 Эксперты бундестага сочли удар по Сирии нарушением международного права | Новости из Германии о Германии | DW | 20.04.2018
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Германия

Эксперты бундестага сочли удар по Сирии нарушением международного права

Ракетный удар трех стран по Сирии противоречит международному праву, заявляют эксперты бундестага ФРГ. Правовое обоснование Великобритании они называют неубедительным.

Здание бундестага

Здание бундестага

Ракетный удар США, Великобритании и Франции по Сирии 14 апреля 2017 года противоречит международному праву, считает научная служба бундестага ФРГ. Это следует из ее ответа парламентской фракции Левой партии, сообщает в пятницу, 20 апреля, dpa.

"Применение военной силы против государства с тем, чтобы наказать его за нарушение международной конвенции, представляет собой нарушение международно-правового запрета на насилие", - пишет научная служба.

"Оснований для военного удара не было"

Правовое обоснование, которое дала Великобритания, служба называет "неубедительным". Ранее Лондон заявлял, что международное право в виде исключения допускает применение мер с тем, чтобы избежать невероятных страданий людей.

Контекст

Правительство ФРГ поддержало ракетные удары трех стран Запада по Сирии, но не приняло в них участия. Германия рассматривает такие авианалеты так меры принуждения к политическому процессу. (16.04.2018)

Вначале хорошая новость: ракетные удары по Сирии не приведут к Третьей мировой войне. А затем плохая: они не приведут и к урегулированию конфликта в этой стране, считает Кристиан Триппе. (14.04.2018)

По мнению экспертов бундестага, оснований для этого не было. Кроме того, сомнительно, что "военные удары подходят для того, чтобы избежать дальнейших страданий, особенно учитывая вероятное число будущих жертв сирийского конфликта", указывают в научной службе.

Меркель одобрила ракетный удар по Сирии

США, Великобритания и Франция нанесли ракетный удар по Сирии 14 апреля. Так они отреагировали на сообщения о многочисленных жертвах и пострадавших в результате предполагаемой химатаки в сирийском городе Дума. Запад возлагает ответственность за эту атаку на Сирию. Дамаск отвергает любые обвинения в свой адрес, его позицию поддерживает Москва.

Британский премьер Тереза Мэйв оправдание военной акции заявила, что ракетная атака стала "ограниченной, целенаправленной и эффективной" мерой и что удары "значительно снизили" возможность сирийского режима применять химоружие в будущем.

Канцлер ГерманииАнгела Меркель (Angela Merkel) одобрила ракетные удары трех стран,  назвав военную операцию "необходимым и уместным шагом".

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  • Истребитель

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    Три объекта атак

    Целями ударов стали три объекта, связанные с химическим оружием, отметил глава Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Джозеф Данфорд. Это научно-исследовательский центр под Дамаском, предполагаемый склад химического оружия рядом с городом Хомс, и командный пункт, расположенный неподалеку от склада.

  • Глава Пентагона Джеймс Мэттис

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Более жесткий удар

    Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что в этот раз удар союзников по режиму Асада был жестче, чем американская атака в апреле 2017 года. По его словам, по целям в Сирии было выпущено вдвое больше ракет. В прошлом году американцы использовали 59 ракет "Томагавк" в ходе удара по сирийской военной авиабазе Шайрат.

  • Ракетный удар по Сирии

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Несколько пострадавших

    Сирийское информационное агентство "Сана" назвало удары по Сирии "вопиющим нарушением международного права и демонстрацией неуважения к законам". По его данным, сирийские ПВО сбили 20 ракет, а в результате ударов пострадали несколько мирных жителей.

  • Тереза Мэй

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    В соответствии с национальными интересами Великобритании

    Премьер Великобритании Тереза Мэй, объявив о начале ударов по Сирии, отметила, что это решение отвечает национальным интересам ее страны. Она подчеркнула, что речь идет не о вмешательстве в гражданскую войну или смене режима, а о целенаправленном ударе, не способствующем эскалации напряженности в регионе.

  • сирийский истребитель

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Российские объекты не пострадали

    Ракеты США и их союзников не попали в зону ответственности подразделений российских ПВО, прикрывающих объекты в Тартусе и Хмеймиме, заявили в Минобороны РФ. По его данным, целями стали объекты военной и гражданской инфраструктуры Сирии.

  • Президент Франции Макрон (в центре)

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    "Дамаск пересек "красную черту"

    "Химатака в сирийской Думе, где погибли десятки людей, стала пересечением "красной черты", - заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, объявляя о приказе военным начать удары по Сирии.

  • Французский истребитель

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    Кто и как наносил удары

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    Результаты налетов пока не известны

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    Автор: Ольга Мищенко


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  • представитель отряда курдов в Кобане

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  • Заседание Совбеза ООН

    Сирия: 7 лет войны и неясные перспективы разрешения конфликта

    Вето России в Совбезе ООН

    11 апреля 2018 года Совбезу ООН не удалось принять резолюцию по Сирии, Россия наложила вето на проект, подготовленный США и касавшийся расследования возможного применения химоружия в Думе. За принятие резолюции проголосовали 12 стран-членов СБ. Против высказались Россия и Боливия, Китай воздержался. Россия представляла свой проект резолюции, но он не набрал необходимого минимума в 9 голосов.

    Автор: Илья Коваль


Смотреть видео 03:27

Есть ли шансы у дипломатии после удара в Сирии?

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Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

США, Великобритания и Франция ответили на предполагаемую химатаку в сирийском городе Дума ракетными ударами по военным объектам Асада. (14.04.2018)  

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Спустя 7 лет после начала сирийского конфликта, в ходе которого погибли сотни тысяч человек, перспективы его урегулирования туманны. Самые важные факты о войне в Сирии - в галерее DW. (24.11.2017)  

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Меркель одобрила удар США и их союзников по Сирии

Премьер Великобритании назвала атаку на Сирию правильным шагом

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