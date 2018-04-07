 Экс-президент Бразилии Лула да Силва не сдался в полицию добровольно | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 07.04.2018
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Мир

Экс-президент Бразилии Лула да Силва не сдался в полицию добровольно

Политик не предпринимал попытки побега, заявили представители бразильской полиции. Юристы бывшего главы государства обратились за помощью в Комитет по правам человека ООН.

Демонстрация сторонников экс-президента Бразилии Лулы да Силва в Сан-Паулу

Демонстрация сторонников экс-президента Бразилии Лулы да Силва в Сан-Паулу

Экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва уклонился от добровольной явки в полицию южнобразильского города Куритиба, как это было предписано решением судьи, выписавшим ордер на арест политика. Срок для явки истек вечером в пятницу, 6 апреля.

Контекст

За полгода до выборов президента неясно, кто будет руководить Бразилией. Возможная победа правоэкстремистского кандидата не сулит стране ничего хорошего, полагает Александр Шосслер. (05.04.2018)

Парламент Украины отклонил законопроект, отменявший е-декларирование доходов для активистов-антикоррупционеров. НПО считают, что власти запустили план по подавлению гражданской активности. (03.04.2018)

72-летний политик должен в 24-часовой срок явиться в полицию. Его признали виновным в коррупции. Да Силва заявляет, что процесс был призван помешать ему выдвинуть кандидатуру на новых выборах. (06.04.2018)

Приговор экс-президенту Бразилии Луле оставлен в силе. Его сторонники заявляют о политическом процессе. Луле грозит снятие с грядущих президентских выборов. (07.03.2018)

Как заявили представители бразильской полиции, да Силва не предпринимал попытки побега. 72-летний политик укрывался в здании профсоюза работников металлургической промышленности в Сан-Паулу, перед которым собрались тысячи его сторонников.

Бывший глава бразильского государства стремится как можно дольше оттягивать начало отбывания 12-летнего срока наказания, назначенного судом по обвинению в коррупции. С этой целью его адвокаты вновь подали в Верховный суд Бразилии прошение о временной отмене ордера на арест. В схожем прошении суд уже отказывал накануне.

Да Силва ищет помощь за рубежом

В тот же день, стремясь найти международную поддержку, юристы да Силвы обратились в Комитет по правам человека ООН в Женеве, подав заявление о "мерах по обеспечению иска" с целью предотвратить заключение политика под стражу. Представители комитета подтвердили, что заявление принято к рассмотрению.

У экс-президента есть и другие возможности оспорить решение об аресте в бразильских судебных инстанциях, но согласно действующему праву он должен осуществлять эти действия, начав отбывать свой срок.

Лула да Силва занимал пост президента Бразилии с 2003 по 2010 годы. Он намеревался выдвинуть свою кандидатуру на новых выборах в октябре 2018 года, на которых мог бы стать фаворитом с рейтингом около 36 процентов. Левоцентристская Партия трудящихся, основанная Лулой да Силва, по-прежнему поддерживает его кандидатуру.

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    Взлет и падение Лулы да Силвы

    Лидер забастовочного движения

    В 1975 году Луис Инасиу Лула да Силва возглавил профсоюз работников металлургии федерального округа Сан-Паулу. К концу 70-х годов да Силва, организовавший к тому времени множество забастовок, получил широкую известность по всей стране и в глазах военных, удерживавших власть в Бразилии, был угрозой общественному порядку. В 1980 году, после очередной забастовки, он провел за решеткой 31 сутки.

  • Лула да Силва с соратниками

    Взлет и падение Лулы да Силвы

    Основатель партии

    Незадолго до своего ареста да Силва вместе с группой ученых и интеллектуалов создал новое политическое объединение - Партию трудящихся. После освобождения он полностью посвятил себя политике. В 1982 году претендовал на место мэра Сан-Паулу, но проиграл выборы. А в 1986 году получил место в бразильском конгрессе.

  • Лула да Силва на предвыборном митинге

    Взлет и падение Лулы да Силвы

    Кандидат в президенты

    В 1989 году в Бразилии состоялись первые свободные выборы главы государства после 21 года военной диктатуры (1964-1985 годы). Левацкая риторика да Силвы отпугнула от его кандидатуры консервативные круги бразильского общества. Тем не менее да Силва вышел во второй тур голосования, где проиграл Фернанду Колору ди Меллу.

  • Лула да Силва со сторонниками

    Взлет и падение Лулы да Силвы

    Снова кандидат в президенты

    В 1994 года да Силва вновь выставляет свою кандидатуру на выборах. И снова проигрывает - на этот раз ученому Фернанду Энрики Кардозу. Тот же исход - и у избирательной кампании 1998 года, где Кардозу снова побеждает благодаря своим успехам в борьбе с инфляцией в стране.

  • Лула да Силва на церемонии инаугурации

    Взлет и падение Лулы да Силвы

    Президент

    В 2003 году, с четвертой попытки, да Силве удается наконец победить. Впервые в истории Бразилии высший государственный пост в стране занимает бывший рабочий и профсоюзный деятель. Впрочем, ради победы да Силва заключает альянс с частью бразильской элиты и назначает представителя бизнеса на пост вице-президента. Левое крыло в Партии трудящихся оказывается все в большей изоляции.

  • Лула да Силва с нефтяниками

    Взлет и падение Лулы да Силвы

    Продавец сырья

    В годы правления да Силвы, токаря по образованию, потерявшего палец во время работы на автомобильном заводе, экономика Бразилия переживала бум. На мировом рынке сырья спросом пользовались бразильские соя, говядина и нефть. В то же время повышение оплаты труда и инвестиции в инфраструктуру способствовали росту внутреннего потребления в стране.

  • Женщина держит в руках карточку Bolsa Familia

    Взлет и падение Лулы да Силвы

    Герой бедных

    Став президентом, да Силва первым в истории страны развернул масштабную кампанию по борьбе с нищетой и голодом. Был разработан целый ряд социальных программ, главной из которых стала Bolsa Familia ("Семейный пакет"). Нуждающимся помогали в оплате жилья, среднего и высшего образования. Благодаря социальным программам да Силвы около 30 млн бразильцев смогли выбраться из нищеты.

  • Лула да Силва и Дилма Руссефф

    Взлет и падение Лулы да Силвы

    Операция "преемник"

    Благодаря своей популярности в широких слоях населения да Силва легко выиграл и президентские выборы 2006 года. В конце второго президентского срока его поддерживали 87% жителей страны. Своей преемницей да Силва назвал главу президентской администрации Дилму Руссефф. В 2011 года она стала первой женщиной-президентом Бразилии, но в 2014 года лишилась этого поста в результате импичмента.

  • Лула да Силва с соратниками празднует успех на выборах

    Взлет и падение Лулы да Силвы

    Борьба с раком

    В октябре 2011 года у да Силвы был обнаружен рак гортани. Харизматичный политик впервые появился на публике без своего фирменного знака - бороды. Спустя 5 месяцев он объявил о победе над болезнью и о возвращении в политику. В 2012 году его ждал новый успех: Партия трудящихся победила на местных выборах в Сан-Паулу.

  • Лула да Силва и судья, рассматривавший его дело

    Взлет и падение Лулы да Силвы

    Подсудимый

    В ходе расследования о коррупции в высших эшелонах власти Бразилии были арестованы несколько членов Партии трудящихся. Попал в поле зрения правоохранителей и экс-президент. Его обвинили в получении незаконной материальной выгоды от сделок с одной из строительных фирм. В июле 2017 года да Силву приговорили к 9,5 годам тюремного заключения. Суд второй инстанции увеличил срок до 12 лет.

    Автор: Жан-Филип Штрук, Алекс Шослер


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Как "мясной скандал" в Бразилии затронул полмира

Контекст

Взлет и падение Лулы да Силвы

12 лет тюрьмы вместо участия в предстоящих президентских выборах. Судьба экс-президента Бразилии Лулы да Силвы показывает, что даже успешным государственным деятелям можно в стране не все. (05.04.2018)  

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В Бразилии выписан ордер на арест экс-президента Лулы да Силвы 06.04.2018

72-летний политик должен в 24-часовой срок явиться в полицию. Его признали виновным в коррупции. Да Силва заявляет, что процесс был призван помешать ему выдвинуть кандидатуру на новых выборах.

Brasilien Gerichtshof verhandelt über Haft von Ex-Präsident Lula

Суд разрешил взять под стражу экс-президента Бразилии Лулу 05.04.2018

Бывшему президенту Бразилии не удалось добиться отсрочки приведения приговора в исполнение. Лула считает, что его пытаются не допустить до участия в президентских выборах.

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