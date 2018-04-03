 Эксперты о встрече Трампа и Путина: без больших ожиданий | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 03.04.2018
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Россия

Эксперты о встрече Трампа и Путина: без больших ожиданий

После нескольких встреч на полях саммитов президенты США и России могут провести первые двусторонние переговоры. DW поговорила с экспертами о том, чего можно ожидать от этой встречи.

Владимир Путин и Дональд Трамп

Владимир Путин и Дональд Трамп

Пока неизвестно ни время, ни место встречи президентов США и России. Но, о том, что она может состояться в "не слишком отдаленном будущем" заявил в конце марта Дональд Трамп. Между тем СМИ стали известны некоторые подробности телефонного разговора, в котором глава Белого дома поздравил Владимира Путина с победой на президентских выборах в РФ.

Сообщения о возможной встрече

До сих пор Трамп и Путин встречались дважды на полях международных саммитов - в июле 2017 года в ходе встречи G20 в немецком Гамбурге и в ноябре во Вьетнаме, где оба лидера принимали участие в саммите стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). По данным российских СМИ, Трамп пригласил Путина в Вашингтон. Американские СМИ сообщили в понедельник, 2 апреля, что в ходе телефонной беседы упоминалось "несколько возможных мест встречи", в том числе - Белый дом.

Ульрих Кюн

Ульрих Кюн

Российская сторона в целом позитивно отреагировала на приглашение Трампа, хотя помощник главы Кремля Юрий Ушаков отметил, что на фоне событий, произошедших после разговора, "трудно обсуждать возможность проведения саммита". Очевидно, Ушаков имел в виду высылку десятков российских дипломатов из США в знак солидарности с Великобританией, которая обвиняет Россию в попытке отравления бывшего двойного агента Сергея Скрипаля с помощью нервно-паралитического вещества. Москва эти обвинения отвергла и ответила высылкой американских дипломатов. 

К какой сделке с Путиным стремится Трамп? 

Эксперты сдержанно оценивают как само известие о встрече Путина и Трампа, так и ее возможные результаты. "Я бы не стал исключать, что она все-таки не состоится", - сказал в беседе с DW Ульрих Кюн (Ulrich Kühn), эксперт Венского центра по разоружению и нераспространению ядерного оружия. Он отметил, что ей могут помешать неожиданные события, вроде "дела Скрипаля". По его оценкам, сейчас политику США в отношении России трудно прогнозировать.

Пауль Иван

Пауль Иван

С одной стороны, двусторонние отношения ухудшаются, в том числе на фоне обвинений в адрес России во вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году и решения Вашингтона о поставках оружия Украине, а с другой - "президент, похоже, заинтересован в заключении какой-то сделки с Путиным". "Никто не знает, что это должна быть за сделка", - говорит Кюн.

По мнению эксперта, если встреча в верхах все же состоится, то лучшим местом для ее проведения была бы нейтральная территория, например, Женева или Вена. В то время как в Вашингтоне и Москве "атмосфера отравлена так, как это было во времена холодной войны".

Противоречивыесигналы Вашингтона

Кюн полагает, что Путин "намного больше" заинтересован в такой встрече, чем Трамп, поскольку стремится к восприятию России "как сверхдержавы, говорящей на равных с США". Но, как отмечает эксперт, Россия должна продемонстрировать конкретные шаги на международной арене, например, способствовать расследованию "дела Скрипаля", улучшению гуманитарной ситуации в Сирии или разрядке в Восточной Европе, где страны Балтии "ощущают угрозу со стороны РФ".

Контекст

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Пауль Иван, эксперт Центра европейской политики в Брюсселе, в интервью DW также обратил внимание на противоречивые сигналы из Вашингтона Москве. "Приглашение президента Путина не обязательно совпадает с высылкой дипломатов, которая произошла чуть позже", - отметил Иван. По его мнению, от встречи двух президентов не стоит ожидать прорыва. "Несмотря на несколько наивное представление президента Трампа о том, что он может заключить сделку с другими лидерами, я бы не стал этого ожидать", - говорит эксперт.

Роль личностей в международных отношениях велика, но не определяющая, считает Иван. При этом он отметил, что отношения Трампа и Путина, "похоже, продолжают оставаться хорошими", несмотря на общее ухудшение двусторонних связей США и России.         

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    Автор: Сергей Гуща, Владимир Дорохов


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