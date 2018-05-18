 Эксперты не нашли доказательств сотрудничества актера Баниониса с КГБ | Новости из Германии о Европе | DW | 21.05.2018
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Европа

Эксперты не нашли доказательств сотрудничества актера Баниониса с КГБ

Люстрационная комиссия Литвы не нашла доказательств сотрудничества советского актера с Комитетом государственной безопасности.

Донатас Банионис (фото из архива)

Донатас Банионис (фото из архива)

Актер Донатас Банионис и дирижер Саулюс Сондецкис не сотрудничали с КГБ, сообщил в понедельник, 21 мая, председатель Люстрационной комиссии Литвы Альгимантас Урмонас. К такому выводу эксперты пришли в ходе расследования, не обнаружив "объективной стороны нарушений", отмечает агентство BNS.

Контекст

20 декабря в России отмечается День работника органов безопасности, который раньше назывался Днем чекиста. Есть смысл в такой день пройтись по музею КГБ в Риге. (20.12.2017)

Историк Игорь Кузнецов убежден, что в Беларуси необходимо открыть архивы ВЧК-НКВД-КГБ, как это сделали на Украине. Иначе, по мнению эксперта, рецидив репрессий будет продолжаться. (23.10.2017)

В январе Центр исследования геноцида и сопротивления жителей Литвы заявил, что литовский актер и дирижер в эпоху СССР были внесены в журнал агентов КГБ. По мнению историков, материалы необходимо оценивать с прочими историческими источниками, поскольку в журнале личных архивных дел КГБ присутствуют неточности.

После решения комиссии близкие Баниониса и Сондецкиса получили возможность обратиться в суд по поводу предполагаемого оскорбления чести и достоинства, считает адвокат Фаина Куклянски. Сондецкис-младший не подтвердил вероятное обращение в суд, сообщило агентство "Интерфакс". Родственники Баниониса еще не определились с дальнейшими действиями.

Люстрационная комиссия Литвы оценивает деятельность лиц, тайно сотрудничавших со спецслужбами бывшего СССР. Документы КГБ в Литве публикуются с 2011 года.

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    Автор: Ксения Сафронова


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