 Эксперты ОЗХО прибыли в сирийскую Думу | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 17.04.2018
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Мир

Эксперты ОЗХО прибыли в сирийскую Думу

Специалисты из ОЗХО намерены расследовать предполагаемую химическую атаку в Восточной Гуте. МИД Франции считает, что улики, вероятнее всего, уже уничтожены.

Город Дума в Сирии

Город Дума в Сирии

Миссия Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) прибыла в Думу - столицу сирийской провинции Восточная Гута, сообщает во вторник, 17 апреля, сирийское государственное агентство Sana.

Контекст

Германия отказывается от военного участия в гражданской войне в Сирии, но приветствует авиаудары по режиму Асада. Противоречие? Лишь относительное, считает Марсель Фюрстенау. (16.04.2018)

По данным ВОЗ, в результате атаки в сирийском городе Дума погибли более 70 человек, 43 из них скончались в результате воздействия высокотоксичных химикатов. (11.04.2018)

Изначально приезд экспертов ОЗХО в Думу был запланирован на среду, однако прибытие состоялось уже днем раньше. Специалисты намерены расследовать предполагаемую химическую атаку, которую, как считает Запад, сирийское правительство применило в Восточной Гуте 7 апреля. 

МИД Франции: вероятно, улики уничтожены

В свою очередь, в МИД Франции убеждены, что улики о применении химоружия в сирийской Думе были, с высокой степенью вероятности, уничтожены. Как считают в министерстве иностранных дел Франции, регион находится под полным контролем сирийской и российской армий. Прим этом ранее экспертов ОЗХО не допускали на территорию, несмотря на то, что они прибыли в Дамаск еще 14 апреля.

По данным гуманитарных организаций, в ночь на 7 апреля вертолет сбросил бочковую бомбу с химикатами над сирийским городом Дума. Большинство пострадавших мирных жителей - женщины и дети, отмечают активисты. По информации Всемирной организации здравоохранения, погибли не менее 70 и обратились в больницы более 500 человек.

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  • Глава Пентагона Джеймс Мэттис

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

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    Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что в этот раз удар союзников по режиму Асада был жестче, чем американская атака в апреле 2017 года. По его словам, по целям в Сирии было выпущено вдвое больше ракет. В прошлом году американцы использовали 59 ракет "Томагавк" в ходе удара по сирийской военной авиабазе Шайрат.

  • Ракетный удар по Сирии

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  • Тереза Мэй

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

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    Премьер Великобритании Тереза Мэй, объявив о начале ударов по Сирии, отметила, что это решение отвечает национальным интересам ее страны. Она подчеркнула, что речь идет не о вмешательстве в гражданскую войну или смене режима, а о целенаправленном ударе, не способствующем эскалации напряженности в регионе.

  • сирийский истребитель

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Российские объекты не пострадали

    Ракеты США и их союзников не попали в зону ответственности подразделений российских ПВО, прикрывающих объекты в Тартусе и Хмеймиме, заявили в Минобороны РФ. По его данным, целями стали объекты военной и гражданской инфраструктуры Сирии.

  • Президент Франции Макрон (в центре)

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    "Дамаск пересек "красную черту"

    "Химатака в сирийской Думе, где погибли десятки людей, стала пересечением "красной черты", - заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, объявляя о приказе военным начать удары по Сирии.

  • Французский истребитель

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Кто и как наносил удары

    США наносили удары не менее чем с одного корабля и одного бомбардировщика B-1B, находящихся в Красном море. Великобритания задействовала четыре боевых самолета Tornado GR4 Королевских ВВС, а Франция - истребители Rafale, стартовавшие с британской базы на Кипре.

  • Дамаск после ракетного удара

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Результаты налетов пока не известны

    Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон назвал воздушные налеты очень успешными. В отражении ракетных ударов была задействована только сирийская система ПВО, сообщают как американские, так и российские военные.

  • Merkel empfängt dänischen Ministerpräsidenten Rasmussen (picture-alliance/dpa/W. Kumm)

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Канцлер Германии одобрила атаку

    Ангела Меркель (Angela Merkel) заявила, что одобряет удар по военным объектам Асада и назвала его "необходимым и соразмерным" действием.

  • Протесты в Дамаске

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Протесты в Дамаске

    В Дамаске 14 апреля прошел митинг протеста против ракетных ударов США и их союзников. Демонстранты размахивают флагами России и Сирии.

    Автор: Ольга Мищенко


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Есть ли шансы у дипломатии после удара в Сирии?

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Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

США, Великобритания и Франция ответили на предполагаемую химатаку в сирийском городе Дума ракетными ударами по военным объектам Асада. (14.04.2018)  

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