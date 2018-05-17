 Экс-агента Сергея Скрипаля выписали из больницы | Новости из Германии о Европе | DW | 18.05.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Европа

Экс-агента Сергея Скрипаля выписали из больницы

Представители больницы назвали выписку "важным этапом" в процессе выздоровления бывшего двойного агента. Сергей Скрипаль находился в британской клинике с начала марта.

У въезда на территорию больницы в Солсбери

Бывшего двойного агента Сергея Скрипаля, отравленного в британском городе Солсбери в начале марта, выписали из больницы. Об этом сообщается в заявлении руководства госпиталя, опубликованном в пятницу, 18 мая. Представители больницы не предоставили детальную информацию о лечении Скрипаля и его дочери Юлии, ссылаясь на право пациентов на сохранение конфиденциальной информации.

Руководитель отделения по уходу за пациентами Лорма Уилкинсон назвала выписку "важным этапом в процессе выздоровления" Скрипаля. В свою очередь, управляющий директор клиники Кара Чарльз-Бэркс отметила усердную работу и профессионализм специалистов больницы, благодаря которым Скрипаль и его дочь смогли покинуть клинику "так скоро после контакта с нервно-паралитическим веществом".

Юлия Скрипаль была выписана из больницы и доставлена в безопасное место 9 апреля.

Племянница Скрипаля заявила, что не знает о его состоянии

Между тем, племянница бывшего двойного агента Виктория заявила 18 мая, что ничего не знает о состоянии своего родственника и его местонахождении. По ее словам, она не может связаться со Скрипалем или его дочерью Юлией, утверждает ТАСС.

Контекст

После отравления в Солсбери экс-агента ГРУ Скрипаля и его дочери, к этому городу приковано повышенное внимание мировых СМИ. Как реагируют на это местные жители - в репортаже DW. (13.03.2018)

Главная доблесть в России сейчас - не профессионализм, а преданность линии Кремля. Это завело внешнюю политику страны в тупик, пишет Константин Эггерт специально для DW. (23.03.2018)

Подозреваемые в отравлении Скрипалей связаны с Кремлем, в настоящий момент они находятся в России, сообщает The Telegraph. (21.04.2018)

В начале апреля племянница экс-агента сообщила о намерении посетить Великобританию и встретиться с родственниками. Однако британское посольство отказало ей в визе. Заявление Виктории не соответствует правилам въезда в страну, утверждает британская сторона.

Отравление в Солсбери

Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания в Солсбери 4 марта. По данным Лондона, они были отравлены высокотоксичным веществом "Новичок", разработанным в СССР. Британские спецслужбы полагают, что яд был произведен в России. 

Отравление привело к серьезному кризису в отношениях между странами Запада и Россией. Великобритания возложила ответственность за преступление на Москву. Союзники Лондона по ЕС и НАТО поддержали эту позицию. Около трех десятков стран объявили о высылке российских дипломатов в знак солидарности с Британией, Россия ответила зеркальными мерами и начала высылать западных дипломатов.

Смотрите также:

  • Британская полиция в Солсбери

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Место происшествия

    В британском городке Солсбери неподалеку от Лондона 4 марта были обнаружены без сознания пожилой мужчина и женщина с признаками сильного отравления.

  • Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Бывший двойной агент и его дочь

    Как выяснилось, жертвами отравления стали бывший двойной агент, экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, живущий в Великобритании, и его дочь Юлия.

  • Больница в городе Солсбери

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Юлия Скрипаль вышла из комы

    Сразу после того, как 4 марта Сергей и Юлия Скрипаль были обнаружены в бессознательном состоянии, их доставили в больницу города Солсбери. Там они до сих пор и находятся. Юлия, по сообщениям СМИ, пришла в себя и начала говорить и самостоятельно принимать пищу. По словам директора больницы, отец Юлии "остается в критическом, но стабильном состоянии после контакта с нервно-паралитическим веществом".

  • Сергей Скрипаль в зале суда

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Обмен и британское гражданство

    В 2006 году отставной сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль был осужден в России за шпионаж в пользу британской разведки и приговорен к 13 годам лишения свободы. В июле 2010 году в рамках крупномасштабного обмена шпионами между США и Россией Скрипаль был помилован президентом России, перебрался в Лондон и получил британское гражданство и пенсию.

  • Скамейка, на которой обнаружили Скрипаля и его дочь

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Здесь нашли жертв отравления

    Лавка, на которой обнаружили Скрипаля и его дочь в бессознательном состоянии, накрыта палаткой. Сержанта криминальной полиции Ника Бейли, первым оказавшегося рядом с жертвами, после интенсивной терапии выписали из больницы 22 марта.

  • Полиция в защитных костюмах и противогазах изучает место обнаружения Сергея Скрипаля и его дочери

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Полицейские в защитных костюмах

    Поскольку поначалу не было известно, чем именно отравились Сергей Скрипаль и его дочь, полиция изучала место их обнаружения в защитных костюмах и противогазах.

  • Полицейский на мотоцикле и военный грузовик

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Британские военные в Солсбери

    После того, как пострадавших доставили в клинику, власти вызвали военных, которые эвакуировали несколько автомобилей из-за опасений, что на них попало ядовитое вещество.

  • Пиццерия Zizzi, в которой обедал Сергей Скрипаль и его дочь Юлия

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Отец и дочь обедали в пиццерии Zizzi

    В центре инцидента невольно оказались два заведения - пиццерия Zizzi, в которой отец и дочь обедали перед тем, как были найдены в парке, и расположенный неподалеку на берегу реки паб The Mill. Оба заведения закрыты. В них полиция проводит следственные мероприятия.

  • Тереза Мэй выступает в парламенте Великобритании

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Тереза Мэй обвинила Россию

    Британские власти утверждают, что Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом. По словам премьер-министра Терезы Мэй, Россия ответственна за это. 14 марта в парламенте она объявила о высылке из страны 23 российских дипломатов. 17 марта МИД РФ заявил об ответных мерах - высылке 23 дипломатов из посольства Великобритании в Москве и закрытии Британского совета в России.

  • Заседание Совета Безопасности ООН

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Совет Безопасности ООН обсудил отравление Скрипаля

    По требованию Лондона 14 марта отравление бывшего двойного агента обсудил Совет Безопасности ООН. Великобритания и США обвинили Россию в атаке на двух человек с использованием нервно-паралитического вещества и в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия. Москва все обвинения решительно отвергла.

  • Здание МИД России

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Взаимные высылки диломатов

    26 марта администрация президента США Трампа объявила о решении выслать из страны в связи с делом Скрипаля 60 российских дипломатов. О высылке дипломатов из РФ заявили также еще 27 стран. 29 марта министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил о принятии зеркальных мер в отношении стран, выславших российских дипломатов.

  • Борис Джонсон дает интервью Жанне Немцовой

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Споры о стране происхождения яда

    Глава МИД Великобритании Борис Джонсон в интервью DW выразил уверенность в российском происхождения яда "Новичок", которым, как считают в Лондоне, отравили Скрипалей. Британские военные химики из лаборатории "Портон-Даун", идентифицировав "Новичок, не подтвердили его российское происхождение, т.к. это не было их задачей. Британский МИД, в отличие от Москвы, не нашел в этих заявлениях противоречий.

  • Юлия Скрипаль

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Юлия Скрипаль вышла из больницы

    Между тем Юлия Скрипаль 9 апреля покинула клинику в Солсбери. Об этом сообщила Кристин Бланшар, замглавы клиники. По ее словам, Юлия "исключительно хорошо" отреагировала на лечение, но оно еще не завершено. Через 2 дня Скрипаль отказалась от поддержки посольства РФ в Великобритании. "Сейчас я не хочу прибегать к их услугам", - сказано в заявлении, опубликованном Скотленд-Ярдом от ее имени.

    Автор: Сергей Гуща, Владимир Дорохов


Смотреть видео 14:43
Now live
14:43 мин

Первые слова дочери экс-шпиона Сергея Скрипаля – DW Новости

Контекст

Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

В Солсбери 4 марта нашли без сознания экс-двойного агента Скрипаля и его дочь. Вину за их отравление Лондон возложил на Москву. Кремль отвергает все обвинения. О деле Скрипаля - в галерее DW. (15.03.2018)  

Ссылки в интернете

Заявление больницы в Солсбери

Аудио- и видеофайлы по теме

Первые слова дочери экс-шпиона Сергея Скрипаля – DW Новости  

Отравление Скрипалей: в МИД РФ подозревают Лондон в синтезации "Новичка" - DW Новости  

Откуда взялся "Новичок": противостояние Запада и России  

Также по теме

Großbritannien Friedhof in Salisbury | Untersuchung Grab von Ludmilla Skripal

Левые политки в ФРГ увидели "дело Скрипаля" в новом свете 18.05.2018

Новость о том, что образец газа "Новичок" еще в 90-е годы заполучила германская разведка, по мнению некоторых немецких политиков, ставит под сомнение версию об ответственности России за отравление Скрипалей.

England Giftanschlag auf Sergej Skripal in Salisbury

Москва недовольна ответами Лондона по делу Скрипаля 24.04.2018

В постпредстве РФ при ОЗХО сообщили, что получили ответы по делу об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, но считают их неудовлетворительными.

Russischer Ex-Spion vergiftet

Эксперт по химоружию: Запад проявил бы халатность, не исследуя "Новичок" 17.05.2018

Немецкая разведка еще в 1990-х годах получила пробы яда "Новичок". Что это меняет в деле об отравлении Скрипалей? DW поговорила с британским экспертом по химоружию Ричардом Гатри.

Самые читаемые

Комментарий: Немецкие иллюзии о Путине и России  

О чем Меркель будет говорить с Путиным в Сочи  

ОЗХО подтвердила применение хлора в сирийском Идлибе  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно