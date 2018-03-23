Экономика ФРГ получила новую инициативу на восточноевропейском направлении | Новости из Германии о Германии | DW | 23.03.2018

Восточный комитет немецкой экономики (Ost-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft) и Восточноевропейская ассоциация немецкой экономики (Osteuropaverein der Deutschen Wirtschaft) объявили об объединении после года переговоров. Об этом говорится в сообщении для прессы, обнародованном в пятницу, 23 марта.

"Результат наших переговоров можно привести к уравнению 1+1=3“, - подчеркнул глава Восточноевропейской ассоциации немецкой экономики Теодор Вупперман (Theodor Wuppermann). По его словам, объединение будет иметь синергетический эффект и позволит лучше представлять интересы немецких предпринимателей.

Одна из задач - поддержка немецкого бизнеса в 29 странах

В новую организацию входят 400 компаний-членов и пять ведущих немецких экономических союзов: Федеральное объединение немецкой промышленности (BDI), Федеральный союз немецких банков (Bundesverband deutscher Banken, BdB), Союз немецких страховых компаний (Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft), Внешнеторговое объединение немецкой розничной торговли (Außenhandelsvereinigung des Deutschen Einzelhandels) и Центральное объединенипе союзов немецких ремесленников (Zentralverband des Deutschen Handwerks).

Организация намерена поддерживать деятельность немецких предпринимателей в 29 странах. Это как государства восточного крыла Евросоюза: Болгария, Венгрия, страны Балтии, Польша, Румыния, Словакия, Словения, Хорватия, Чехия, так и страны Западных Балкан, а также государства, входившие в состав Советского Союза. Объем торговли с этими 29 странами-партнерами в 2017 составил 426 млрд евро - почти пятую часть немецкой внешней торговли. Причем на этих рынках наблюдается устойчивый рост, говорится в пресс-релизе. В целом восточноевропейский регион является для немецких компаний экономически более значимым, чем Китай и США. Объем торговли с этими двумя странами составляет 358 млрд евро или 15 процентов внешней торговли Германии, отмечается в сообщении.

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