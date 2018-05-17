Эксперт по химоружию: Запад проявил бы халатность, не исследуя "Новичок"

Неизвестный российский ученый еще в начале 1990-х годов предоставил немецкой Федеральной разведывательной службе (BND) образцы отравляющего вещества типа "Новичок". Немецкая разведка предоставила образцы на исследование в шведскую лабораторию, а формулу передали позже дружественным разведкам тайно, не ставя в известность Россию. К таким выводам пришли ряд ведущих немецких СМИ по результатам расследования, опубликованным 16 мая.

Яд из группы нервно-паралитических веществ "Новичок" использовался при отравлении двойного агента российских и британских спецслужб Сергея Скрипаля и его дочери Юлии 4 марта 2018 года в британском городе Солсбери. Власти Великобритании обвиняют Россию в нападении. Но если "Новичок" был и у других стран, означает ли это, что подозрения в отношении Москвы неоправданны? Британский эксперт по химическому оружию Ричард Гатри в интервью DW отвечает на этот вопрос "нет" - и объясняет, почему.

DW: Официальные лица вРоссии часто заявляют, что подозрения в ее адрес необоснованны, так как и другие страны тоже обладали "Новичком". Новые данные о наличии у немецкой разведки образцов этого яда подкрепят тезис Москвы?

Ричард Гатри: Аргумент несколько странный. Ясно, что изучением вопроса, что такое "Новичок", занимался целый ряд стран. Если вы посмотрите на первые объявления о существования данного типа отравляющих веществ в сентябре 1992 года, то увидите, что они сопровождались вот какими утверждениями. Первое, большинство средств обнаружения химического оружия, имеющиеся на вооружении у стран Запада, не смогут определить ни сам яд, ни его составляющие. Второе, противогазы с "Новичком" могут и не справиться.

4 марта 2018 года на Сергея Скрипаль и его дочь Юлию было совершено нападение с помощью химического оружия. Оба оказались в коме, но выжили

Естественно, что все спецслужбы и химические лаборатории на Западе пытались выяснить, что это были за химические соединения. То, что мы узнали за последние пару дней, дает нам дополнительные детали, но в целом - это не сюрприз. Наоборот, если бы они не пытались получить пробы вещества и не интересовались бы тем, как от него защититься, это было бы безответственностью и халатностью с их стороны.

- Понятно, что образцы ядов - это еще не химическое оружие. Вообще, это легально - иметь такие сэмплы?

- Рамки легальности в отношении химического оружия изменились. Когда начались первые разговоры о "Новичке", вступила в силу Конвенция о запрещении химического оружия. В большинстве стран она вступила в силу в 1997 году. Конвенция разрешает минимальное производство химического оружия в исследовательских целях. Но для этого требуются минидозы, измеряемые в микрограммах - например, чтобы понять, фиксируют ли приборы данное вещество или справятся ли с ядом средства индивидуальной химзащиты. Объем же вещества, которое использовалось в Солсбери, надо считать уже в миллиграммах, это в тысячу раз превышает объемы, необходимые для исследований.

- Глава ОЗХО Ахмет Узюмджю в интервью The New York Times сказал, что для отравления Скрипалей использовались от 50 до 100 граммов яда в виде жидкости…

- Да, он позже уточнил это заявление. Если вы посмотрите на страницу ОЗХО, то увидите это уточнение в списке пресс-релизов. Речь должна идти о миллиграммах. Вероятно, он просто оговорился.

- На Западе существует общественный интерес к тому, чтобы получить больше свидетельств или доказательств того, что преступление было совершено именно по указке из Москвы. Может ли Лондон предъявить какие-то еще улики?

- Есть серьезные основания считать, что за отравлением стоит Россия, но основания - это еще не доказательства. Открытые данные, например, использование Россией полония для убийства Александра Литвиненко в Великобритании в 2006 году неизбежно наводят на мысль, что россияне могли сделать что-то подобное снова. То, что данные спецслужб люди вынуждены принимать на веру, всегда рождает определенные сомнения. Достаточно вернуться в 2003 год (имеется в виду начало войны в Ираке. - Ред.): когда вам говорят, что у нас есть разведданные, но мы не можем ими поделиться с общественностью. А потом выяснилось, что многие из этих секретных данных были неточными. Поэтому я предпочитаю работать с информацией, находящейся в открытом доступе, и она заставляет думать о том, что это были именно россияне. Я не являюсь участником расследования отправления в Солсбери, но, безусловно, было бы очень интересно узнать, к чему оно приведет.

В интервью DW глава британского МИДа Джонсон ранее признавал, что химики из лаборатории "Портон Даун" имеют образцы яда группы "Новичок"

Другой важный момент, который стал российской традицией, - если вы посмотрите на Крым, на сбитый малайзийский самолет, другие события последнего времени, например, в Сирии, то увидите, что это часть российской информационной политики - вносить путаницу и сеять сомнения. И с "Новичком" это было очень просто сделать: вначале было очень мало открытой информации, и то, что стало известно после, может казаться запутанным и вызвать сомнения. Но я все же считаю, что имеющиеся данные указывают на то, что Россия была источником этого вещества или инициатором отравления Скрипаля. Правда, нельзя исключать, что это могли быть те, кто хотел подставить и дискредитировать Россию. И такую версию будет сложно опровергнуть по части доказательств, которые вы можете найти.

- Открывшиеся новые данные о том, что западные разведкидавно имели представление о "Новичке", меняют общее представление о деле Скрипалей?

- Я думаю, в целом картина осталась прежней. Те, кто работают в этой области, знают, что после первых сообщений об отравлении западные лаборатории пытались как можно быстрее выяснить, что это было за вещество. И, конечно, информация, которая стала известной в последние несколько дней, добавляет много деталей, до этого не известных общественности. Но что касается вопроса о вероятности, кто мог стоять за отравлением в Солсбери, я думаю, эти новые данные ничего не меняют по существу.

- Но разве у России теперь не появится возможности показывать пальцем на ту же немецкую разведку, утверждая, что раз пробы "Новичка" давно оказались на Западе, то и сделать его могут многие страны? Ученые-создатели этого типа ядов из России неоднократно заявляли, что уникального следа у данного яда после развала СССР не может быть, потому что его составляющие можно купить в любой точке мира…

- Я могу согласиться не со всеми этими утверждениями. Верно, что есть ряд лабораторий, которые теоретически могли бы сделать вещество из группы "Новичок". Напомню, что их много, а в отравлении Скрипалей использовался только один. Он не так опасен, если попадает на кожу, и намного опаснее, если вы вдыхаете его пары или он окажется в организме вместе с едой. Лабораторная работа по его созданию требует особых мер предосторожности, не всякая лаборатория эти условия может предоставить.

Но ключевое значение имеет не только сам яд. Производство зарина в Сирии бессмысленно, если у вас нет возможности его доставить в определенную точку. Самая интересная для меня вещь - какой материал использовался, чтобы доставить его в Великобританию. Это сама по себе технически очень сложная задача. Очень мало стран проводили на этот счет глубокие исследования. Россия - одна из них, еще ЮАР. Для меня это еще одно основание полагать, что здесь имела место государственная программа.

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