Эксперт ОЗХО не ждет скорых результатов расследования в Думе

Расследование возможной химатаки в Сирии, по мнению эксперта Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), не даст быстрых результатов. Оно продлится значительное время, после чего около двух недель уйдет на лабораторный анализ взятых в Думе проб, заявил в пятницу, 13 апреля, немецкий химик Ральф Трапп (Ralf Trapp) информационному агентству dpa.

Имеется подозрение, что в Думе был применен газообразный хлор, однако Трапп, который является консультантом ОЗХО в штаб-квартире организации в Гааге, не исключает и использования зарина.

По его словам, в течение недели после атаки еще можно обнаружить следы боевого отравляющего вещества. "Не так-то просто удалить следы и очистить здания от ядовитых газов", - подчеркнул специалист.

Эксперты ОЗХО должны взять пробы ткани, крови и объектов окружающей среды, а также опросить свидетелей. Команда организации должна для начала установить, какое было использовано отравляющее вещество, а впоследствии ее отчет может быть использован для определения виновных лиц.

Необходимо сохранить улики

Следователи Организации Объединенных Наций по военным преступлениям в Сирии в тот же день подчеркнули важность сохранения улик, связанных с предполагаемой химической атакой в Думе. "Мы подчеркиваем настоятельную необходимость сохранения улик и призываем все органы власти не допускать, чтобы какая-либо из сторон оказывала воздействие на территории, объекты, свидетелей или жертвы до тех пор, пока независимые наблюдатели и следователи смогут получить доступ к этому району", - говорится в заявлении независимой международной комиссии ООН по Сирии (COI).

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