Эксперт Евросуда выступил за предоставление полиции телефонных данных пользователей

Полиция должна иметь возможность доступа к данным телефонных соединений, которые хранит компания - поставщик телефонных услуг, даже если расследуемое преступление не является тяжким. Об этом эксперт Европейской судебной палаты (ЕСП) Хенрик Саугмандсгор Э заявил в заключительном ходатайстве, которое было опубликовано в четверг, 3 мая.

Ранее уголовная полиция Испании в ходе расследования кражи мобильного телефона потребовала доступ к именам и адресам лиц, которым в прошедшие 12 дней поступали звонки с разыскиваемого телефона. Однако судья отклонил запрос. По его мнению, доступ к данным, которые позволяют идентифицировать человека, в Испании возможен лишь при совершении тяжких преступлений.

Запрос данных ограниченного числа людей

Согласно правилам ЕС, права на частную жизнь и на защиту персональных данных могут быть ограничены лишь в ситуациях, затрагивающих национальную безопасность, и при предотвращении преступлений. В частности, в своих прежних заключениях ЕСП использовала термин "тяжкое преступление".

При этом ЕСП также установила связь между тяжестью преступления и степенью вмешательства в частную жизнь, подчеркивает эксперт суда. По его мнению, в расследовании испанской полиции запрос данных не является чрезмерным вмешательством, поскольку касается лишь имен и адресов ограниченного числа людей.

Заключительные ходатайства Европейского суда носят рекомендательный характер, судьи не обязаны их исполнять, указывает агентство dpa. Ожидается, что Европейский суд примет решение по данному делу в течение нескольких месяцев.

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