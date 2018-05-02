 Эксперт Евросуда выступил за предоставление полиции телефонных данных пользователей | Новости из Германии о Европе | DW | 03.05.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Европа

Эксперт Евросуда выступил за предоставление полиции телефонных данных пользователей

Передача полиции имен и адресов ограниченного числа людей, данные о которых хранят телефонные компании, не является чрезмерным вмешательством в частную жизнь, полагает Хенрик Саугмандсгор Э.

Европейский суд в Люксембурге

Европейский суд в Люксембурге

Полиция должна иметь возможность доступа к данным телефонных соединений, которые хранит компания - поставщик телефонных услуг, даже если расследуемое преступление не является тяжким. Об этом эксперт Европейской судебной палаты (ЕСП) Хенрик Саугмандсгор Э заявил в заключительном ходатайстве, которое было опубликовано в четверг, 3 мая.

Контекст

На аудиозаписи, которая случайно попала к журналистам, слышно, как лидер партии "Республиканцы" говорит, что бывший президент Франции перехватывал сообщения членов правительства. (17.02.2018)

Германский регулятор наложил запрет на использование часов, позволяющих взрослым слышать, чем занимается ребенок. Устройство могло использоваться для "прослушивания учителей в классе". (18.11.2017)

Ранее уголовная полиция Испании в ходе расследования кражи мобильного телефона потребовала доступ к именам и адресам лиц, которым в прошедшие 12 дней поступали звонки с разыскиваемого телефона. Однако судья отклонил запрос. По его мнению, доступ к данным, которые позволяют идентифицировать человека, в Испании возможен лишь при совершении тяжких преступлений.

Запрос данных ограниченного числа людей

Согласно правилам ЕС, права на частную жизнь и на защиту персональных данных могут быть ограничены лишь в ситуациях, затрагивающих национальную безопасность, и при предотвращении преступлений. В частности, в своих прежних заключениях ЕСП использовала термин "тяжкое преступление".

При этом ЕСП также установила связь между тяжестью преступления и степенью вмешательства в частную жизнь, подчеркивает эксперт суда. По его мнению, в расследовании испанской полиции запрос данных не является чрезмерным вмешательством, поскольку касается лишь имен и адресов ограниченного числа людей.

Заключительные ходатайства Европейского суда носят рекомендательный характер, судьи не обязаны их исполнять, указывает агентство dpa. Ожидается, что Европейский суд примет решение по данному делу в течение нескольких месяцев.

Смотрите также:
Смотреть видео 02:05

Промышленный шпионаж: прослушка - это очень просто

  • Женщина с телефоном на Мальдивах

    Мессенджеры: не только WhatsApp

    Не летаем, но чатимся!

    Писатели-фантасты мечтали, что в 21 веке мы будем летать по Галактике, но по факту одно из "бытовых" достижений новой эпохи - возможность в любой момент связаться с кем угодно где бы то ни было. Для этого мудрое человечество придумало мессенджеры. И их появилось огромное количество. Какие-то нам известны, какие-то нет. Посмотрим на них вместе!

  • Мессенджер WhatsApp

    Мессенджеры: не только WhatsApp

    WhatsApp: гегемон и гигант

    Один из самых популярных мессенджеров в мире - WhatsApp (его название, вероятно, игра слов от английского "What’s up?" - "Что такое?"). Компания, которая создала мессенджер, была основана в 2009 году. За эти годы WhatsApp добился огромного прогресса - его общая аудитория по всему миру превышает миллиард пользователей. В 2014 году WhatsApp был приобретен другим гигантом - Facebook.

  • мессенджер WeChat, Китай

    Мессенджеры: не только WhatsApp

    WeChat: китайский фурор

    По охвату аудитории WeChat - тоже один из самых популярных мессенджеров, однако большинство его пользователей находятся в Китае. Среди интересных особенностей этого сервиса - возможность общения со случайно подобранным собеседником (идеально для знакомств или просто для болтовни ни о чем). А еще WeChat - успешная и удобная платежная система. Правда, только для китайцев.

  • мессенджер Snapchat

    Мессенджеры: не только WhatsApp

    Snapchat: молодежь США в восторге

    Абсолютный фурор в США - приложение Snapchat, позволяющее делиться фото, видео, добавлять текст и рисунки. Одна из интересных особенностей мессенджера - весь контент доступен ограниченное количество времени, после чего все фотографии, видео и прочие драгоценности исчезают навсегда. С особой охотой его использует молодежь.

