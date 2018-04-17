 Эксперты из ОЗХО перенесли расследование в сирийской Думе | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 18.04.2018
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Мир

Эксперты из ОЗХО перенесли расследование в сирийской Думе

Расследование предполагаемой химической атаки в сирийской Думе перенесено в связи с перестрелкой, зафиксированной в городе.

Сирийская Дума

Сирийская Дума

Миссия Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в среду, 18 апреля, приняла решение перенести начало расследования предполагаемой химической атаки в сирийской Думе, сообщает агентство Reuters. Перенесение срока связано с произошедшей в городе перестрелкой, о которой заявила высланная вперед миссия по обеспечению безопасности ООН, отправившаяся в Думу накануне.

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По словам постоянного представителя Сирии при ООН Башара Джаафари, миссия департамента безопасности ООН во вторник проводила разведку обстановки в сирийской Думе. Эксперты ОЗХО могли приступить к работе в регионе только в том случае, если бы высланная вперед группа признала обстановку безопасной. Сирийское правительство сделало все возможное, чтобы создать условия для работы экспертов, заявил Джаафари.

Эксперты ОЗХО прибыли в Дамаск еще 14 апреля, однако ранее их не допускали на территорию Восточной Гуты. Специалисты намерены расследовать предполагаемую химическую атаку, которую, как считает Запад, сирийское правительство применило в Восточной Гуте 7 апреля. По данным гуманитарных организаций, в ночь на 7 апреля вертолет сбросил бочковую бомбу с химикатами над сирийским городом Дума. Большинство пострадавших мирных жителей - женщины и дети, отмечают активисты. По информации из разных источников погибли от 40 до 70 человек и более 500 обратились за медицинской помощью.

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    Автор: Павел Лось


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