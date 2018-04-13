 Эксперт ОЗХО не ждет скорых результатов расследования в Думе | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 13.04.2018
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Мир

Эксперт ОЗХО не ждет скорых результатов расследования в Думе

По мнению консультанта ОЗХО, немецкого химика Ральфа Траппа результатов расследования предположительной химической атаки в сирийской Думе придется ждать несколько недель.

В сирийской Думе после предположительной химической атаки

В сирийской Думе после предположительной химической атаки

Расследование возможной химатаки в Сирии, по мнению эксперта Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), не даст быстрых результатов. Оно продлится значительное время, после чего около двух недель уйдет на лабораторный анализ взятых в Думе проб, заявил в пятницу, 13 апреля, немецкий химик Ральф Трапп (Ralf Trapp) информационному агентству dpa.

Контекст

Обсуждение в Совбезе ООН предполагаемой химатаки в Сирии и новые санкции США показали, что Запад заговорил с РФ по-новому. В Кремле к этому, похоже, были не готовы, считает Константин Эггерт. (10.04.2018)

Эксперты Организации по запрещению химического оружия выясняют, применялось ли в сирийской Думе химоружие. Прибывшие на место эксперты из РФ следов химатаки не обнаружили, заявил Лавров. (09.04.2018)

Имеется подозрение, что в Думе был применен газообразный хлор, однако Трапп, который является консультантом ОЗХО в штаб-квартире организации в Гааге, не исключает и использования зарина.

По его словам, в течение недели после атаки еще можно обнаружить следы боевого отравляющего вещества. "Не так-то просто удалить следы и очистить здания от ядовитых газов", - подчеркнул специалист.

Эксперты ОЗХО должны взять пробы ткани, крови и объектов окружающей среды, а также опросить свидетелей. Команда организации должна для начала установить, какое было использовано отравляющее вещество, а впоследствии ее отчет может быть использован для определения виновных лиц.

Необходимо сохранить улики

Следователи Организации Объединенных Наций по военным преступлениям в Сирии в тот же день подчеркнули важность сохранения улик, связанных с предполагаемой химической атакой в Думе. "Мы подчеркиваем настоятельную необходимость сохранения улик и призываем все органы власти не допускать, чтобы какая-либо из сторон оказывала воздействие на территории, объекты, свидетелей или жертвы до тех пор, пока независимые наблюдатели и следователи смогут получить доступ к этому району", - говорится в заявлении независимой международной комиссии ООН по Сирии (COI).

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    Автор: Павел Лось


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