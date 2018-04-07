 Эксперт: Скрипалей спасла первоклассная медицинская помощь | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 07.04.2018
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Мир

Эксперт: Скрипалей спасла первоклассная медицинская помощь

Нервно-паралитический яд - смертельное оружие. Но быстрое вмешательство врачей спасло жизнь Сергея и Юлии Скрипалей, говорит британский профессор токсикологии.

Сергей Скрипаль

Сергей Скрипаль в Солсбери

Бывший двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь выжили благодаря своевременно оказанной медицинской помощи. Об этом в субботу, 7 апреля, в интервью Sky News рассказал профессор экологической токсикологии из университета Лидса Алистер Хэй.

По его словам, нервно-паралитические вещества являются "смертельным оружием", и при выборе достаточной дозы неминуемо приводят к смерти. Они блокируют необходимый нервной системе фермент, в результате чего у человека начинается непроизвольное сокращение всех мышц, что приводит к остановке сердца и удушению.

Контекст

Пока власти Великобритании не предъявляют улики, свидетельствующие о причастности России к отравлению в Солсбери Сергея и Юлии Скрипалей, Москва усиливает свою активность в этом деле. (05.04.2018)

Состояние Сергея Скрипаля более не критическое, он хорошо реагирует на лечение, говорят врачи. При этом не понятно, способен ли Скрипаль к коммуникации с врачами и следователями. (06.04.2018)

Однако Скрипали смогли выжить. "Я уверен, что если бы медики не оказались на месте так быстро, как они оказались, если бы они не заметили, что те продолжают дышать, то они бы не пережили отравление", - отметил профессор. Скрипалей, по его словам, спасла "превосходная медицинская помощь".

Несмотря на то, что в больнице, куда отвезли отца и дочь, не было специалистов по этому типу нервно-паралитических веществ, им дали антидот общего действия, который, уверен профессор Хэй, сработал. По его словам, нервно-паралитические вещества в течение нескольких недель выводятся из организма, и тело, свободное от яда, устраняет последствия отравления в случае, если пациента "удастся оставить в живых".

По информации врачей больницы в Солсбери, где проходит лечение Сергей Скрипаль, он быстро идет на поправку. Пациент "хорошо реагирует на лечение, его состояние быстро улучшается, он более не находится в критическом состоянии", сообщили представители больницы 6 апреля.

Накануне дочь Сергея Скрипаля Юлия, отравленная вместе с отцом, сделала первое заявление для прессы после того, как она вышла из комы. "Я пришла в себя больше недели назад и рада сообщить, что силы возвращаются ко мне с каждым днем", - приводятся ее слова в сообщении лондонской полиции.

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Первые слова дочери экс-шпиона Сергея Скрипаля – DW Новости

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    Место происшествия

    В британском городке Солсбери неподалеку от Лондона 4 марта были обнаружены без сознания пожилой мужчина и женщина с признаками сильного отравления.

  • Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Бывший двойной агент и его дочь

    Как выяснилось, жертвами отравления стали бывший двойной агент, экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, живущий в Великобритании, и его дочь Юлия.

  • Больница в городе Солсбери

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Юлия Скрипаль вышла из комы

    Сразу после того, как 4 марта Сергей и Юлия Скрипаль были обнаружены в бессознательном состоянии, их доставили в больницу города Солсбери. Там они до сих пор и находятся. Юлия, по сообщениям СМИ, пришла в себя и начала говорить и самостоятельно принимать пищу. По словам директора больницы, отец Юлии "остается в критическом, но стабильном состоянии после контакта с нервно-паралитическим веществом".

  • Сергей Скрипаль в зале суда

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Обмен и британское гражданство

    В 2006 году отставной сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль был осужден в России за шпионаж в пользу британской разведки и приговорен к 13 годам лишения свободы. В июле 2010 году в рамках крупномасштабного обмена шпионами между США и Россией Скрипаль был помилован президентом России, перебрался в Лондон и получил британское гражданство и пенсию.

  • Скамейка, на которой обнаружили Скрипаля и его дочь

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Здесь нашли жертв отравления

    Лавка, на которой обнаружили Скрипаля и его дочь в бессознательном состоянии, накрыта палаткой. Сержанта криминальной полиции Ника Бейли, первым оказавшегося рядом с жертвами, после интенсивной терапии выписали из больницы 22 марта.

  • Полиция в защитных костюмах и противогазах изучает место обнаружения Сергея Скрипаля и его дочери

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Полицейские в защитных костюмах

    Поскольку поначалу не было известно, чем именно отравились Сергей Скрипаль и его дочь, полиция изучала место их обнаружения в защитных костюмах и противогазах.

  • Полицейский на мотоцикле и военный грузовик

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Британские военные в Солсбери

    После того, как пострадавших доставили в клинику, власти вызвали военных, которые эвакуировали несколько автомобилей из-за опасений, что на них попало ядовитое вещество.

  • Пиццерия Zizzi, в которой обедал Сергей Скрипаль и его дочь Юлия

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Отец и дочь обедали в пиццерии Zizzi

    В центре инцидента невольно оказались два заведения - пиццерия Zizzi, в которой отец и дочь обедали перед тем, как были найдены в парке, и расположенный неподалеку на берегу реки паб The Mill. Оба заведения закрыты. В них полиция проводит следственные мероприятия.

  • Тереза Мэй выступает в парламенте Великобритании

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Тереза Мэй обвинила Россию

    Британские власти утверждают, что Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом. По словам премьер-министра Терезы Мэй, Россия ответственна за это. 14 марта в парламенте она объявила о высылке из страны 23 российских дипломатов. 17 марта МИД РФ заявил об ответных мерах - высылке 23 дипломатов из посольства Великобритании в Москве и закрытии Британского совета в России.

  • Заседание Совета Безопасности ООН

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Совет Безопасности ООН обсудил отравление Скрипаля

    По требованию Лондона 14 марта отравление бывшего двойного агента обсудил Совет Безопасности ООН. Великобритания и США обвинили Россию в атаке на двух человек с использованием нервно-паралитического вещества и в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия. Москва все обвинения решительно отвергла.

  • Здание МИД России

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Взаимные высылки диломатов

    26 марта администрация президента США Трампа объявила о решении выслать из страны в связи с делом Скрипаля 60 российских дипломатов. О высылке дипломатов из РФ заявили также еще 27 стран. 29 марта министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил о принятии зеркальных мер в отношении стран, выславших российских дипломатов.

  • Борис Джонсон дает интервью Жанне Немцовой

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Споры о стране происхождения яда

    Глава МИД Великобритании Борис Джонсон в интервью DW выразил уверенность в российском происхождения яда "Новичок", которым, как считают в Лондоне, отравили Скрипалей. Британские военные химики из лаборатории "Портон-Даун", идентифицировав "Новичок, не подтвердили его российское происхождение, т.к. это не было их задачей. Британский МИД, в отличие от Москвы, не нашел в этих заявлениях противоречий.

    Автор: Сергей Гуща, Владимир Дорохов


Контекст

Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

В Солсбери 4 марта нашли без сознания экс-двойного агента Скрипаля и его дочь. Вину за их отравление Лондон возложил на Москву. Кремль отвергает все обвинения. О деле Скрипаля - в галерее DW. (15.03.2018)  

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