Эксперт из Оксфорда о "деле Скрипаля": Лондону придется открыть разведданные

Заявление главы британской военной химической лаборатории Портон-Даун, о том, что бывший двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены веществом "Новичок", но его точный источник происхождения не установлен - одна из тем в беседе DW c Энтони Глисом, главой Центра по вопросам безопасности и разведки в Оксфордском университете.

DW: Прав ли российский президент, когда он говорит, что Великобритания и ее союзники не соблюдают нормы международного права?

Энтони Глис: Я не думаю, что он прав. Выбранные им слова демонстрируют многим на Западе, что Россия по-прежнему не относится к этому настолько серьезно, как ей следовало бы. Россия - единственная страна на европейском континенте, изменившая границы путем силы.

Энтони Глис

Это единственная страна, совершившая невообразимые вещи, включая причастность к смертям, возможно, 14 человек в самой Великобритании, которые, похоже, чем-то не угодили российскому президенту. Поэтому не подключать Россию к расследованию, с учетом ее "послужного списка", - нормально.

- Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон, похоже, считает, что лабораторный анализ указал на российское происхождение отравляющего вещества. Об этом он заявил в интервью корреспонденту DW Жанне Немцовой. Сама лаборатория в Портон-Даун заявила, что не определила происхождение вещества. Как вы объясните это противоречие?

- Люди вроде меня, то есть независимые ученые и обозреватели, должны концентрироваться на соблюдении процедуры, чтобы прийти к выводу, в котором вероятность граничила бы с уверенностью, о том, какая именно страна несет ответственность за нападение в Солсбери в начале марта.

Первое, о чем мы говорили, - о необходимости определить нервно-паралитическое вещество. Когда это сделано, можно использовать данные разведки и другие способы, чтобы установить, какая страна, скорее всего, за этим стоит. Нужно помнить, что совершившие это люди хотят сохранить все в тайне, это работа следователей.

Заявление Портон-Дауна не подтвердило слова Бориса Джонсона, но и не противоречило им. Там говорят, что Россия - самый вероятный источник "Новичка", потому что Россия его разработала. Химический анализ показал, что это - "Новичок". Но это само по себе не доказывает, что за нападением стоит Россия. Это другой вопрос.

- Британское правительство продолжает настаивать на том, что есть связь между использованием отравляющего вещества и Россией. Поскольку доверие к нему под вопросом, почему Лондон не опубликует свои доказательства?

- Это очень хороший вопрос, и я думаю, что в скором времени британскому правительству придется опубликовать данные разведки, которые оно предоставило канцлеру Германии, президентам Франции и США. Конечно, слова, выбранные министром иностранных дел Великобритании Борисом Джонсоном, не соответствовали уровню, которого можно ожидать от главного дипломата страны.

Он говорил, что "с огромной степенью вероятности" президент Путин лично стоит за этим нападением. Премьер-министр Тереза Мэй была намного более сдержанной. Она сказала, что, скорее всего, за нападением стоит Россия. Люди справедливо спросят, откуда у министра иностранных дел такая информация? Мы хотим с ней ознакомиться. Мы видим, что 28 стран поддержали точку зрения Великобритании. Но если этим странам сказали то же самое, что сказал он, что, мол, эксперты в Портон-Даун однозначно подтвердили, то они, эти страны, возможно, подумают еще раз. Но я не думаю, что это так.

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