  • Мессенджер Telegram

    Мессенджеры: не только WhatsApp

    Telegram: свобода слова и не только

    Мессенджер Павла Дурова в последнее время очень часто попадает в заголовки СМИ. Тем не менее Telegram (основан в 2013 году) - не только форпост свободы слова (по крайней мере, как считают его владельцы) - он еще и удобен по ряду параметров. Там можно вести свои каналы, создавать огромные группы (до 10 тысяч человек), загружать авторские стикеры, есть удобная веб-версия и масса полезных ботов.

  • Мессенджер Allo от Google

    Мессенджеры: не только WhatsApp

    Allo: роботы угрожают общению!

    Мессенджер от Google со встроенным автоматическим помощником - можно искать информацию, не выходя из беседы. А еще здесь существует функция "умного ответа" - во-первых, Allo предлагает варианты ответа на последнее сообщение собеседника, а во-вторых, мессенджер (якобы!) анализирует ваши сообщения, чтобы предлагать более подходящие ответы в дальнейшем. Скоро будем общаться только при помощи роботов.

  • Мессенджер Viber

    Мессенджеры: не только WhatsApp

    Viber: популярный, но обычный

    Весьма популярный в России мессенджер, однако какими-либо уникальными особенностями Viber не обладает - разве что внедренной системой денежных переводов через одного из крупнейших мировых операторов.

  • Мессенджер Threema

    Мессенджеры: не только WhatsApp

    Threema: альтернатива за 3 евро

    Швейцарский Threema многими рассматривается как альтернатива WhatsApp - в первую очередь, как сервис, который занимается безопасностью переписки. К примеру, можно просканировать код на телефоне друга - и тогда ему будет присвоен самый высокий уровень верификации. Threema - мессенджер популярный, однако настоящему росту мешает его "небесплатность" - жители Германии должны заплатить за него 3 евро.

  • Мессенджер Line, Япония

    Мессенджеры: не только WhatsApp

    Line: легенда из Японии

    В принципе, это довольно обычный мессенджер, который заслуживает внимания как самый популярный сервис мгновенных сообщений в Японии. Интересна легенда о создании Line: говорят, что одной из причин стала авария на АЭС "Фукусима-1". С многими находившимися в районе бедствия нельзя было связаться из-за перебоев в связи, хотя интернет работал. Это якобы и вдохновило создателей Line.

  • Мессенджер Signal

    Мессенджеры: не только WhatsApp

    Signal: Сноуден, возможно, рекомендует

    Еще один малоизвестный мессенджер, которым якобы пользуется (или пользовался раньше) Эдвард Сноуден. Создатели Signal клянутся, что безопасность переписки - максимальная. Среди функций Signal - возможность настройки автоудаления старых сообщений и запрет на скриншоты. А еще у этого мессенджера открытый код, то есть любой специалист может убедиться, что переписка защищена.

  • Facebook Messenger (picture alliance/PHOTOPQR/L'ALSACE/MAXPPP)

    Мессенджеры: не только WhatsApp

    Facebook и прочие

    Существуют, конечно, и мессенджеры Facebook, Skype, приложение от российской соцсети vk.com, но они вам, вероятно, и без нашего обзора хорошо известны. А какими сервисами для общения пользуетесь вы? Автор: Григорий Аросев

    Автор: Григорий Аросев


Контекст

Мессенджеры: не только WhatsApp

Одна из примет новейшего времени - бурное развитие мессенджеров. Их стало действительно много. А в чем между ними разница? Об этом фотогалерея DW. (18.02.2018)  

Ссылки в интернете

Заключительное ходатайство эксперта ЕСП

Аудио- и видеофайлы по теме

"Бундестроянец" подслушивает не только Skype, но и разговоры в квартире  

Политики спорят о привлечении Сноудена к расследованию шпионажа АНБ в Германии  

Промышленный шпионаж: прослушка - это очень просто  

Самые читаемые

В Лубмине начато строительство немецкого участка "Северного потока - 2"  

Tesla отчиталась о рекордном квартальном убытке  

Попавшая под санкции "Ренова" ищет помощи правительства  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно