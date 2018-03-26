 Эксперты ЕС считают правильной высылку российских дипломатов | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 26.03.2018
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Россия

Эксперты ЕС считают правильной высылку российских дипломатов

Опрошенные DW политологи согласны, что высылка дипломатов РФ из ЕС - правильный шаг, выражающий солидарность с Лондоном. Но санкции против Москвы, по их мнению, следует сохранить в нынешнем объеме.

Высылка российских дипломатов из США. Фото из архива

Высылка российских дипломатов из США. (Фото из архива 2016 год)

Европейские политологи поддерживают высылку российских дипломатов,  однако считают, что расширять санкции против России пока не следует. Так, эксперт Кельнского форума по безопасности и международным отношениям Ян Менцер (Jan Menzer) назвал этот шаг в целом правильным. "Это четкий сигнал солидарности с Великобританией. И со стороны Германии это тоже оправдано - после кибератак на сети немецкого правительства, - указал политолог в интервью DW в понедельник, 26 марта. - Это четкий сигнал России, российскому правительству, что поступать так, как они это делали в последние недели, месяцы и годы - нельзя".

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Затронув тему экономических санкций против России, Менцер подчеркнул, что для их расширения необходим общеевропейский консенсус. Однако учитывая, к примеру, позицию Венгрии по этому вопросу, с его точки зрения, на настоящий момент представляется сложным продлить санкции на длительный срок. "Я считаю правильным сохранять их в нынешнем объеме", - отметил представитель исследовательской группы "Восточная Европа, Кавказ и Центральная Азия" Кельнского форума по безопасности и международным отношениям.

ЕС не готов к ужесточению санкций

При этом, по мнению Яна Менцера, все равно было бы правильно вести с Россией диалог. "Санкции и высылка дипломатов - необходимые меры. Но обе стороны должны понимать, что нужно искать путь для улучшения отношений, и для этого необходимо проявлять готовность к диалогу в случае, если Россия изменит свой образ действий", - настаивает Менцер.

Эксперт Центра европейской политики Аманда Пол также назвала высылку российских дипломатов "сильным знаком солидарности ЕС с Великобританией в ответ на действия РФ". "Скорее всего, как это часто бывает с Россией, власти страны в ответ тоже вышлют аналогичное число дипломатов из соответствующих посольств", - предположила Пол. По ее словам, сегодняшний шаг Брюсселя - это "максимум мер, на которые готовы пойти большинство европейских стран". Аманда Пол усомнилась в том, что у стран Евросоюза пока что "есть аппетит на более жесткие санкции в отношении России".

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