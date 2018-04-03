 Эксперты СЕ сообщили о новой форме торговли людьми в Европе | Новости из Германии о Европе | DW | 03.04.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Европа

Эксперты СЕ сообщили о новой форме торговли людьми в Европе

В Европе людей все чаще используют в качестве сверхдешевой рабочей силы. Эта форма торговли людьми в ряде стран стала более серьезной проблемой, чем эксплуатация людей в секс-индустрии.

Строительная площадка в Германии

В Европе все большее распространение получает современная форма торговли людьми, которая подразумевает их использование в качестве сверхдешевой рабочей силы. Об этом говорится в опубликованном во вторник, 3 апреля, докладе, который подготовила Greta - группа экспертов Совета Европы. По их данным, в таких странах как Бельгия, Великобритания и Португалия эта новая форма рабства представляет собой даже более серьезную проблему, чем эксплуатация людей в секс-индустрии.

Контекст

Суд в Брюсселе признал вдову и семь дочерей арабского шейха виновными в торговле людьми и унижающем обращении с подчиненными. (23.06.2017)

Госдепартамент США упомянул РФ в списке стран, виновных в торговле людьми. По данным Вашингтона, в Россия способствуют на своей территории принудительным работам граждан КНДР. (28.06.2017)

Мужчин чаще эксплуатируют в качестве дешевой рабочей силы, чем женщин, в основном в сельском хозяйстве, строительной отрасли, рыболовстве и гастрономическом бизнесе, считают авторы доклада. Женщин используют для работ по дому или по уходу за больными или престарелыми людьми. Число людей, которым в Европе приходится выполнять работу за неоправданно низкую оплату, в докладе не называется. По данным авторов, многие жертвы не решаются обращаться за помощью, поскольку боятся депортации или мести преступных группировок. Поэтому крайне редко удается привлечь  виновных к ответственности.

Задачей группы Greta является борьба с торговлей людьми в странах, входящих в Совет Европы. Как отмечает агентство dpa, до настоящего времени Европейскую конвенцию о борьбе с торговлей людьми подписали все государства-члены СЕ, кроме России.

Смотрите также:

  • Инженеры

    Работа в Германии: зарплаты на старте

    Инженеры

    Из всех выпускников вузов инженеры, задействованные в химической и автомобильной промышленности, получают самые высокие стартовые зарплаты в Германии. В первом случае их годовой доход достигает 53 тысяч евро до вычета налогов, а автоинженеры получают 51 тысячу. Шансы на такую зарплату зависят от региона: в Баден-Вюртемберге, например, этих специалистов ждет доход выше среднего.

  • Компьютер

    Работа в Германии: зарплаты на старте

    IT-cпециалисты

    Портал по поиску работы StepStone выяснил, что получают в Германии люди с высшим образованием и опытом работы не более двух лет. Все зарплаты указаны до вычета налогов. Айтишники лучше всего зарабатывают в Гессене. На старте можно рассчитывать на 52 тысячи евро в год, но только тем, кто занят в банковской и машиностроительной сферах. В среднем на старте IT-специалисты получают 44 тысячи евро.

  • Врачи

    Работа в Германии: зарплаты на старте

    Врачи

    Выпускники медицинских факультутетов в первые годы работы получают около 50 тысяч евро в год. Докторам с зарубежным образованием врачебная практика в Германии возможна только со специальным разрешением.

  • Маркетинг

    Работа в Германии: зарплаты на старте

    Маркетологи

    Получать степень магистра или нет - важный вопрос для маркетологов. В Германии от этого зависит их зарплата: к примеру, доход магистра в области event-менеджмента почти на 20 процентов больше, чем у бакалавра. Наиболее прибыльная для маркетологов - работа в автоконцернах. Здесь можно рассчитывать на 53 тысячи евро в год.

  • Ученые

    Работа в Германии: зарплаты на старте

    Ученые

    Химики и физики устроившись на работу сразу после окончания университета могут порадоваться высокой зарплате: обычно их годовой доход превышает 50 тысяч евро. А вот географы получают не так много - в среднем 35 тысяч в год.

  • Учителя

    Работа в Германии: зарплаты на старте

    Учителя

    Средняя зарплата педагогов на старте - 37 тысяч евро в год. При этом в Германии сейчас наблюдается дефицит учителей начальных классов и преподавателей технических предметов. Поэтому эту профессию можно назвать очень перспективной.

  • Специалисты по продажам

    Работа в Германии: зарплаты на старте

    Специалисты по продажам

    Выгоднее всего специалистам по продажам работать на юге Германии: в крупных химических и электротехнических концернах, а также в компаниях по производству медицинского оборудования они получают до 52 тысяч евро в год.

  • HR-менеджер

    Работа в Германии: зарплаты на старте

    HR-менеджеры

    Работа с персоналом в аудиторских компаниях, энергетических и автомобильных концернах - лучший вариант для молодого HR-специалиста. Именно в одной из этих сфер бизнеса он получит самый выгодный договор: как минимум, на 42 тысячи евро в год.

  • Финансисты и бизнес-аналитики

    Работа в Германии: зарплаты на старте

    Финансисты и бизнес-аналитики

    Франкфурт-на-Майне - золотая жила не только для опытных финансистов, но и для новичков. Аналитики со степенью магистра в этом городе могут зарабатывать до 55 тысяч евро в год (самая высокая зарплата в этой сфере), налоговые консультанты получают намного меньше - около 40 тысяч.

  • Порт Гамбурга

    Работа в Германии: зарплаты на старте

    Специалисты по логистике

    Для дистрибьюторов и менеджеров по логистике магистратура тоже важна. Такие специалисты получают в среднем на четверть больше, чем бакалавры. Их годовой оклад в Германии равен 48 тысячам евро.

  • Стартовые зарплаты в Германии

    Работа в Германии: зарплаты на старте

    Разные зарплаты

    Конечно, такие высокие стартовые зарплаты обусловлены востребованностью специалистов на рынке труда. Самый низкий доход у спортивных тренеров и работников турфирм, самый высокий - у тех, кто занят в химической или нефтеперерабатывающей промышленности.

    Автор: Ксения Сафронова


Смотреть видео 02:16

Торговля телом: беженцы и проституция в Германии (04.05.2017)

Контекст

Работа в Германии: зарплаты на старте

Портал по поиску работы StepStone выяснил, какую зарплату получают люди с высшим образованием и опытом работы не более двух лет. (02.08.2017)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Женщина как товар, или Сексизм в России - "Европа в фокусе" (08.01.2018)  

Сексуальное рабство в России - история девушки из Нигерии (26.04.2016)  

Торговля телом: беженцы и проституция в Германии (04.05.2017)  

Также по теме

USA UN-Sicherheitsrat tagt in New York zu Syrien

Совбез принял первую в истории резолюцию по проблемам современного рабства 20.12.2016

Члены Совета Безопасности были едины в стремлении ужесточить борьбу с работорговцами и обеспечить соответствующую защиту их жертвам.

Russland Nigeria Prostitution Menschenhandel Blessing Osakwe

Как девушек из Нигерии продают в сексуальное рабство в России 26.04.2016

Каждый год сотни женщин из Нигерии отправляются в Россию, где их заставляют заниматься проституцией. Большинство въезжают в РФ по студенческим визам, а затем пропадают из поля зрения властей.

Самые читаемые

В Сирии предотвращено столкновение солдат США с россиянами  

Министр обороны Великобритании назвал поддержку ЕС "лучшим ответом" Кремлю  

Комментарий: Магомедовы пойдут по пути ЮКОС?  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно