Экс-канцлер ФРГ Шрёдер подарит церкви в Ганновере дорогой витраж

Бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер (Gerhard Schröder) подарит церкви святых Георга и Якова в Ганновере дорогостоящий витраж, сообщает местная газета Hannoversche Аllgemeine Zeitung (HAZ). Витраж будет изготовлен по эскизу известного художника и хорошего друга Шрёдера Маркуса Люперца (Markus Lüpertz).

По информации HAZ, витраж высотой около 12 метров должен быть изготовлен и установлен в стрельчатое окно церкви в течение 2018 года. В настоящее время составлением сметы расходов занимается мастерская Derix в городе Таунусштайн (федеральная земля Гессен), которая в 1910 году изготовила остекление для Сикстинской капеллы в Риме.

Шрёдер назвал церковь в Ганновере "выдающимся местом"

По оценкам экспертов, изготовление и установка витража будут стоить около 100 тысяч евро, пишет далее HAZ, отмечая, что пока неизвестна точная сумма вклада Шрёдера. Пастор церкви Ханна Крайзель-Либерманн (Hanna Kreisel-Liebermann) в интервью информагентству epd подтвердила эту сумму. Сам Шрёдер назвал в беседе с HAZ церковь святых Георга и Якова в Ганновере "выдающимся местом", а Люперца - одним из самых видных среди современных немецких художников.

В 2006 году Шрёдеру было присуждено звание почетного гражданина Ганновера. После ухода с поста канцлера ФРГ в 2005 году он возглавил сначала комитет акционеров компании Nord Stream, занимающейся строительством газопровода из России в Германию по дну Балтийского моря, а позднее - и совет компании Nord Stream 2. В сентябре 2017 года Шрёдер был избран председателем совета директоров "Роснефти".

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