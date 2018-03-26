Эксперты ЕС считают правильной высылку российских дипломатов | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 26.03.2018

Европейские политологи поддерживают высылку российских дипломатов, однако считают, что расширять санкции против России пока не следует. Так, эксперт Кельнского форума по безопасности и международным отношениям Ян Менцер (Jan Menzer) назвал этот шаг в целом правильным. "Это четкий сигнал солидарности с Великобританией. И со стороны Германии это тоже оправдано - после кибератак на сети немецкого правительства, - указал политолог в интервью DW в понедельник, 26 марта. - Это четкий сигнал России, российскому правительству, что поступать так, как они это делали в последние недели, месяцы и годы - нельзя".

Затронув тему экономических санкций против России, Менцер подчеркнул, что для их расширения необходим общеевропейский консенсус. Однако учитывая, к примеру, позицию Венгрии по этому вопросу, с его точки зрения, на настоящий момент представляется сложным продлить санкции на длительный срок. "Я считаю правильным сохранять их в нынешнем объеме", - отметил представитель исследовательской группы "Восточная Европа, Кавказ и Центральная Азия" Кельнского форума по безопасности и международным отношениям.

ЕС не готов к ужесточению санкций

При этом, по мнению Яна Менцера, все равно было бы правильно вести с Россией диалог. "Санкции и высылка дипломатов - необходимые меры. Но обе стороны должны понимать, что нужно искать путь для улучшения отношений, и для этого необходимо проявлять готовность к диалогу в случае, если Россия изменит свой образ действий", - настаивает Менцер.

Эксперт Центра европейской политики Аманда Пол также назвала высылку российских дипломатов "сильным знаком солидарности ЕС с Великобританией в ответ на действия РФ". "Скорее всего, как это часто бывает с Россией, власти страны в ответ тоже вышлют аналогичное число дипломатов из соответствующих посольств", - предположила Пол. По ее словам, сегодняшний шаг Брюсселя - это "максимум мер, на которые готовы пойти большинство европейских стран". Аманда Пол усомнилась в том, что у стран Евросоюза пока что "есть аппетит на более жесткие санкции в отношении России".

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