 Экс-губернатор Кузбасса Тулеев возглавил местный парламент | Новости из Германии о России | DW | 10.04.2018
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Россия

Экс-губернатор Кузбасса Тулеев возглавил местный парламент

Ушедший в отставку после пожара в Кемерово Тулеев почти единогласно избран спикером Совета народных депутатов.

Аман Тулеев

Аман Тулеев

Бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев стал председателем кузбасского парламента. Во вторник, 10 апреля, он избран на этот пост в ходе тайного голосования на внеочередной сессии Совета народных депутатов области 38 голосами депутатов из 39. Кандидатуру экс-губернатора предложил глава фракции "Единая Россия" Сергей Апарин.

Контекст

Депутаты заявили о необходимости использования "богатого опыта политика", а сам Тулеев назвал "преступлением" попытки сбрасывать со счетов старшее поколение.

Синицын освободил кресло для Тулеева

Накануне возглавлявший кузбасский парламент с октября 2016 года Алексей Синицын досрочно сложил с себя депутатские полномочия. Решение принято, чтобы предоставить Тулееву возможность для выдвижения, сообщила пресс-служба регионального отделения "Единой России".

1 апреля, через неделю после пожара в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня", Аман Тулеев подал прошение об отставке с поста губернатора Кемеровской области. В результате пожара в центре Кемерово, по официальным данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.

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  • Похороны на Пятом кемеровском кладбище

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    27 марта в Кемерово прошли первые похороны. Всего в этот день на пяти городских кладбищах похоронили 22 человека. Многие семьи потеряли сразу по несколько родственников.

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    Траур в Кемерово после трагедии

    Опознание продолжается

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  • Внутри сгоревшего здания ТРЦ Зимняя вишня

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    Автор: Евгений Жуков


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Пожар в ТЦ "Зимняя вишня": как сейчас живет Кемерово – DW Новости

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Траур в Кемерово после трагедии

В Кемерово прошли первые похороны жертв пожара, унесшего десятки жизней. Сотни людей приходят к народному мемориалу возле сгоревшего ТРЦ "Зимняя вишня". Как город переживает трагедию - в фотогалерее DW. (29.03.2018)  

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