 Экологи: Ускоренное отключение АЭС не повлияет на энергоснабжение Германии | Новости из Германии о Германии | DW | 04.05.2018
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Германия

Экологи: Ускоренное отключение АЭС не повлияет на энергоснабжение Германии

В Германии возможно гарантировать надежное снабжение энергией в случае ускоренного закрытия АЭС и наиболее старых угольных электростанций, считают в организации BUND.

Угольная электростанция в Гельзенкирхене

Надежное энергоснабжение Германии возможно обеспечить в случае ускоренного отключения АЭС и электростанций, работающих на каменном угле, утверждает экологическая организация BUND. Германия в первом квартале нынешнего года экспортировала столько электроэнергии, сколько в среднем производят пять крупных электростанций, сообщил в пятницу, 4 мая, глава организации Хуберт Вайгерт (Hubert Weigert).

По его мнению, немецкие угольные электростанции с самым высоким выбросом двуокиси углерода могут быть отключены уже в 2020 году, и таким образом Германия смогла бы выполнить свои обязательства, взятые в рамках Парижского соглашения по климату. Первыми планируется закрыть ТЭС, построенные до 1990 года.

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Противники преждевременного отключения электростанций аргументируют это тем, что необходимо обеспечить надежное энергоснабжение в дни, когда нет ветра и мало солнечных часов. Выход Германии из атомной энергетики отрегулирован законом, согласно которому последняя АЭС закроется в 2022 году. BUND требует ускоренного отключения атомных электростанций.

План отказа от использования угля для производства электроэнергии должна разработать комиссия, в состав которой входят представители федерального правительства, федеральных земель, экологи и профсоюзы. При реализации плана тысячи людей в Бранденбурге, Саксонии, Саксонии-Анхальт и Северном Рейне – Вестфалии лишатся рабочих мест.

По расчетам экологов, в случае отключения электростанций сократится экспорт электроэнергии, однако будет обеспечено надежное снабжение в внутри страны. Правда, его условием BUND называет увеличение мощностей для производства экологически чистой энергии и повышение эффективности ее использования. В своих расчетах экологи использовали данные Федерального агентства по сетям и компаний-операторов энергосетей.

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    Автор: Андрей Гурков


 
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