Эксперты ОЗХО прибыли в сирийскую Думу

Миссия Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) прибыла в Думу - столицу сирийской провинции Восточная Гута, сообщает во вторник, 17 апреля, сирийское государственное агентство Sana.

Изначально приезд экспертов ОЗХО в Думу был запланирован на среду, однако прибытие состоялось уже днем раньше. Специалисты намерены расследовать предполагаемую химическую атаку, которую, как считает Запад, сирийское правительство применило в Восточной Гуте 7 апреля.

МИД Франции: вероятно, улики уничтожены

В свою очередь, в МИД Франции убеждены, что улики о применении химоружия в сирийской Думе были, с высокой степенью вероятности, уничтожены. Как считают в министерстве иностранных дел Франции, регион находится под полным контролем сирийской и российской армий. Прим этом ранее экспертов ОЗХО не допускали на территорию, несмотря на то, что они прибыли в Дамаск еще 14 апреля.

По данным гуманитарных организаций, в ночь на 7 апреля вертолет сбросил бочковую бомбу с химикатами над сирийским городом Дума. Большинство пострадавших мирных жителей - женщины и дети, отмечают активисты. По информации Всемирной организации здравоохранения, погибли не менее 70 и обратились в больницы более 500 человек.

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