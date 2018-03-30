 Эксперты: к отравлению Скрипаля причастен специалист в области химии | Новости из Германии о Европе | DW | 02.04.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Европа

Эксперты: к отравлению Скрипаля причастен специалист в области химии

Следствие допускает, что ядом была обработана ручка входной двери в доме экс-агента. Подобная процедура требует специализированных знаний, считают эксперты.

Сотрудники британской полиции у дома Сергея Скрипаля (фото из архива)

Сотрудники британской полиции у дома Сергея Скрипаля (фото из архива)

Отравление в британском Солсбери бывшего двойного агента Сергея Скрипаля свидетельствует о работе специалиста по химии, пишет The New York Times в воскресенье, 1 апреля, со ссылкой на ряд экспертов. Следствие в Великобритании считает вероятным нанесение отравляющего вещества на ручку входной двери в доме Скрипаля.

Подобная процедура требует глубокого знания основ химических процессов, полагает независимый эксперт в области химического оружия Ричард Гатри. По его мнению, нервно-паралитическое вещество необходимо нанести так, чтобы оно осталось на дверной ручке и с высокой долей вероятности попало на кожу после контакта.

Контекст

Лондон воспринимает Москву как угрозу. Такие выводы содержатся в докладе британского правительства, посвященном безопасности. Экcперты оценили для DW шаги британцев после отравления Скрипалей. (29.03.2018)

После отравления в Солсбери экс-агента ГРУ Скрипаля и его дочери, к этому городу приковано повышенное внимание мировых СМИ. Как реагируют на это местные жители - в репортаже DW. (13.03.2018)

DW - о двух пунктах повестки дня саммита Евросоюза, так или иначе затрагивающих интересы России, политические и экономические. (22.03.2018)

Кроме того, обработанный отравляющим веществом предмет не должен вызывать подозрений, отмечает почетный профессор токсикологии университета Лидса Аластер Хей. "Если человек берется за смоченную ядом дверную ручку, у него не должно возникнуть мыслей о возможной попытке отравления", - утверждает профессор. Таким образом, отравление, подобное инциденту в Солсбери, требует специализированных знаний.

Дипломатический кризис

Ранее десятки западных стран объявили о высылке около 150 российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией, которая первой объявила о выдворении 23 российских дипсотрудников на фоне скандала вокруг отравления бывшего двойного агента и его дочери. Великобритания возложила ответственность за это преступление на Россию и объявила о высылке 23 сотрудников российского посольства в Лондоне. Москва настаивает на своей невиновности и пообещала ввести зеркальные санкции.

В 2006 году бывший полковник Главного разведывательного управления Генштаба (ГРУ) Сергей Скрипаль был приговорен в России к 13 годам лишения свободы за шпионаж в пользу британской разведки. В 2010 году он получил убежище в Великобритании в рамках крупномасштабного обмена шпионами между США и РФ.

Смотрите также:

  • Британская полиция в Солсбери

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Место происшествия

    В британском городке Солсбери неподалеку от Лондона 4 марта были обнаружены без сознания пожилой мужчина и женщина с признаками сильного отравления.

  • Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Бывший двойной агент и его дочь

    Как выяснилось, жертвами отравления стали бывший двойной агент, экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, живущий в Великобритании, и его дочь Юлия.

  • Больница в городе Солсбери

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    В больнице в состоянии комы

    Сразу после того, как 4 марта Сергей и Юлия Скрипаль были обнаружены в бессознательном состоянии, их доставили в больницу города Солсбери. Там они до сих пор и находятся, пребывая в коме. Врачи опасаются, что Сергей Скрипаль может не выжить.

  • Сергей Скрипаль в зале суда

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Обмен и британское гражданство

    В 2006 году отставной сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль был осужден в России за шпионаж в пользу британской разведки и приговорен к 13 годам лишения свободы. В июле 2010 году в рамках крупномасштабного обмена шпионами между США и Россией Скрипаль был помилован президентом России, перебрался в Лондон и получил британское гражданство и пенсию.

  • Британский полицейский в Солсбери

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Атмосфера в Солсбери

    Торговый центр, в котором было совершено отравление, окружен несколькими рядами заграждений. Сотрудники полиции следят за тем, чтобы их никто не пересекал. Заграждения останутся там, пока не будут завершены следственные мероприятия.

  • Скамейка, на которой обнаружили Скрипаля и его дочь

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Здесь нашли жертв отравления

    Лавка, на которой обнаружили Скрипаля и его дочь в бессознательном состоянии, накрыта палаткой. Полицейский, первым оказавшийся рядом с жертвами, до сих пор находится в больнице в тяжелом состоянии.

  • Полиция в защитных костюмах и противогазах изучает место обнаружения Сергея Скрипаля и его дочери

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Полицейские в защитных костюмах

    Поскольку поначалу не было известно, чем именно отравились Сергей Скрипаль и его дочь, полиция изучала место их обнаружения в защитных костюмах и противогазах.

  • Полицейский на мотоцикле и военный грузовик

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Британские военные в Солсбери

    После того, как пострадавших доставили в клинику, власти вызвали военных, которые эвакуировали несколько автомобилей из-за опасений, что на них попало ядовитое вещество.

  • Пиццерия Zizzi, в которой обедал Сергей Скрипаль и его дочь Юлия

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Отец и дочь обедали в пиццерии Zizzi

    В центре инцидента невольно оказались два заведения - пиццерия Zizzi, в которой отец и дочь обедали перед тем, как были найдены в парке, и расположенный неподалеку на берегу реки паб The Mill. Оба заведения закрыты. В них полиция проводит следственные мероприятия.

  • Тереза Мэй выступает в парламенте Великобритании

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Тереза Мэй обвинила Россию

    Британские власти утверждают, что Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом. По словам премьер-министра Терезы Мэй, Россия несет ответственность за это. В среду, 14 марта в парламенте Великобритании она объявила о решении выслать из страны 23 российских дипломата.

  • Заседание Совета Безопасности ООН

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Совет Безопасности ООН обсудил отравление Скрипаля

    По требованию Лондона 14 марта отравление бывшего двойного агента обсудил Совет Безопасности ООН. Великобритания и США обвинили Россию в атаке на двух человек с использованием нервно-паралитического вещества и в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия. Москва все обвинения решительно отвергла.

    Автор: Сергей Гуща, Владимир Дорохов


Смотреть видео 02:55

Дело Скрипаля: новые данные Скотланд-Ярда и дипломатический бойкот Запада

Контекст

Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

В Солсбери 4 марта нашли без сознания экс-двойного агента Скрипаля и его дочь. Вину за их отравление Лондон возложил на Москву. Кремль отвергает все обвинения. О деле Скрипаля - в галерее DW. (15.03.2018)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Дело Скрипаля: новые данные Скотланд-Ярда и дипломатический бойкот Запада  

ЕС и РФ: дипломатический кризис усиливается  

Что происходит в Солсбери, где отравили экс-шпиона Скрипаля  

Также по теме

Großbritannien London Theresa May

Лондон благодарен союзникам за солидарность в деле Скрипаля 26.03.2018

Из-за отравления Сергея Скрипаля в Солсбери более 20 стран выслали российских дипломатов. Попытки Москвы разобщить Запад "с треском провалились", считает премьер-министр Великобритании.

Ausweisung russischer Diplomaten aus Großbritannien

Меркель и Трамп приветствуют солидарность стран в деле Скрипаля 27.03.2018

Канцлер ФРГ и президент США провели телефонный разговор, темой которого, помимо отравления Сергея Скрипаля, стали Сирия, КНДР и торговые отношения между ЕС и США.

Uk City of London

Лондон может закрыть торговое представительство России 31.03.2018

В правительстве Великобритании назвали торговое представительство РФ в Лондоне "шпионским логовом", пишет The Telegraph. Торгпредство считается одной из четырех "баз" Кремля в королевстве.

Самые читаемые

В Сирии предотвращено столкновение солдат США с россиянами  

Китай вводит пошлины на 128 наименований товаров из США  

В Литву не впустили тягач с номерами РФ из-за превышения радиации в 7,5 раз  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно