентские выборы 2006 года. В конце второго президентского срока его поддерживали 87% жителей страны. Своей преемницей да Силва назвал главу президентской администрации Дилму Руссефф. В 2011 года она стала первой женщиной-президентом Бразилии, но в 2014 года лишилась этого поста в результате импичмента.
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Взлет и падение Лулы да Силвы
Борьба с раком
В октябре 2011 года у да Силвы был обнаружен рак гортани. Харизматичный политик впервые появился на публике без своего фирменного знака - бороды. Спустя 5 месяцев он объявил о победе над болезнью и о возвращении в политику. В 2012 году его ждал новый успех: Партия трудящихся победила на местных выборах в Сан-Паулу.
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Взлет и падение Лулы да Силвы
Подсудимый
В ходе расследования о коррупции в высших эшелонах власти Бразилии были арестованы несколько членов Партии трудящихся. Попал в поле зрения правоохранителей и экс-президент. Его обвинили в получении незаконной материальной выгоды от сделок с одной из строительных фирм. В июле 2017 года да Силву приговорили к 9,5 годам тюремного заключения. Суд второй инстанции увеличил срок до 12 лет.
Автор: Жан-Филип Штрук, Алекс Шослер