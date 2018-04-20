 Эксперты ОЗХО собрали пробы в сирийской Думе | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 21.04.2018
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Мир

Эксперты ОЗХО собрали пробы в сирийской Думе

Представители ОЗХО побывали в сирийской Думе и собрали необходимые пробы. Представитель делегации не исключил повторного визита на место предположительной химатаки.

Автомобиль ОЗХО в Дамаске, 17 апреля 2018 г.

Автомобиль ОЗХО в Дамаске, 17 апреля 2018 г.

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) в субботу, 21 апреля, подтвердила, что ее эксперты собрали необходимые образцы в сирийской Думе, где, предположительно, 7 апреля была совершена атака с применением химического оружия. "ОЗХО оценит ситуацию и рассмотрит будущие шаги, включающие, возможно, новую поездку в Думу", - заявил наблюдатель от организации. Он уточнил, что собранные данные должны быть перевезены в лабораторию ОЗХО в Нидерландах.

Контекст

Вначале хорошая новость: ракетные удары по Сирии не приведут к Третьей мировой войне. А затем плохая: они не приведут и к урегулированию конфликта в этой стране, считает Кристиан Триппе. (14.04.2018)

Специалисты из ОЗХО намерены расследовать предполагаемую химическую атаку в Восточной Гуте. МИД Франции считает, что улики, вероятнее всего, уже уничтожены. (17.04.2018)

Делегаты ОЗХО прибыла в Дамаск неделей ранее, однако с тех пор им не удавалось проникнуть на территорию предполагаемого химического нападения. Западные страны предполагают, что сирийское правительство при поддержке России хотели максимально затянуть начало инспекции ОЗХО.

Одновременно с этим Совет Безопасности ООН перенес консультации о ситуации в Сирии. 21-22 апреля в Бакокре на юге Швеции проходит выездное заседание органа. Как заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш, Совбез по сирийскому вопросу "все еще глубоко расколот". "Мы должны действительно найти решение в свете нарушения международного права, о котором идет речь в случае применения химического оружия", - указал Гуттериш. На воскресенье намечено выступление перед Совбезом спецпредставителя ООН по Сирии Стаффана де Мистуры.

Смотрите также:

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    Президент США в обращении к нации в ночь на субботу, 14 апреля, объявил о начале ударов по Сирии.

  • Истребитель

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Три объекта атак

    Целями ударов стали три объекта, связанные с химическим оружием, отметил глава Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Джозеф Данфорд. Это научно-исследовательский центр под Дамаском, предполагаемый склад химического оружия рядом с городом Хомс, и командный пункт, расположенный неподалеку от склада.

  • Глава Пентагона Джеймс Мэттис

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Более жесткий удар

    Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что в этот раз удар союзников по режиму Асада был жестче, чем американская атака в апреле 2017 года. По его словам, по целям в Сирии было выпущено вдвое больше ракет. В прошлом году американцы использовали 59 ракет "Томагавк" в ходе удара по сирийской военной авиабазе Шайрат.

  • Ракетный удар по Сирии

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Несколько пострадавших

    Сирийское информационное агентство "Сана" назвало удары по Сирии "вопиющим нарушением международного права и демонстрацией неуважения к законам". По его данным, сирийские ПВО сбили 20 ракет, а в результате ударов пострадали несколько мирных жителей.

  • Тереза Мэй

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    В соответствии с национальными интересами Великобритании

    Премьер Великобритании Тереза Мэй, объявив о начале ударов по Сирии, отметила, что это решение отвечает национальным интересам ее страны. Она подчеркнула, что речь идет не о вмешательстве в гражданскую войну или смене режима, а о целенаправленном ударе, не способствующем эскалации напряженности в регионе.

  • сирийский истребитель

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Российские объекты не пострадали

    Ракеты США и их союзников не попали в зону ответственности подразделений российских ПВО, прикрывающих объекты в Тартусе и Хмеймиме, заявили в Минобороны РФ. По его данным, целями стали объекты военной и гражданской инфраструктуры Сирии.

  • Президент Франции Макрон (в центре)

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    "Дамаск пересек "красную черту"

    "Химатака в сирийской Думе, где погибли десятки людей, стала пересечением "красной черты", - заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, объявляя о приказе военным начать удары по Сирии.

  • Французский истребитель

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Кто и как наносил удары

    США наносили удары не менее чем с одного корабля и одного бомбардировщика B-1B, находящихся в Красном море. Великобритания задействовала четыре боевых самолета Tornado GR4 Королевских ВВС, а Франция - истребители Rafale, стартовавшие с британской базы на Кипре.

  • Дамаск после ракетного удара

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Результаты налетов пока не известны

    Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон назвал воздушные налеты очень успешными. В отражении ракетных ударов была задействована только сирийская система ПВО, сообщают как американские, так и российские военные.

  • Merkel empfängt dänischen Ministerpräsidenten Rasmussen (picture-alliance/dpa/W. Kumm)

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Канцлер Германии одобрила атаку

    Ангела Меркель (Angela Merkel) заявила, что одобряет удар по военным объектам Асада и назвала его "необходимым и соразмерным" действием.

  • Протесты в Дамаске

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Протесты в Дамаске

    В Дамаске 14 апреля прошел митинг протеста против ракетных ударов США и их союзников. Демонстранты размахивают флагами России и Сирии.

    Автор: Ольга Мищенко


Смотреть видео 26:04

Жесткое интервью DW с замглавы МИД России - Conflict Zone по-русски

 

Контекст

Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

США, Великобритания и Франция ответили на предполагаемую химатаку в сирийском городе Дума ракетными ударами по военным объектам Асада. (14.04.2018)  

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Есть ли шансы у дипломатии после удара в Сирии?  

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